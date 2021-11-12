 ″Майбах″, ″Сталинец″ и другие экспонаты шпайерской коллекции | Информация о Германии и советы туристам | DW | 15.11.2021

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По Германии

"Майбах", "Сталинец" и другие экспонаты шпайерской коллекции

Автомобильная коллекция Технического музея в Шпайере считается одной из самых интересных в Германии.

  • Майбах Zeppelin 1930

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Классика

    В первой части репортажа из Музея техники в Шпайере мы рассказали об экспонатах, связанных с историей авиации и полетов в космос. Среди них здесь много советских: от "кукурузника" Ан-2 до космического челнока "Буран". Пришел черед автомобилей и другой техники: этого "Майбаха" Zeppelin 1930 года, пожарных машин, бульдозера "Сталинец-80", велосипеда военного времени c пружинами вместо покрышек…

  • Классические автомобили в Космическом павильоне

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Основатель музея

    Прежде, чем продолжить знакомство с экспозицией, отметим, что основал этот музей изобретатель и предприниматель Эберхард Лайхер (Eberhard Layher, 1921-2012) - разработчик каркасных строительных лесов из металлических элементов, получивших повсеместное распространение по всему миру. "Общество друзей музея" насчитывает более двух тысяч человек из разных стран.

  • Лилльский цех

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Лилльский цех

    Некоторые олдтаймеры и мотоциклы выставлены в Космическом павильоне, но большая часть экспонатов автомобильной коллекции находится в бывшем Лилльском цехе Пфальцского авиазавода. Сегодня этот завод, основанный в 1913 году, поставляет комплектующие для "Аэробуса", "Боинга" и других производителей авиационной техники. На нем работают около двух тысяч человек.

  • Сталинец-80

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Сделано в Челябинске

    Некоторые экспонаты шпайерского музея находятся под открытым небом около Лилльского цеха. Среди них - бульдозер "Сталинец-80". Эта модель выпускалась на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) в 1946-1961 годах. Была разработана на основе американского Caterpillar D7, производившегося в СССР в годы Второй мировой войны по ленд-лизу.

  • Сталинец-80

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Послевоенное восстановление

    В Советском Союзе было выпущено более 200 тысяч таких универсальных гусеничных тракторов различных модификаций. Они применялись при распашке целинных земель и на крупных стройках, например, когда прокладывали Волго-Донской судоходный канал. Этот бульдозер "Сталинец-80" из музейной коллекции использовался в Восточной Германии на восстановительных работах после Второй мировой войны.

  • Mercedes-Benz Geländewagen G 5 1937 года

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Гелендваген

    К числу особых раритетов в Шпайере относится этот Mercedes-Benz Geländewagen G 5 - праотец популярных внедорожников G-класса, выпуск которых был запущен в 1979 году. Эта модель производилась в 1937-1941 годах. Всего было собрано 180 таких машин, уже тогда оснащенных полным приводом, блокирующимся дифференциалом, рулевым управлением всеми колесами и витыми рессорами.

  • Mauser Einspurauto

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    "Ваше слово, товарищ маузер"

    Недалеко от Гелендвагена находится этот одноколейный автомобиль - айншпуравто (Einspurauto) компании "Маузер". Производство этих машин та самая немецкая фирма, чей самозарядный пистолет воспевал в "Левом марше" Маяковский, начала в 1923 году, так как после Первой мировой войны по условиям Версальского мирного договора вынуждена была прекратить выпуск оружия.

  • Mauser Einspurauto

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Хорошо забытое старое

    Этот одноколейный автомобиль был на самом деле мотоциклом с двумя дополнительными опорными колесами по бокам. После набора скорости боковые колеса можно было убрать. Модель выпускалась фирмой Mauser всего четыре года, а затем некоторое время производилась по лицензии во Франции. Увидев этот экспонат, трудно избежать сравнений с современными Renault Twizy или BMW C1.

  • Велосипед с пружинами вместо резиновых покрышек

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Пружины на ободах

    Где-то между сверкающими полировкой олдтаймерами в Лилльском цехе припаркован этот велосипед. Вместо резиновых покрышек на его ободах установлены металлические пружины - Notbereifung. Такие колеса делали в Германии во время Первой мировой войны из-за блокады поставок каучука. Они пользовались спросом и производились в массовом порядке. Худо-бедно на них можно было ездить.

