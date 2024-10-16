Мерц призвал канцлера ФРГ преодолеть страх перед Путиным

По словам лидера оппозиции ФРГ, Германия должна показать президенту РФ границы дозволенного. Удары Москвы по гражданской инфраструктуре в Украине недопустимы, подчеркнул Мерц в ответ на выступление Шольца в бундестаге.

Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обвинил действующего главу правительства Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) в том, что своей нерешительной позицией тот способствует тому, что президент России Владимир Путин продолжает войну в Украине. Заявление председателя Христианско-демократического союза в среду, 16 октября, стало ответом на выступление Шольца перед депутатами бундестага.

"В связи с вашей позицией Вы также несете личную ответственность за то, что <...> Украина вынуждена бороться с Путиным, будучи скованной в своих действиях", - цитирует слова Мерца агентство dpa. "Так больше продолжаться не может", - добавил он.

Мерц: Необходимо показать Путину границы дозволенного

У Путина "не может не сложиться впечатление, что угрозы применить тактическое ядерное оружие оказывают значительное влияние на Запад, в том числе - и на Вас", сказал Мерц, обращаясь к Шольцу. "Господин канцлер, настало время для Вас, а также для нас преодолеть страх перед Путиным, чтобы вместе положить конец зверствам в Украине", - подчеркнул лидер оппозиции.

По его словам, до сих пор не удавалось показать Путину границы дозволенного, и ситуация для Украины становится все сложнее с каждой неделей. Мерц призвал главу правительства ФРГ послать Путину сигнал на саммите ЕС в Брюсселе 17 октября и сказать, "что мы больше не принимаем, что он бомбит гражданскую инфраструктуру, больницы, детские сады - всю гражданскую инфраструктуру без разбора - в этой стране".

Если Путин продолжит атаки, в Европе должно быть принято совместное решение об отмене ограничений для ударов глубоко по территории РФ, потребовал Мерц в бундестаге. Если президент РФ не пойдет на уступки и не откажется от ударов по мирным жителям в Украине, ему должны дать понять, что ФРГ поставит Киеву крылатые ракеты "воздух-земля" большой дальности TAURUS.

Лидер оппозиции неоднократно критиковал "медленные и нерешительные" действия правительства

Мерц неоднократно критиковал "медленные и нерешительные" действия немецкого правительства по поставкам Киеву боеприпасов и передовых систем вооружения. В частности, он ранее уже призывал Германию поставить Киеву ракеты TAURUS, против чего выступает Шольц. "Крылатые ракеты TAURUS позволили бы Украине серьезно нарушить линии снабжения российской армии", - отмечал лидер оппозиции.

Летом Мерц высказался за то, чтобы Германия усилила военную поддержку Киева, в частности, посредством поставки истребителей. "Считаю, что мы должны помочь Украине, по крайней мере, восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством, поскольку эти ракетные атаки на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых не могут быть взяты под контроль только с земли", - сказал Мерц в интервью в эфире программы "Frag selbst" на телеканале ARD.

Шольц - о переговорах с Путиным

Шольц 16 октября в бундестаге заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным, чтобы положить конец войне в Украине. При этом, по его словам, необходимо соблюдать ряд условий. Во-первых, "никогда не должно быть никаких решений через голову Украины". Во-вторых, все решения должны приниматься "в согласовании с нашими ближайшими партнерами", указал Шольц.