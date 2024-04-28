Минюст США закрывает дело о "дизельном скандале" с Mercedes

Власти США проверяли наличие манипуляций в программном обеспечении автомобилей Mercedes-Benz для занижения уровня выбросов вредных веществ. Решение о прекращении следствия Минюст США не обосновал.

Министерство юстиции США прекратило расследование в отношении немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz, заподозренного в манипуляциях с программным обеспечением (ПО) с целью занизить показатели выбросов вредных веществ в автомобилях с дизельными двигателями. Эту информацию, опубликованную деловой газетой Handelsblatt в субботу, 27 апреля, компания подтвердила в тот же день.

В отличие от другого немецкого автопроизводителя - концерна Volkswagen (VW), заплатившего многомиллиардные компенсации в связи с так называемым "дизельгейтом", - компании Mercedes-Benz после восьми лет следствия, в ходе которого ею было предъявлено американским властям 300 тысяч различных документов, удалось выйти из дела без наказания, следует из публикации.

Как уточнила представитель Mercedes-Benz, швейцарка Рената Юнго Брюнггер, уведомление Минюста США о прекращении следствия было получено еще в марте. "Это очень позитивная новость для Mercedes-Benz, для всех сотрудников и акционеров, - констатировала она. - Обвинения выдвинуты не будут".

После обнародования в апреле 2016 года информации о том, что в США было начато расследование в отношении концерна Daimler, его акции потеряли в цене 5%. Чтобы избежать участи концерна VW, Mercedes-Benz начал внутреннее расследование, в ходе которого было проанализировано 1,7 млн документов и проведено более 70 собеседований с бывшими и действующими сотрудниками.

Почему власти США прекратили расследование именно сейчас, непонятно, отмечает газета Handesblatt. "Минюст США не обосновал свое решение", - указала Юнго Брюнггер.

Концерн Daimler и "дизельный скандал"

Первая публичная информация о подозрениях в отношении концерна Daimler в рамках "дизельного скандала" появилась в немецкой прессе в апреле 2019 года. В частности, сообщалось, что Федеральное автотранспортное ведомство Германии (KBA) инициировало предварительное расследование данного дела, поскольку уже с середины 2018 года обладало информацией, что Daimler фальсифицирует результаты тестов двигателя типа OM 651.

Daimler заявил тогда, что готов тесно сотрудничать со следствием и провести внутреннюю проверку. В июне 2019 года Федеральное автотранспортное ведомство Германии потребовало от автопроизводителя отозвать 60 тысяч автомобилей Mercedes-Benz GLK 220 CDI с дизельными двигателями, выпущенных с 2012 по 2015 годы.