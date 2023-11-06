Мэр Кишинева с трудом побеждает в первом туре выборов

Ион Чебан едва избегает второго тура выборов в борьбе за сохранение поста мэра Кишинева, набирая чуть более 51 процента голосов. В 8 населенных пунктах Молдовы голосование признано недействительным из-за низкой явки.

Действующий мэр Кишинева Ион Чебан, вероятно, сохранит свой пост по итогам местных выборов в Молдове, прошедших в воскресенье, 5 ноября. После подсчета более 90 процентов бюллетеней, за него проголосовали 51,01 процента избирателей, стало известно в ночь на 6 ноября. Таким образом, представляющий новую проевропейскую партию MAN Чебан едва избежал второго тура голосования, который проводится, если ни один из кандидатов не набирает 50 процентов + 1 голос.

Второе место в борьбе за кресло столичного градоначальника занял кандидат от правящей, еще более проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS) Лилиан Карп, получивший 28,09 процента.

Окончательные результаты муниципальных выборов ЦИК Молдовы должен огласить в понедельник, 6 ноября.

В 8 населенных пунктах выборы признаны недействительными из-за малой явки

По данным ЦИК, в голосовании приняли участие более 1,147 миллиона граждан, что составляет 41,4 процента от общего числа избирателей. При этом в восьми населенных пунктах страны должны пройти повторные выборы, поскольку явка избирателей в них составила менее 25 процентов, передает агентство IPN .

Партия "Шанс", которая была снята с выборов по решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям (НКЧС) за незаконное финансирование, обратилась в Генпрокуратуру, потребовав возбудить дело против членов НКЧС, сообщает Newsmaker.md . Политическое объединение, которое называют аффилированным с осужденным на 15 лет беглым олигархом Иланом Шором, также потребовало отмены результатов голосования и признания выборов недействительными.

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