МАГАТЭ надеется на решение проблемы ЗАЭС до конца года
Жан Рофе
27 мин. назад
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 декабря.
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На 282-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 2 декабря (время московское).
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) надеется достичь соглашения с РФ и Украиной о создании зоны безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) до конца этого года, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Я обязуюсь найти решение как можно быстрее. Надеюсь, до конца года",- сказал Гросси в интервью итальянской газете La Repubblica. При этом он не исключил встречи с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Наша цель - избежать ядерной аварии, а не создать военную ситуацию, которая бы способствовала одной или другой стороне", - сказал Гросси.