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Экс-глава Audi Руперт Штадлер на фоне автомобиля Audi R8
Экс-глава Audi Руперт ШтадлерФото: Martin Vogt/imago images
Правосудие и законГермания

"Дизельгейт": экс-глава Audi даст признательные показания

Ольга Лебедева
28 мин. назад

Экс-глава Audi Штадлер согласился с предложением суда признать свою вину в мошенничестве с дизельными двигателями. Вместо тюрьмы ему будет назначен условный срок и штраф в размере 1,1 млн евро.

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Бывший руководитель немецкой автомобилестроительной компании Audi Руперт Штадлер (Rupert Stadler) выразил готовность дать признательные показания в процессе, связанном с "дизельным скандалом" и продолжающемся с сентября 2020 года. Топ-менеджер и его адвокаты на заседании земельного суда в Мюнхене в среду, 3 мая, заявили, что принимают соответствующее предложение суда. В соответствии с ним, Штадлер признает свою вину и в обмен получает условный приговор максимальным сроком 2 года, а также должен будет выплатить штраф в размере 1,1 млн евро.

Прокуратура также согласилась с данным предложением. Штадлер должен выступить с признательными показаниями в двухнедельный срок. Приговор суда ожидается в ближайшие недели. Ранее Штадлеру грозило наказание в виде 1,5-2 лет лишения свободы.

Процесс по делу экс-главы Audi

В 2019 году экс-главе Audi, входящей в концерн Volkswagen, было предъявлено обвинение в мошенничестве, подделке сертификатов и рекламе, содержащей ложные сведения. Кроме того, ему вменили в вину, что компания продолжала продавать "манипулированные автомобили" с дизельными двигателями в течение долгого времени после вскрытия фактов манипуляций с программным обеспечением, регулирующим вредные выхлопы дизельных моторов. По данным следствия, глава компании узнал об этих манипуляциях не позднее конца сентября 2015 года, но распоряжался и далее продавать автомобили марок Audi и Volkswagen или, по крайней мере, не препятствовал их сбыту. Кроме того, следствие исходит из того, что Штадлер пытался влиять на свидетелей и на обвиняемых по делу о манипуляциях.

Помимо Штадлера обвинения были выдвинуты трем бывшим сотрудникам, которые, по версии следствия, разработали дизельные двигатели для автомобилей Audi, Volkswagen и Porsche с электронными блоками управления, оснащенными незаконным программным обеспечением для занижения показателей вредных выбросов. По данным прокуратуры, оно было установлено более чем на 250 тысячах автомобилей Audi, 72 тысячах машин Volkswagen и 112 тысячах Porsche, которые в основном были проданы в США и Европе.

Топ-менеджер на протяжении более чем 160 дней судебных слушаний отрицал обвинения в мошенничестве. В июне 2018 Штадлер, с 2007 года руководивший Audi, был задержан, а в октябре отпущен на свободу на время расследования. "Дизельный скандал" начался в 2015 году, когда власти США выяснили, что концерн Volkswagen сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей.

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