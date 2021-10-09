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Mercedes

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Mercedes".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

30.12.2019, Shanghai, China, China-made Tesla Model 3 vehicles are seen at the Shanghai Gigafactory of the U.S. electric car maker in Shanghai, China December 30, 2019. REUTERS/Yilei Sun

Любимый автомобиль немцев: пока еще VW Golf, а скоро Tesla Model 3? 09.10.2021

Немецкий авторынок стоит на пороге знаковой смены лидера: самой продаваемой в Германии легковой машиной может стать американский электромобиль. Новый хит продаж и в классе "люкс".
Die Zentrale der Daimler AG ist durch eine Flagge zu sehen, auf der der Mercedes-Stern abgebildet ist. (zu dpa Daimler macht im Corona-Jahr 2020 deutlich mehr Gewinn als zuvor

Раздел Daimler AG: почему разъезжаются легковые и грузовые "Мерседесы" 05.10.2021

Вместо одного немецкого автостроителя впредь будут два: Mercedes-Benz и Daimler Truck. Почему так решили акционеры и что это означает для совместного предприятия с КАМАЗ?
GERMANY, BONN - FEBRUARY 25: Collaboration - joint venture in mobility services between Daimler AG and the BMW Group. The picture shows the logos of Daimler AG (Mercedes Benz) and the BMW Proup. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Немецкие экологи подали иски против BMW и Mercedes-Benz 21.09.2021

Организация Deutsche Umwelthilfe требует от автомобилестроителей провести преобразования с учетом защиты климата и отказаться к 2030 году от двигателей внутреннего сгорания.
Der Mercedes-Stern vom Bahnhofsturm wird mit einem Kran vom Turm entfernt. Das Wahrzeichen wird vorübergehend ins Mercedes-Benz-Museum gebracht, da der Turm für das Bahnprojekt Stuttgart 21 saniert wird - 2025 soll der Stern dann wieder zurückkehren.

Довертелась. В Штутгарте сняли звезду "Мерседеса" (фото) 26.03.2021

В рамках мегапроекта "Штутгарт 21" дошла очередь до реконструкции главного здания здешнего вокзала, на башне которого почти 70 лет вращалась эта звезда "Мерседеса".
12.11.2019, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Dunkle Wolken ziehen über einen Mercedes-Stern, der auf dem Dach des Mercedes-Benz Sprinter - Werks steht. Daneben leuchtet eine Verkehrsampel rot. Laut Betriebsrat sollen bei Daimler weltweit 1100 Stellen auf den verschiedenen Management-Ebenen wegfallen. Foto: Horst Ossinger/dpa | Verwendung weltweit

Daimler согласился на выплату 1,5 млрд долларов в рамках мирового соглашения в США 15.09.2020

Мировое соглашение с Daimler также предполагает переоснащение автомобилей с дизельными двигателями и компенсацию в 700 млн долларов потребителям.

ARCHIV - Im Mercedes-Benz Werk des Autokonzerns Daimler in Sindelfingen (Baden-Württemberg) fertigen Arbeiter am 10.09.2014 am Band Fahrzeuge der S-Klasse. (Zu dpa Deutsche Arbeitskosten noch im europäischen Mittelfeld vom 10.07.2017) Foto: Sebastian Kahnert/dpa | Verwendung weltweit

Daimler открыл в ФРГ новый сверхсовременный автозавод 02.09.2020

Завод в немецком городе Зиндельфинген будет выпускать все флагманские автомобили марки Mercedes. Он оснащен по последнему слову техники и климатически нейтрален.
Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach von einem Streifenwagen der Polizei an einer Unfallstelle. | Verwendung weltweit

Столкновение микроавтобуса с грузовиком в Крыму привело к жертвам 31.07.2020

Минимум 8 человек погибли и 4 ранены в результате ДТП в районе крымского села Русаковка. По предварительной версии, водитель Mercedes Sprinter уснул за рулем и врезался в ехавший перед ним "КамАЗ".
An official works near a car which crashed into a group of seven people at Bahnhof Zoo train station in Berlin, Germany, July 26, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

Виновник ДТП в Берлине выпущен на свободу 27.07.2020

Шесть человек получили травмы различной тяжести в результате наезда внедорожника на группу людей. По данным полиции, речь идет не об умышленном наезде.
11 PEREZ Sergio (mex), Racing Point F1 RP20, action during the Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020, Styrian Grand Prix from July 10 to 12, 2020 on the Red Bull Ring, in Spielberg, Austria - Photo Antonin Vincent / DPPI |

