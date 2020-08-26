 Меркель и федеральные земли далеки от единства в борьбе с коронавирусом | Новости из Германии о Германии | DW | 27.08.2020

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Германия

Меркель и федеральные земли далеки от единства в борьбе с коронавирусом

Участникам внутригерманского саммита по коронавирусу не удалось договориться по целому ряду мер. Стороны не смогли согласовать единые нормы по ношению защитных масок в школах и числу участников частных вечеринок.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Главы правительства ФРГ и правительств ее 16 федеральных земель, в ходе телеконференции по борьбе с коронавирусом в четверг, 27 августа, не смогли достичь единства по целому ряду вопросов. Участникам внутригерманского саммита, в частности, не удалось договориться о единой линии в вопросе о ношении защитных масок в школах.

Стороны поручили министрам культуры согласовать единую позицию в данном вопросе. До сих пор в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия учащиеся школ обязаны были носить защитные маски даже во время уроков, в то же время в других федеральных землях школьники не должны делать этого. После саммита власти СРВ также объявили об отмене обязательного ношения масок на школьных уроках.  

Минимальный штраф

По решению участников телеконференции, впредь за отказ носить защитную маску в общественных местах будет предусмотрен штраф в размере как минимум 50 евро. Это правило, однако, не будет действовать на территории федеральной земли Саксония-Анхальт. Премьер этой земли Райнер Хазелофф (Rainer Haseloff) высказался решительно против этой нормы.

Не удалось участникам встречи договориться и по вопросу об ограничении числа участников вечеринок и семейных торжеств. Гражданам рекомендовано в каждом отдельном случае критично взвешивать вопрос о целесообразности проведения таких торжеств. Широкое неприятие встретило предложение об установлении максимально допустимого числа участников вечеринок.

Вечеринки и семейные торжества

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) хотела добиться, чтобы впредь число участников таких мероприятий на территории частной собственности не превышало 25 человек, а за ее пределами - 50 человек.

В то же время главы федерального и земельных правительств в ходе телеконференции договорились об ужесточении правил, касающихся выезда в регионы с высоким уровнем риска заражения коронавирусом. Гражданам рекомендовано по возможности отказаться от поездок в такие страны и регионы. Впредь в случае нарушения этой рекомендации граждане не смогут претендовать на компенсацию убытков вследствие пребывания на карантине по возвращении из такой поездки.

Крупные мероприятия

Крупные мероприятия, на которых невозможно проследить контакты в случае заражения коронавирусом, запрещены как минимум до конца текущего года. Болельщики не будут допускаться на стадионы как минимум до конца октября.

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    Автор: Марина Барановская


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