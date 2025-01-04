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Экономика и бизнесСША

Axios: Тим Кук жертвует 1 млн долларов на инаугурацию Трампа

Алексей Волошинов
4 января 2025 г.

По информации Axios, гендиректор Apple Тим Кук пожертвует 1 млн долларов в инаугурационный комитет Дональда Трампа. Ранее перечисления туда сделали, по данным СМИ, Amazon, Meta, OpenAI, Uber и многие другие.

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Гендиректор Apple Тим Кук (фото из архива)
Гендиректор Apple Тим КукФото: Jeff Chiu/AP/dpa/picture alliance

Генеральный директор Apple Тим Кук пожертвует в инаугурационный комитет избранного президента США Дональда Трампа 1 млн долларов. Об этом сообщил в пятницу, 3 января, со ссылкой на осведомленные источники портал Axios. По словам журналистов, Кук совершит пожертвование лично, а не от лица компании, так как "считает, что инаугурация - это великая американская традиция, и жертвует на нее в духе единства".

Крупные компании пожертвовали миллионы долларов на инаугурацию Трампа

Помимо Тима Кука, сообщает Axios, пожертвования в фонд инаугурации Дональда Трампа совершили крупные американские компании. В их числе Toyota, Ford, General Motors, Amazon, Meta, OpenAI, Uber, Goldman Sachs, Bank of America, Kraken, Coinbase и многие другие.

Американские СМИ пишут, что инаугурация Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, может собрать намного больше пожертвований, чем инаугурация Джо Байдена в 2021-м: 200 миллионов долларов (по оценкам источников The New York Times) против 62 миллионов соответственно.

Встреча Тима Кука с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго

В декабре, как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, Тим Кук провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Axios пишет, что к их ужину присоединился также Илон Маск.

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