Renault подала протест против команды-соперника по "Формуле-1" 12.07.2020

Болид "Формулы-1" от Racing Point окрестили "розовым Mercedes" из-за внешнего сходства с прежним автомобилем немцев. Конкуренты в Renault хотят выяснить, соответствует ли болид RP20 спортивному регламенту.
Kurz vor der Markteinführung ist der Mercedes-Benz EQC noch ein letztes Mal auf Schwedens Schneepisten unterwegs. Besonderes Augenmerk legen die Mercedes-Benz Ingenieure bei dieser Wintererprobung im schwedischen Arjeplog auf das Thermomanagement der Batterie und des Innenraums, das Laden bei Kälte sowie auf Fahrsicherheit, Traktion und Rekuperation auf Eis und Schnee. [1 ] Angaben zum Stromverbrauch und den CO2-Emissionen sind vorläufig und wurden vom Technischen Dienst ermittelt. Die Angaben zur Reichweite sind ebenfalls vorläufig. Eine EG-Typgenehmigung und Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten liegen noch nicht vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Stromverbrauch kombiniert: 22,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km*, vorläufige Angaben [1] Shortly before the market launch, the Mercedes-Benz EQC travels one last time on Sweden's snow slopes. At this winter test in Arjeplog, Sweden, the Mercedes-Benz engineers pay special attention to the thermal management of the battery and the interior, charging in the cold and to driving safety, traction and recuperation on ice and snow. [1 ] Figures for power consumption and CO2 emissions are provisional and were determined by the German Technical Service corporation. The range figures are also provisional. EC type approval and conformity certification with official figures are not yet available. There may be differences between the stated figures and the official figures.;Combined power consumption: 22.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions: 0 g/km*, provisional figures [1] Quelle: https://media.daimler.com/marsMediaSite/de/instance/ko.xhtml?oid=42600848&ls=L2RlL2luc3RhbmNlL2tvLnhodG1sP29pZD05MjY1ODA5JnJlbElkPTYwODI5JmZyb21PaWQ9OTI2NTgwOSZib3JkZXJzPXRydWUmcmVzdWx0SW5mb1R5cGVJZD00MDYyNiZ2aWV3VHlwZT1saXN0JnNvcnREZWZpbml0aW9uPVBVQkxJU0hFRF9BVC0yJnRodW1iU2NhbGVJbmRleD0wJnJvd0NvdW50c0luZGV4PTU!&rs=7; zuletzt aufgerufen am 26.11.2019

Mercedes-Benz отзывает в США сотни тысяч автомобилей 05.01.2020

Причиной отзыва стали проблемы со сдвижной крышей в ряде машин Mercedes-Benz 2001-2011 годов выпуска.
Audi e-tron

Audi вложит 37 миллиардов евро в новые разработки 29.11.2019

Немецкая автостроительная компания решила вступить в инвестиционную гонку с производителем электрокаров Tesla.
Russian soccer player Alexander Kokorin and his brother Kirill, who were jailed for their involvement in a pair of violent attacks and then released on parole, walk out of a correctional facility in Belgorod Region, Russia September 17, 2019. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

Осужденные за драку футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу 17.09.2019

Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии в Белгородской области условно-досрочно. Они отказались общаться с прессой и поспешно уехали на черном Mercedes.

Mercedes-Stern, Mercedes Benz 320 Stromlinien-Limousine, Baujahr 1939, Mercedes Benz Museum, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Где можно увидеть историю "Мерседеса" 16.09.2019

130 лет назад родилась Мерседес Адриана Мануэла Рамона Еллинек, в честь которой названа автомобильная марка "Мерседес". Знаменитому бренду посвящен музей Mercedes-Benz в Штутгарте.
Dubai Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum (center), attends presentation and first flight of the Volocopter 2X used as Autonomous Air Taxi, in Dubai, United Arab Emirates, on September 25, 2017. It is a drone that will be the worldâs first self-flying taxi service set to be introduced by Dubaiâs Road and Transport Authority (RTA), in the coming years. The two-seater vehicle, is capable of transporting people without human intervention or a pilot, and is supplied by Volocopter, a Germany-based specialist manufacturer of autonomous air vehicles. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM |

В Германии протестировали двухместное воздушное такси 14.09.2019

Впервые в крупном европейском городе прошел демонстрационный полет волокоптера-такси. В будущем планируется переход с ручного на автономное управление.

Франкфуртcкий автосалон: экологичные электромобили и прожорливые внедорожники (11.09.2019) 11.09.2019

Франкфуртский автосалон выявил основные тренды в автомобильной отрасли: автоконцерны делают ставку на развитие электромобилей, но зарабатывают пока на дизельных и бензиновых внедорожниках.
ARCHIV - 15.09.2014, Baden-Württemberg, Immendingen: Ein Mercedes GLK 220 CDI fährt bei Immendingen. In der Dieselaffäre gibt es bei Daimler einen neuen Verdacht auf Manipulation von Software für die Abgasreinigung. Es geht dem Zeitungsbericht zufolge um rund 60.000 Fahrzeuge des Modells Mercedes-Benz GLK 220 CDI mit der Abgasnorm 5, die zwischen 2012 und 2015 produziert wurden. Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Daimler обязали отозвать 60 тысяч автомобилей Mercedes 22.06.2019

Федеральное автотранспортное ведомство Германии обвинило Daimler в фальсификациии данных о содержании вредных веществ в выхлопах дизельных двигателей на моделях Mercedes-Benz GLK 220.
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