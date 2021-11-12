"Майбах", "Сталинец" и другие экспонаты шпайерской коллекции

Автомобильная коллекция Технического музея в Шпайере считается одной из самых интересных в Германии.
Одна из самых больших коллекций классических полицейских автомобилей в Германии находится в гессенском городе Марбурге.
Этот классический автомобиль 1894 года не пылится в музее. Он официально зарегистрирован в качестве транспортного средства.
Новая автомобильная экспозиция открывается на острове Рюген.
У каждого уважающего себя флагмана немецкого автопрома есть свой музей. Мимо них ни пройти, ни проехать, но одними фирменными коллекциями олдтаймеров дело не ограничивается.
Автомобильных музеев мало не бывает. Похоже, именно таким принципом руководствуются коллекционеры раритетных авто, выставляющие свои олдтаймеры на всеобщее обозрение.
Его имя многие связывают с пикирующими бомбардировщиками Второй мировой войны, хотя к их выпуску никакого отношения он не имел…