  • Mercedes-Knight 1919 года. Всего было выпущено 5350 экземпляров

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Двигатель Найта

    К производству этой модели Mercedes-Knight приступили в 1910 году. Ее особенность заключалась в бесклапанном двигателе. Его собирали по патенту американского изобретателя и журналиста Чарльза Найта. За газораспределение в двигателе отвечали не клапаны, а подвижные гильзы, что делало мотор более тихим и мощным. Найт патологически не терпел шума моторов и вообще шума, поэтому решил помочь себе сам…

  • Mercedes-Benz 630

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Британский кузов

    Среди других "Мерседесов" из коллекции музея в Шпайере особое внимание также привлекает эта модель Mercedes-Benz 630, выпускавшаяся с 1924 года. Объем ее 6-цилиндрового двигателя достигает 6,3 литра, а мощность с компрессором - 140 лошадиных сил. Кузова для Mercedes-Benz 630 поставляла британская фирма Park Ward, продукция которой также известна по моделям Bentley и Rolls-Royce.

  • Rolls-Royce 20/25 HP

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Алюминий для богини Ники

    Rolls-Royce 20/25 HP 1929 года очень быстро снискал себе славу лучшего "Роллс-Ройса" всех времен. Семиместный алюминиевый кузов собирала фирма Hooper. Rolls-Royce в то время сам производил только шасси и моторы. Данная модель оснащалась 6-цилиндровым двигателем и могла развивать скорость до 110 километров в час.

  • Peugeot Torpedo Typ 143

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Почти две дюжины "лошадей"

    Четырехместный Peugeot 143 с кузовом торпедо - одна из ранних серийных моделей этого французского производителя. Выпускалась в 1912-1913 годах на фабрике в Оденкуре. Комплектовалась мотором собственного производства мощностью до 23 лошадиных сил. Всего было собрано три сотни экземпляров.

  • Грузовик фирмы Gaggenau

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Грузовики из Гаггенау

    Грузовик Gaggenau 1909 года. Его выпускали на заводе, открытом в 1894 году в городе Гаггенау недалеко от Баден-Бадена. Он считается самым старым действующим автомобильным заводом в мире. В 1907 году фирма Gaggenau начала сотрудничать с компанией Benz, которая через несколько лет ее поглотила. Так началось развитие подразделения по выпуску грузовых машин знаменитого немецкого автоконцерна.

  • Renault AS

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Двойной фаэтон

    Еще один экспонат 1909 года (но не немецкий, а французский) - двойной фаэтон фирмы Renault. Эта модель также выпускалась с кузовом ландо. Автомобили оснащались четырехцилиндровыми двигателями мощностью 20 лошадиных сил.

  • Borgward Isabella 1958 года

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    "Изабелла"

    Borgward Isabella. В музее выставлен вариант купе. К выпуску этой модели бременская фирма Borgward приступила в 1954 году, сначала под названием "Hansa 1500" - на базе первого автомобиля, спроектированного в Германии после Второй мировой войны. На разработку "Изабеллы" ушло всего десять месяцев. Модель стала самой успешной в истории фирмы Borgward. Всего было выпущено более 200 тысяч экземпляров.

  • Delahaye 1914 года

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Для воздушных шаров

    Французский автомобиль на базе модели фирмы Delahaye 1914 года. Использовался для поднятия и спуска закрепленного на канате воздушного шара, с которого во время Первой мировой войны велось наблюдение за позициями противника. Оснащен двумя лебедками, позволявшими быстро сворачивать наблюдение в случае начала обстрела, а также двигателем от гоночной машины, участвовавшей в ралли Париж-Мадрид.

  • Ford T и другие пожарные машины в Музее техники в Шпайере

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    "Жестянка Лиззи"

    Примерно четверть Лилльского цеха занимает коллекция пожарных автомобилей из разных стран - от самых первых до самых современных. Она считается одной из самых больших таких коллекций в Европе. Один из экспонатов - пожарный автомобиль на базе Ford T - первой в мире серийной модели, собиравшейся на конвейере. Ее также выпускали в Германии, Великобритании, Франции и Австралии.

  • Magirus K26

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Пожарная автолестница

    Модель с поворотной лестницей Magirus Drehleiterwagen K26. Машина, выставленная в Шпайере, была изготовлена в 1921 году для пожарной охраны шведского города Гётеборга. Раздвижная лестница приводилась в движение с помощью основного бензинового мотора.

