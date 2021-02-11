Лукашенко заявил о "попытке мятежа" в Беларуси "по принципу блицкрига"

Выступая на открытии VI Всебелорусского народного собрания, правящий Беларусью 26 лет Александр Лукашенко заявил о попытке мятежа в стране. "Цветная революция в Беларуси была невозможна. Поэтому, опираясь на определенные внутренние силы, была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу блицкрига. Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. Пока", - заявил он в четверг, 11 февраля, в Минске.
Лукашенко уверен, что 2021 год станет определяющим
По мнению Лукашенко, цель оппонентов властей доподлинно не известна, а также невозможно прогнозировать, что они предпримут в дальнейшем. Вместе с тем понятно, что от Минска они просто так не отстанут, "потому что задействованы очень мощные силы, и проиграть в этой войне им вроде бы не с руки", отметил он. При этом нынешний год станет в этой борьбе определяющим, уверен белорусский правитель.
Лукашенко также прокомментировал социологические исследования, проведенные в преддверии ВНС и сообщил, что получил немало негативной информации. По его словам, она важна ему больше, чем позитивная.
Кроме того, он подчеркнул единство в отношении к массовым протестам с российским руководством и президентом РФ Владимиром Путиным и поддержал жесткие действия Москвы в отношении демонстрантов. По словам Лукашенко, есть планы "раскрутить, а потом, возможно, синхронизиовать протесты" в двух странах.
О письме фон дер Ляйен, "ошалевшем мире" и жупеле
Лукашенко уверен, что Евросоюз признает его легитимность, поскольку в недавнем письме, полученном им от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) он, по его словам, был назван "президентом Республики Беларусь, его превосходительством". "Пишут одно, а на Западе приветствуют других. Могли написать экс-президенту, бывшему президенту или белорусскому народу. Тем не менее я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин", - отметил он.
Одновременно он указал, что минувший год был трудным для всего человечества. "Можно честно и открыто сказать: мир ошалел", - отметил Лукашенко. При этом он указал, что многие государства от идеи глобального развития "перешли к стратегии национального выживания". "Как только появился этот жупел в виде пандемии, все скукожились, все замкнулись. И плевать на друзей и на соседей. Все закрыли свои границы. Так где же этот глобализм?" - заявил он.
При этом Лукашенко призвал "не верить тому, что говорят". "Демократия, глобализм и прочее. Это - чтобы мозги дурить людям в мире. Это делают несколько государств для того, чтобы господствовать в мире. И как только ситуация хоть чуть-чуть изменится, они мгновенно изменят свою политику. Так и случилось", - цитирует его слова агентство "БелТА".
Между тем Беларусь, по мнению находящегося с 1994 года у власти Лукашенко, играет неизменную роль "донора стабильности" и является "последним действительно суверенным государством в Европе". "Может быть, и по этой причине страдаем. В этом основной вопрос, вокруг этого идет борьба", - сказал он, заявив, что в настоящее время идет "жесточайшее сражение" среди глобальных геополитических игроков за вовлечение Беларуси в сферу своего влияния.
Оппозиция считает целью ВНС легитимацию власти Лукашенко
VI Всебелорусское народное собрание (ВНС) проходит в Минске 11 и 12 февраля. На мероприятии присутствуют около 2700 человек - депутаты, представители провластных общественных организаций и трудовых коллективов. Участники планируют подвести итоги пятилетки и рассмотреть программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы.
Белорусская оппозиция выступает против проведения ВНС, считая его целью легитимизацию власти Лукашенко. В качестве альтернативы данному мероприятию находящийся на пределами Беларуси оппозиционер Валерий Цепкало объявил о создании Белорусского демократического форума. На этой интернет-платформе, граждане могут высказать мнение по различным темам или инициировать обсуждение новых вопросов. Между тем оппозиционный Telegram-канал Hexta Live призвал жителей Беларуси выйти на новые протесты в дни проведения ВНС.
Согласно результатам опроса, проведенного аналитическим центром Chatham House, большинство белорусов не считают, что ВНС представляет всех жителей страны. Кроме того, большинство респондентов не согласны с тем, что данное мероприятие является эффективным способом диалога власти и ее оппонентов. При этом лишь четверть участников опроса смогла назвать цель ВНС. "Распространено убеждение, что ВНС - это карманная структура, существующая для продвижения интересов Лукашенко. Это приводит к недоверию и нежеланию делегировать этому органу любые полномочия", - пояснили авторы опроса.
Протесты в Беларуси продолжаются полгода
В Беларуси уже полгода продолжаются акции протеста, начавшиеся в день президентских выборов 9 августа, по итогам которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом более 80 процентов. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых и честных выборов. Кроме того, протестующие выступают за освобождение политзаключенных и прекращение произвола силовиков. Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.
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Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 200 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" и общественный деятель Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой. С июня 2020-го они находятся в СИЗО КГБ по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов.
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Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салея сейчас под домашним арестом.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сергей Тихановский
Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней. Арест продлен до 25 марта.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже почти три месяцеа они находятся под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Андрей Алекcандров
Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста многих студентов отчислили или подвергли административным арестам. Более десятка студентов разных вузов Беларуси стали политзаключенными. Среди них пять активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.
Автор: Янина Мороз