  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыГермания

Мерц призвал канцлера ФРГ преодолеть страх перед Путиным

Екатерина Венкина
16 октября 2024 г.

По словам лидера оппозиции ФРГ, Германия должна показать президенту РФ границы дозволенного. Удары Москвы по гражданской инфраструктуре в Украине недопустимы, подчеркнул Мерц в ответ на выступление Шольца в бундестаге.

https://p.dw.com/p/4lshG
Фридрих Мерц выступает в бундестаге
Фридрих Мерц (фото из архива)Фото: Annegret Hilse/REUTERS

Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обвинил действующего главу правительства Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) в том, что своей нерешительной позицией тот способствует тому, что президент России Владимир Путин продолжает войну в Украине. Заявление председателя Христианско-демократического союза в среду, 16 октября, стало ответом на выступление Шольца перед депутатами бундестага.

"В связи с вашей позицией Вы также несете личную ответственность за то, что <...> Украина вынуждена бороться с Путиным, будучи скованной в своих действиях", - цитирует слова Мерца агентство dpa. "Так больше продолжаться не может", - добавил он.

Мерц: Необходимо показать Путину границы дозволенного

У Путина "не может не сложиться впечатление, что угрозы применить тактическое ядерное оружие оказывают значительное влияние на Запад, в том числе - и на Вас", сказал Мерц, обращаясь к Шольцу. "Господин канцлер, настало время для Вас, а также для нас преодолеть страх перед Путиным, чтобы вместе положить конец зверствам в Украине", - подчеркнул лидер оппозиции.

По его словам, до сих пор не удавалось показать Путину границы дозволенного, и ситуация для Украины становится все сложнее с каждой неделей. Мерц призвал главу правительства ФРГ послать Путину сигнал на саммите ЕС в Брюсселе 17 октября и сказать, "что мы больше не принимаем, что он бомбит гражданскую инфраструктуру, больницы, детские сады - всю гражданскую инфраструктуру без разбора - в этой стране".

Если Путин продолжит атаки, в Европе должно быть принято совместное решение об отмене ограничений для ударов глубоко по территории РФ, потребовал Мерц в бундестаге. Если президент РФ не пойдет на уступки и не откажется от ударов по мирным жителям в Украине, ему должны дать понять, что ФРГ поставит Киеву крылатые ракеты "воздух-земля" большой дальности TAURUS.

Лидер оппозиции неоднократно критиковал "медленные и нерешительные" действия правительства

Мерц неоднократно критиковал "медленные и нерешительные" действия немецкого правительства по поставкам Киеву боеприпасов и передовых систем вооружения. В частности, он ранее уже призывал Германию поставить Киеву ракеты TAURUS, против чего выступает Шольц. "Крылатые ракеты TAURUS позволили бы Украине серьезно нарушить линии снабжения российской армии", - отмечал лидер оппозиции.

Летом Мерц высказался за то, чтобы Германия усилила военную поддержку Киева, в частности, посредством поставки истребителей. "Считаю, что мы должны помочь Украине, по крайней мере, восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством, поскольку эти ракетные атаки на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых не могут быть взяты под контроль только с земли", - сказал Мерц в интервью в эфире программы "Frag selbst" на телеканале ARD.

Шольц - о переговорах с Путиным

Шольц 16 октября в бундестаге заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным, чтобы положить конец войне в Украине. При этом, по его словам, необходимо соблюдать ряд условий. Во-первых, "никогда не должно быть никаких решений через голову Украины". Во-вторых, все решения должны приниматься "в согласовании с нашими ближайшими партнерами", указал Шольц.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Самолет с военной помощью Украине

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

После начала войны России против Украины западные страны оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. О некоторых видах вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.17 фото
external

Он может стать следующим канцлером ФРГ: что Фридрих Мерц думает о Путине, войне в Украине и Трампе

Он может стать следующим канцлером ФРГ: что Фридрих Мерц думает о Путине, войне в Украине и Трампе

Лидирующие в опросах консерваторы определилась со своим кандидатом в канцлеры: им станет лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц - 69-летний миллионер, критик Путина и стороннник ужесточения миграционной политики.
Политика17 сентября 2024 г.03:45 мин.
Председатель ХДС Фридрих Мерц и новая программа его партии

Беженцы, будущее ФРГ, РФ и КНР. О чем речь в новой программе ХДС?

Беженцы, будущее ФРГ, РФ и КНР. О чем речь в новой программе ХДС?

Немецкие консерваторы приняли новую партийную программу. DW - о том, как изменится политика ФРГ, если ХДС победит на выборах в 2025 году и канцлером станет лидер этой партии Фридрих Мерц.
Политика8 мая 2024 г.