  • Ford Alexis

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Форд Алексис

    Пожарный автомобиль известной американской фирмы Alexis Fire Equipment Company, выпускающей такого рода специальную технику с 1947 года. Эта машина 1957 года изготовлена на базе грузовика компании Ford.

  • Ahrens-Fox H-T

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Пожарный "Роллс-Ройс"

    Машины этой фирмы часто называют "Роллс-Ройсами" среди пожарных авто. Модель Ahrens-Fox H-T до 1950-х годов была самым мощным пожарным автомобилем в мире. Компания Ahrens-Fox была основана в 1910 году и вскоре выпустила первую моторизированную пожарную машину, сменившую конные повозки. Отличительной особенностью ее моделей были хромированные сферы, обеспечившие постоянное давление в насосе.

  • NSU Kettenkrad 1942 года выпуска

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Полугусеничный мотоцикл

    В Лилльском цехе выставлено много экспонатов времен Второй мировой войны, и не только автомобилей: от одноместной подводной лодки-торпеды (Ein-Mann-Torpedo) до самолетов и этого полугусеничного мотоцикла, выпускавшегося для вермахта фирмой NSU Motorenwerke из Неккарзульма. Такие машины использовались в качестве легких тягачей, в первую очередь, в десантных и горно-егерским частях.

  • NSU Konsul 500

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Рекорды скорости

    В 1950-х годах фирма NSU была мировым лидером по количеству производимых мотоциклов. В это время на них установили четыре мировых рекорда скорости, в том числе - впервые свыше 320 километров в час. В музейной экспозиции представлен этот ее мотоцикл с коляской 1951 года - NSU Konsul 500. В 1969 году фирму приобрел концерн Volkswagen. Сейчас на ее заводе в Неккарзульме выпускаются автомобили Audi.

  • Ярмарочная карусель

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    P.S.

    Завершая этот репортаж, отметим, что посетители музея в Шпайере также могут увидеть и осмотреть здесь подводную лодку бундесвера U 9, немецкий спасательный крейсер, корабль, на котором жили музыканты семейной группы The Kelly Family, локомотивы, а также коллекции миниатюрных моделей, органов, старинной одежды, оружия, кукол, игрушек, украшений... И эту карусель.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Майбах Zeppelin 1930

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Классика

    В первой части репортажа из Музея техники в Шпайере мы рассказали об экспонатах, связанных с историей авиации и полетов в космос. Среди них здесь много советских: от "кукурузника" Ан-2 до космического челнока "Буран". Пришел черед автомобилей и другой техники: этого "Майбаха" Zeppelin 1930 года, пожарных машин, бульдозера "Сталинец-80", велосипеда военного времени c пружинами вместо покрышек…

  • Классические автомобили в Космическом павильоне

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Основатель музея

    Прежде, чем продолжить знакомство с экспозицией, отметим, что основал этот музей изобретатель и предприниматель Эберхард Лайхер (Eberhard Layher, 1921-2012) - разработчик каркасных строительных лесов из металлических элементов, получивших повсеместное распространение по всему миру. "Общество друзей музея" насчитывает более двух тысяч человек из разных стран.

  • Лилльский цех

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Лилльский цех

    Некоторые олдтаймеры и мотоциклы выставлены в Космическом павильоне, но большая часть экспонатов автомобильной коллекции находится в бывшем Лилльском цехе Пфальцского авиазавода. Сегодня этот завод, основанный в 1913 году, поставляет комплектующие для "Аэробуса", "Боинга" и других производителей авиационной техники. На нем работают около двух тысяч человек.

  • Сталинец-80

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Сделано в Челябинске

    Некоторые экспонаты шпайерского музея находятся под открытым небом около Лилльского цеха. Среди них - бульдозер "Сталинец-80". Эта модель выпускалась на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) в 1946-1961 годах. Была разработана на основе американского Caterpillar D7, производившегося в СССР в годы Второй мировой войны по ленд-лизу.

  • Сталинец-80

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Послевоенное восстановление

    В Советском Союзе было выпущено более 200 тысяч таких универсальных гусеничных тракторов различных модификаций. Они применялись при распашке целинных земель и на крупных стройках, например, когда прокладывали Волго-Донской судоходный канал. Этот бульдозер "Сталинец-80" из музейной коллекции использовался в Восточной Германии на восстановительных работах после Второй мировой войны.

