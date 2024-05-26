Макрон прибыл в Германию с государственным визитом

В ходе своего визита Макрон планирует вместе с президентом ФРГ посетить Берлин, Дрезден и Мюнстер, а также провести переговоры с Шольцем.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье, 26 мая, прибыл в Германию с первым государственным визитом за 24 года. До этого французский лидер приезжал в ФРГ лишь с рабочими визитами.

Программа государственного визита Макрона в ФРГ

Вечером в воскресенье, 26 мая, государственный банкет для президента Франции и его супруги в своем дворце в Бельвю в Берлине устроит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). На следующий день оба президента отправятся в расположенный на востоке Германии Дрезден, где Макрон выступит с речью. Во вторник, 30 мая, Макрон и Штайнмайер посетят Мюнстер на западе страны. Вечером того же дня состоится встреча французского лидера и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) под Берлином.

Визит был перенесен почти на год

По плану государственный визит Эмманюэля Макрона в ФРГ должен был состояться еще в июле 2023 года, но в последний момент был перенесен из-за начавшихся во Франции беспорядков. В июне того же года в пригороде Париже Нантере сотрудниками полиции при попытке задержания был застрелен 17-летний подросток арабского происхождения Наэль Мерзук. Инцидент спровоцировал крупнейшие за последние десятилетия беспорядки по всей стране.

Разногласия между Францией и ФРГ на фоне визита Макрона

В преддверии переговоров между Олафом Шольцем и Эмманюэлем Макроном эксперты и политики вспоминают большое количество накопившихся разногласий между ФРГ и Францией.

Так, в настоящее время Париж привержен атомной энергетике, в то время как Берлин, напротив, закрыл последние ядерные реакторы в стране. Макрон заявлял, что не готов исключать отправки солдат в Украину, а Шольц выступил резко против этой идеи.

Как заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz), отношения ФРГ и Франции сейчас хуже, чем на протяжении десятилетий. По его мнению, между странами существует "раскол" по вопросу поддержки Украины.