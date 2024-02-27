Макрон не исключил задействования наземных войск в Украине

На конференции по помощи Украине в Париже не было единства по вопросу об использовании наземных войск, но ничто не исключено в дальнейшем ходе войны, заявил президент Франции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что французские наземные войска могут быть задействованы в Украине. "Сегодня нет консенсуса по вопросу о том, чтобы официально направить наземные войска (в Украину. - Ред.), но в динамическом развитии ничего исключать нельзя", - заявил Макрон после завершения конференции по оказанию помощи Украине в Париже вечером в понедельник, 26 февраля.

Будет сделано все возможное, "чтобы Россия не выиграла эту войну", приводит слова французского президента агентство dpa. Ранее в тот же день Макрон призвал предоставить Украине больше оружия и ресурсов. Выступая перед началом конференции, в которой участвовали главы около двух десятков государств и правительств, включая представителей Канады и США, президент Франции заявил, что сегодня безопасность всех "находится под угрозой".

Как подчеркнул Макрон, поведение России сейчас ужесточается как на политическом уровне, так и в ходе ее агрессивной войны против Украины, поэтому всем, кто поддерживает Украину, "нужно сделать коллективный рывок". При этом он отметил, что не хочет "вступать в войну с русским народом".

Премьер Словакии: На Западе "рассматривают" отправку военных в Украину

Ранее в тот же день известный своей пророссийской позицией премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая в Братиславе перед тем, как отправиться в Париж на созванную Макроном конференцию, заявил, что отдельные западные страны рассматривают возможность отправки своих солдат "на территорию Украины на основе двусторонних соглашений". По его словам, речь идет о "нескольких странах - членах НАТО и ЕС", при этом Фицо не уточнил, что это за страны, сославшись на "конфиденциальную информацию", передает AFP.

Результаты конференции в Париже

По словам Макрона, на конференции в Париже было принято решение о создании коалиции, которая должна обеспечить Украину ракетами средней и большой дальности, а также в краткосрочной перспективе - другими боеприпасами как из европейских запасов, так и из третьих стран, кроме того, согласованы инициативы по киберзащите, совместному производству оружия, а также защите стран, которым напрямую угрожает российское наступление в Украине, в первую очередь Молдовы.

По окончании парижской встречи премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что около 15 стран заявили о своей заинтересованности в инициативе Праги по закупке артиллерийских боеприпасов у третьих стран и их реимпорте в Украину. В частности, в ней готовы участвовать Нидерланды и предоставить 100 миллионов евро, заявил нидерландский премьер Марк Рютте.

Перед началом конференции в Париже агентство AFP сообщало, что цель ее участников - найти способы увеличить помощь Киеву, чтобы "адаптировать ее к украинским потребностям", однако принятия новых конкретных обязательств не ожидается.

Смотрите также: