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Мэр Кишинева с трудом побеждает в первом туре выборов

Евгений Жуков
6 ноября 2023 г.

Ион Чебан едва избегает второго тура выборов в борьбе за сохранение поста мэра Кишинева, набирая чуть более 51 процента голосов. В 8 населенных пунктах Молдовы голосование признано недействительным из-за низкой явки.

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Предвыборные плакаты Иона Чебана
Предвыборные плакаты Иона ЧебанаФото: Alexandr Burakow/DW

Действующий мэр Кишинева Ион Чебан, вероятно, сохранит свой пост по итогам местных выборов в Молдове, прошедших в воскресенье, 5 ноября. После подсчета более 90 процентов бюллетеней, за него проголосовали 51,01 процента избирателей, стало известно в ночь на 6 ноября. Таким образом, представляющий новую проевропейскую партию MAN Чебан едва избежал второго тура голосования, который проводится, если ни один из кандидатов не набирает 50 процентов + 1 голос.

Второе место в борьбе за кресло столичного градоначальника занял кандидат от правящей, еще более проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS) Лилиан Карп, получивший 28,09 процента.

Окончательные результаты муниципальных выборов ЦИК Молдовы должен огласить в понедельник, 6 ноября.

В 8 населенных пунктах выборы признаны недействительными из-за малой явки

По данным ЦИК, в голосовании приняли участие более 1,147 миллиона граждан, что составляет 41,4 процента от общего числа избирателей. При этом в восьми населенных пунктах страны должны пройти повторные выборы, поскольку явка избирателей в них составила менее 25 процентов, передает агентство IPN.

Партия "Шанс", которая была снята с выборов по решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям (НКЧС) за незаконное финансирование, обратилась в Генпрокуратуру, потребовав возбудить дело против членов НКЧС, сообщает Newsmaker.md. Политическое объединение, которое называют аффилированным с осужденным на 15 лет беглым олигархом Иланом Шором, также потребовало отмены результатов голосования и признания выборов недействительными.

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В восьми населенных пунктах состоятся повторные выборы

IPN
www.ipn.md
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