Макрон: Партнерство между ФРГ и Францией критически важно

Германия и Франция должны еще больше укрепить партнерство в решающий для Европы момент, заявил Эмманюэль Макрон. Президент Франции принял участие в праздновании 75-летия Основного закона ФРГ в Берлине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 мая, в первый день своего трехдневного государственного визита в Германию, заявил, что две страны должны еще больше укрепить партнерство в "решающий" для Европы момент. Такие вызовы, как продолжающаяся агрессивная война России против Украины, глобальное изменение климата и развитие искусственного интеллекта, требуют совместных франко-германских усилий, отметил он.

При этом Макрон опроверг утверждения о том, что отношения между двумя странами начинают ухудшаться. "Это неправда. Мы движемся вперед", - заявил французский лидер на совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в Берлине.

Штайнмайер, в свою очередь, сказал, что хотя Париж и Берлин по-разному смотрят на некоторые вопросы, они "в итоге всегда приходят к согласию". "Если между Германией и Францией есть согласие, Европа еще может достичь многого", - подчеркнул президент ФРГ.

Обе страны продолжат помогать Украине

На пресс-конференции в Берлине Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины в ее противостоянии российской агрессии. "Стоять сегодня на стороне мира означает придать силу закону. Мир - это не капитуляция. Мир - это не отказ от принципов, - цитирует слова президента Франции агентство Reuters. - Мир означает предоставление стране возможности защищать свои границы и свой суверенитет".

По словам Макрона, 28 мая на заседании двустороннего Совета обороны и безопасности ФРГ и Франция подтвердят, что продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется - в том числе, поставляя Киеву оружие для самообороны и тренируя украинских военных.

Штайнмайер также подчеркнул, что помощь Украине не должна прекращаться.

Угроза правого радикализма

Эмманюэль Макрон также предостерег от роста правого радикализма в европейской политике. При этом он сослался на данные опросов, показывающих, что крайне правые партии могут получить значительную поддержку на предстоящих выборах в Европарламент.

Президент Франции сказал, что если бы в последние годы у власти в Европе были крайне правые, "история была бы другой", указав на такие кризисы, как пандемия COVID-19 и война в Украине.

Франк-Вальтер Штайнмайер, в свою очередь, указал на необходимость создания "альянса демократов" в Европе.

Макрон и 75-летие Основного закона ФРГ

В Берлине президент Франции принял участие в торжествах по случаю 75-летия принятия Основного закона ФРГ. "Для меня большая честь быть первым главой иностранного государства, принявшим участие в этом празднике демократии", - написал Макрон в соцсети X.

Это первый за 24 года государственный визит президента Франции в Германию. В последнее время французские лидеры приезжали в ФРГ лишь с рабочими визитами. В офисе Штайнмайера сообщили, что во второй и третий дни своего визита в Германию Макрон посетит Дрезден и Мюнстер.