  • Mercedes-Benz Geländewagen G 5 1937 года

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Гелендваген

    К числу особых раритетов в Шпайере относится этот Mercedes-Benz Geländewagen G 5 - праотец популярных внедорожников G-класса, выпуск которых был запущен в 1979 году. Эта модель производилась в 1937-1941 годах. Всего было собрано 180 таких машин, уже тогда оснащенных полным приводом, блокирующимся дифференциалом, рулевым управлением всеми колесами и витыми рессорами.

  • Mauser Einspurauto

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    "Ваше слово, товарищ маузер"

    Недалеко от Гелендвагена находится этот одноколейный автомобиль - айншпуравто (Einspurauto) компании "Маузер". Производство этих машин та самая немецкая фирма, чей самозарядный пистолет воспевал в "Левом марше" Маяковский, начала в 1923 году, так как после Первой мировой войны по условиям Версальского мирного договора вынуждена была прекратить выпуск оружия.

  • Mauser Einspurauto

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Хорошо забытое старое

    Этот одноколейный автомобиль был на самом деле мотоциклом с двумя дополнительными опорными колесами по бокам. После набора скорости боковые колеса можно было убрать. Модель выпускалась фирмой Mauser всего четыре года, а затем некоторое время производилась по лицензии во Франции. Увидев этот экспонат, трудно избежать сравнений с современными Renault Twizy или BMW C1.

  • Велосипед с пружинами вместо резиновых покрышек

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Пружины на ободах

    Где-то между сверкающими полировкой олдтаймерами в Лилльском цехе припаркован этот велосипед. Вместо резиновых покрышек на его ободах установлены металлические пружины - Notbereifung. Такие колеса делали в Германии во время Первой мировой войны из-за блокады поставок каучука. Они пользовались спросом и производились в массовом порядке. Худо-бедно на них можно было ездить.

  • Mercedes-Knight 1919 года. Всего было выпущено 5350 экземпляров

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Двигатель Найта

    К производству этой модели Mercedes-Knight приступили в 1910 году. Ее особенность заключалась в бесклапанном двигателе. Его собирали по патенту американского изобретателя и журналиста Чарльза Найта. За газораспределение в двигателе отвечали не клапаны, а подвижные гильзы, что делало мотор более тихим и мощным. Найт патологически не терпел шума моторов и вообще шума, поэтому решил помочь себе сам…

  • Mercedes-Benz 630

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Британский кузов

    Среди других "Мерседесов" из коллекции музея в Шпайере особое внимание также привлекает эта модель Mercedes-Benz 630, выпускавшаяся с 1924 года. Объем ее 6-цилиндрового двигателя достигает 6,3 литра, а мощность с компрессором - 140 лошадиных сил. Кузова для Mercedes-Benz 630 поставляла британская фирма Park Ward, продукция которой также известна по моделям Bentley и Rolls-Royce.

  • Rolls-Royce 20/25 HP

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Алюминий для богини Ники

    Rolls-Royce 20/25 HP 1929 года очень быстро снискал себе славу лучшего "Роллс-Ройса" всех времен. Семиместный алюминиевый кузов собирала фирма Hooper. Rolls-Royce в то время сам производил только шасси и моторы. Данная модель оснащалась 6-цилиндровым двигателем и могла развивать скорость до 110 километров в час.

  • Peugeot Torpedo Typ 143

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Почти две дюжины "лошадей"

    Четырехместный Peugeot 143 с кузовом торпедо - одна из ранних серийных моделей этого французского производителя. Выпускалась в 1912-1913 годах на фабрике в Оденкуре. Комплектовалась мотором собственного производства мощностью до 23 лошадиных сил. Всего было собрано три сотни экземпляров.

  • Грузовик фирмы Gaggenau

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Грузовики из Гаггенау

    Грузовик Gaggenau 1909 года. Его выпускали на заводе, открытом в 1894 году в городе Гаггенау недалеко от Баден-Бадена. Он считается самым старым действующим автомобильным заводом в мире. В 1907 году фирма Gaggenau начала сотрудничать с компанией Benz, которая через несколько лет ее поглотила. Так началось развитие подразделения по выпуску грузовых машин знаменитого немецкого автоконцерна.

