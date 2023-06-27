"Дизельгейт": Экс-глава Audi получил условный срок

Руперта Штадлера обвиняли в том, что он не остановил продажу автомобилей с измененным программным обеспечением, после того как стало известно о махинациях. Он дал признательные показания, заключив соглашение с судом.

В рамках дела о маханициях с программным обеспечением в автомобилях с дизельным мотором концерна Volkswagen бывший глава компании Audi Руперт Штадлер (Rupert Stadler) во вторник, 27 июня, был приговорен к лишению свободы на срок в год и девять месяцев условно. Кроме того, земельный суд в Мюнхене обязал его выплатить штраф в размере 1,1 млн евро в пользу госбюджета и ряда некоммерческих организаций.

В ходе процесса Штадлер дал признательные показания, признав свою ответственность за мошенничество. Конкретно его обвиняли в том, что он не остановил продажу в Германии автомобилей, над программным обеспечением которых были произведены манипуляции, после того как в США стало известно о мошенничестве с ПО.

Судебный процесс, начавшийся в сентябре 2020 года в Мюнхене, - первый уголовный процесс в рамках дизельного скандала. Долгое время Руперт Штадлер отрицал все обвинения в свой адрес. В марте суд предложил топ-менеджеру заключить следующее соглашение: Штадлер дает признательные показания и получает взамен условный приговор к сроку от 18 до 24 месяцев тюремного заключения с выплатой штрафа в размере 1,1 млн евро. Штадлер и его адвокаты согласились на это.

Другие приговоры в рамках дизельного скандала

Аналогичный приговор был вынесен в этот же день в отношении инженера Джованни П. (Giovanni P.) с той разницей, что размер его штрафа должен составить 50 000 евро.

Вместе с экс-главой Audi на скамье подсудимых находился бывший глава отдела по разработке двигателей в компании Audi, а позже - член совета директоров компании Porsche Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz). В ходе процесса он признал, что вместе с двумя инженерами распорядился произвести манипуляции над программным обеспечением автомобилей. Хаца приговорили условно к двум годам заключения с выплатой штрафа в размере 400 000 евро.

Генпрокуратура довольна приговором экс-шефу Audi

После вынесения приговора Руперту Штадлеру генпрокуратура ФРГ заявила, что "очень довольна" решением суда. Как подчеркнула представительница генпрокуратуры Андреа Грапе (Andrea Grape), суд остался в рамках заключенного соглашения и вынес приговор, отличающийся лишь на три месяца от затребованного прокуратурой условного двухлетнего срока.

В отношении Вольфганга Хаца обвинение требовало реального тюремного срока в три года и два месяца. Теперь генпрокуратура проверит обоснование решения суда, после чего определится с дальнейшими правовыми мерами, заявила Грапе. Ни один из вынесенных 27 июня приговоров пока не вступил в законную силу.

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