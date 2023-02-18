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Президент Франции Эмманюэль МакронФото: Odd Andersen/AFP via Getty Images
КонфликтыУкраина

Макрон за победу Украины, но не желает, чтобы РФ "раздавили"

Дмитрий Андреев
20 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 февраля.

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На 361-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 19 февраля (время московское).

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Вашингтон вновь предостерег Пекин от оказания помощи России в ее войне против Украины, включая помощь в обходе наложенных странами Запада санкций. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с отвечающим за внешнюю политику членом Политбюро ЦК Компартии КНР Ваном И.

"Я предостерег Китай от оказания материальной поддержки России. Я также подчеркнул важность поддержания открытых линий связи", - написал Блинкен в Twitter.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хочет победы Украины в войне, но не желает, чтобы Россия была раздавлена.

"Я не думаю, как некоторые, что что мы должны стремиться к полному поражению России, напасть на нее на ее территории. Эти наблюдатели в первую очередь хотят раздавить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет", - сказал он в интервью французским СМИ.

Макрон также предположил, что ни одна из сторон конфликта не получит подавляющего преимущества на поле боя. "Я хочу, чтобы Украина могла отстаивать свою позицию, но убежден, что в конечном итоге это не закончится военным путем", - указал президент Франции.

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