  • Renault AS

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Двойной фаэтон

    Еще один экспонат 1909 года (но не немецкий, а французский) - двойной фаэтон фирмы Renault. Эта модель также выпускалась с кузовом ландо. Автомобили оснащались четырехцилиндровыми двигателями мощностью 20 лошадиных сил.

  • Borgward Isabella 1958 года

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    "Изабелла"

    Borgward Isabella. В музее выставлен вариант купе. К выпуску этой модели бременская фирма Borgward приступила в 1954 году, сначала под названием "Hansa 1500" - на базе первого автомобиля, спроектированного в Германии после Второй мировой войны. На разработку "Изабеллы" ушло всего десять месяцев. Модель стала самой успешной в истории фирмы Borgward. Всего было выпущено более 200 тысяч экземпляров.

  • Delahaye 1914 года

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Для воздушных шаров

    Французский автомобиль на базе модели фирмы Delahaye 1914 года. Использовался для поднятия и спуска закрепленного на канате воздушного шара, с которого во время Первой мировой войны велось наблюдение за позициями противника. Оснащен двумя лебедками, позволявшими быстро сворачивать наблюдение в случае начала обстрела, а также двигателем от гоночной машины, участвовавшей в ралли Париж-Мадрид.

  • Ford T и другие пожарные машины в Музее техники в Шпайере

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    "Жестянка Лиззи"

    Примерно четверть Лилльского цеха занимает коллекция пожарных автомобилей из разных стран - от самых первых до самых современных. Она считается одной из самых больших таких коллекций в Европе. Один из экспонатов - пожарный автомобиль на базе Ford T - первой в мире серийной модели, собиравшейся на конвейере. Ее также выпускали в Германии, Великобритании, Франции и Австралии.

  • Magirus K26

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Пожарная автолестница

    Модель с поворотной лестницей Magirus Drehleiterwagen K26. Машина, выставленная в Шпайере, была изготовлена в 1921 году для пожарной охраны шведского города Гётеборга. Раздвижная лестница приводилась в движение с помощью основного бензинового мотора.

  • Ford Alexis

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Форд Алексис

    Пожарный автомобиль известной американской фирмы Alexis Fire Equipment Company, выпускающей такого рода специальную технику с 1947 года. Эта машина 1957 года изготовлена на базе грузовика компании Ford.

  • Ahrens-Fox H-T

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Пожарный "Роллс-Ройс"

    Машины этой фирмы часто называют "Роллс-Ройсами" среди пожарных авто. Модель Ahrens-Fox H-T до 1950-х годов была самым мощным пожарным автомобилем в мире. Компания Ahrens-Fox была основана в 1910 году и вскоре выпустила первую моторизированную пожарную машину, сменившую конные повозки. Отличительной особенностью ее моделей были хромированные сферы, обеспечившие постоянное давление в насосе.

  • NSU Kettenkrad 1942 года выпуска

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Полугусеничный мотоцикл

    В Лилльском цехе выставлено много экспонатов времен Второй мировой войны, и не только автомобилей: от одноместной подводной лодки-торпеды (Ein-Mann-Torpedo) до самолетов и этого полугусеничного мотоцикла, выпускавшегося для вермахта фирмой NSU Motorenwerke из Неккарзульма. Такие машины использовались в качестве легких тягачей, в первую очередь, в десантных и горно-егерским частях.

  • NSU Konsul 500

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    Рекорды скорости

    В 1950-х годах фирма NSU была мировым лидером по количеству производимых мотоциклов. В это время на них установили четыре мировых рекорда скорости, в том числе - впервые свыше 320 километров в час. В музейной экспозиции представлен этот ее мотоцикл с коляской 1951 года - NSU Konsul 500. В 1969 году фирму приобрел концерн Volkswagen. Сейчас на ее заводе в Неккарзульме выпускаются автомобили Audi.

  • Ярмарочная карусель

    Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

    P.S.

    Завершая этот репортаж, отметим, что посетители музея в Шпайере также могут увидеть и осмотреть здесь подводную лодку бундесвера U 9, немецкий спасательный крейсер, корабль, на котором жили музыканты семейной группы The Kelly Family, локомотивы, а также коллекции миниатюрных моделей, органов, старинной одежды, оружия, кукол, игрушек, украшений... И эту карусель.

    Автор: Максим Нелюбин


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Ссылки в интернете

speyer.technik-museum.de

Музей техники в Шпайере

sinsheim.technik-museum.de

Музей техники в Зинсхайме

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