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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Mercedes".
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Немецкий авторынок стоит на пороге знаковой смены лидера: самой продаваемой в Германии легковой машиной может стать американский электромобиль. Новый хит продаж и в классе "люкс".
Вместо одного немецкого автостроителя впредь будут два: Mercedes-Benz и Daimler Truck. Почему так решили акционеры и что это означает для совместного предприятия с КАМАЗ?
Организация Deutsche Umwelthilfe требует от автомобилестроителей провести преобразования с учетом защиты климата и отказаться к 2030 году от двигателей внутреннего сгорания.
В рамках мегапроекта "Штутгарт 21" дошла очередь до реконструкции главного здания здешнего вокзала, на башне которого почти 70 лет вращалась эта звезда "Мерседеса".
Мировое соглашение с Daimler также предполагает переоснащение автомобилей с дизельными двигателями и компенсацию в 700 млн долларов потребителям.
Завод в немецком городе Зиндельфинген будет выпускать все флагманские автомобили марки Mercedes. Он оснащен по последнему слову техники и климатически нейтрален.
Минимум 8 человек погибли и 4 ранены в результате ДТП в районе крымского села Русаковка. По предварительной версии, водитель Mercedes Sprinter уснул за рулем и врезался в ехавший перед ним "КамАЗ".
Шесть человек получили травмы различной тяжести в результате наезда внедорожника на группу людей. По данным полиции, речь идет не об умышленном наезде.
Болид "Формулы-1" от Racing Point окрестили "розовым Mercedes" из-за внешнего сходства с прежним автомобилем немцев. Конкуренты в Renault хотят выяснить, соответствует ли болид RP20 спортивному регламенту.
Причиной отзыва стали проблемы со сдвижной крышей в ряде машин Mercedes-Benz 2001-2011 годов выпуска.
Немецкая автостроительная компания решила вступить в инвестиционную гонку с производителем электрокаров Tesla.
Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии в Белгородской области условно-досрочно. Они отказались общаться с прессой и поспешно уехали на черном Mercedes.
130 лет назад родилась Мерседес Адриана Мануэла Рамона Еллинек, в честь которой названа автомобильная марка "Мерседес". Знаменитому бренду посвящен музей Mercedes-Benz в Штутгарте.
Впервые в крупном европейском городе прошел демонстрационный полет волокоптера-такси. В будущем планируется переход с ручного на автономное управление.
Франкфуртский автосалон выявил основные тренды в автомобильной отрасли: автоконцерны делают ставку на развитие электромобилей, но зарабатывают пока на дизельных и бензиновых внедорожниках.
Федеральное автотранспортное ведомство Германии обвинило Daimler в фальсификациии данных о содержании вредных веществ в выхлопах дизельных двигателей на моделях Mercedes-Benz GLK 220.
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