"Майнц" уволил футболиста за пропалестинский пост в соцсетях

Решение немецкого клуба "Майнц" расторгнуть контракт с полузащитником Анваром Эль-Гази стало ответом на его публикации в соцсетях о ситуации на Ближнем Востоке.

Немецкий "Майнц" (FSV Mainz 05) разорвал контракт с нидерландским полузащитником Анваром Эль-Гази, сообщается на сайте футбольного клуба в пятницу, 3 ноября. Данное решение, которое вступает в силу немедленно, является "ответной мерой на комментарии и посты игрока в социальных сетях".

Через неделю после масштабной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября Эль-Гази опубликовал в Instagram сторис со словами: "От реки до моря Палестина будет свободна". После этого футболист получил предупреждение от клуба, был на некоторое время отстранен от тренировок и матчей, несмотря на удаление поста, но в итоге руководство клуба приняло решение расстаться с Эль-Гази.

Эль-Гази отреагировал на решение "Майнца"

На решение "Майнца" расторгнуть с ним контракт Эль-Гази отреагировал новым постом в поддержку палестинцев. "Отстаивайте то, что правильно, даже если это означает остаться в одиночестве. Потеря мной денег - ничто по сравнению с адом, который обрушился на невинных и беззащитных людей в Газе", - написал он в Instagram, добавив хэштег #stopthekilling.

Прокуратура Кобленца завела дело в отношении 28-летнего игрока из-за его публикаций, пишет агентство dpa. "По нашей оценке, обвиняемый предварительно подозревается в нарушении общественного порядка путем одобрения уголовных преступлений в сочетании с разжиганием ненависти путем распространения контента", - сообщили прокуроры.

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