"Майбах", "Сталинец" и другие экспонаты шпайерской коллекции

Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

Рекорды скорости

В 1950-х годах фирма NSU была мировым лидером по количеству производимых мотоциклов. В это время на них установили четыре мировых рекорда скорости, в том числе - впервые свыше 320 километров в час. В музейной экспозиции представлен этот ее мотоцикл с коляской 1951 года - NSU Konsul 500. В 1969 году фирму приобрел концерн Volkswagen. Сейчас на ее заводе в Неккарзульме выпускаются автомобили Audi.