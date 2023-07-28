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Марафон солидарности: как помочь политзаключенным в Беларуси

Яна Карпова
2 ч. назад

Белорусские медиа и правозащитники 29 июля проведут акцию по сбору денег для поддержки политзаключенных и их семей.

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Акция солидарности с Беларусью в Праге
Акция солидарности с Беларусью в ПрагеФото: CTK/dpa/picture alliance

Почти 1500 человек признаны политическими заключенными в Беларуси, по данным правозащитного центра "Весна". В субботу, 29 июля, пройдет марафон солидарности с белорусскими политзаключенными под слоганом "Нам не все равно!". В акции участвуют более 20 медиа, правозащитные организации. Марафон продлится 12 часов - с 10.00 до 22.00 по минскому времени. Трансляция начнется на YouTube-канале Светланы Тихановской.

Как будет проходить марафон?

В рамках марафона каждые несколько часов будут подключаться новые студии, новые ведущие и спикеры. Подтвердили свое участие политики, блогеры, музыканты, спортсмены, а также бывшие политзаключенные и семьи тех, кто сейчас находится в местах лишения свободы, говорят организаторы марафона.

Belarus | Olga Gorbunova
Ольга Горбунова, представительница по социальным вопросам Объединенного переходного кабинета и бывшая политзаключенная Фото: Büro von Svetlana Tihanovskaya

"Основная цель марафона - не только показать нашу солидарность и способность объединяться, а собрать деньги для политзаключенных и их семей", - говорит инициатор проекта, представительница по социальным вопросам Объединенного переходного кабинета и бывшая политзаключенная Ольга Горбунова. Во время марафона и на следующий день будет работать QR-код, через сайт можно пожертвовать любую сумму - от одного доллара. Организаторы ожидают, что поддержать политзаключенных смогут не только обычные белорусы, но и белорусский бизнес, поскольку перевод можно сделать анонимно. Денежные средства будут собраны в единый кошелек. Во время марафона сумма сборов будет обновляться в режиме реального времени.

Кто получит собранные деньги?

После закрытия сборов - в воскресенье в 23.59 - пройдет заседание наблюдательного совета, в который войдут представители СМИ-организаторов. Он распределит в определенных пропорциях вырученные средства между фондами, правозащитными организациями и инициативами, которые оказывают помощь политзаключенным и их семьям. Среди них - Dissedentby, INeedHelpBY, Палiтвязынкi, Анархический черный крест, BYSOL, "Страна для жизни" и другие. 

Организаторы говорят, что поддержка будет оказана, в первую очередь тем семьям, которые до сих пор не получали помощь. "В Беларуси, наверное, уже нет ни одной семьи, кого бы эта беда не коснулась, - комментирует Ольга Горбунова. - Адвокаты стоят дорого, продукты стоят очень дорого. Чтобы сформировать режимную передачу раз в три месяца, которая позволительна в колонии, нужно несколько сотен евро. А что делать, если передачу могут отправить только родители пенсионного возраста? Или дети, оставшиеся без родителей?"

Организаторы очень внимательно относятся к безопасности тех белорусов, которые сейчас находятся внутри страны. Поэтому, если у человека будет желание сделать пожертвование, единственный вариант - переводить донаты через друзей и коллег, которые находятся за границей и в безопасности, добавила Горбунова.

12 июня похожую акцию проводили независимые российские СМИ. За время марафона солидарности #тынеодин с политзаключенными и всеми россиянами, выступающими против войны, было собрано более 34 миллионов рублей (около 950 тысяч белорусских рублей).

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