Мелони посетила Трампа во Флориде с неанонсированным визитом

Визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони к избранному президенту США Дональду Трампу не анонсировался заранее. В Риме заявили о роли Италии как "дипломатического моста" между Евросоюзом и США.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в субботу, 4 января, посетила избранного президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Визит не анонсировался заранее.

О чем именно говорили два политика за обедом в Мар-а-Лаго, не сообщается. По данным итальянских СМИ, Мелони собиралась обсудить с Трампом войну в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, торговлю и арест итальянской журналистки Сесилии Салы в Тегеране 19 декабря, якобы за "нарушение закона Исламской Республики Иран".

Трамп после встречи рассказал журналистам только то, что был "рад встретиться" с "фантастической женщиной", которая "действительно взяла Европу штурмом".

Томмазо Фоти, итальянский министр без портфеля по европейским делам и сплочению регионов, заявил, что неанонсированный визит Мелони к Трампу показывает: Италия может выступать "дипломатическим мостом между двумя мирами: Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки".

Потенциальный союзник Трампа в ЕС

Мелони приехала к Трампу за несколько дней до того, как ей предстоит встретиться c действующим главой Белого дома Джо Байденом в столице Италии, куда он прилетит 12 января, отмечает агентство Reuters. Сообщалось также, что Кит Келлог, которого Трамп выбрал спецпосланником по Украине и РФ, в начале января планирует посетить не только Киев, но и Париж и Рим.

Премьер-министр Италии может стать для нового президента США "сильным партнером в Европе" благодаря консервативным взглядам Мелони и стабильности правящей правой коалиции, которую она возглавляет с 2022 года, указывает Reuters. Инаугурация Трампа назначена на 20 января.

Кроме того, известно, что у Джорджи Мелони хорошие отношения с американским миллиардером Илоном Маском. Глава Tesla и SpaceX, также владеющий сервисом микроблогов X, активно поддерживал избирательную кампанию Трампа деньгами и авторитетом. Выиграв выборы президента США, республиканец заявил, что назначит Маска главой новой комиссии по эффективности правительства. По данным СМИ, в ноябре 2024 года Маск участвовал в телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.