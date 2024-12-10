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Лукашенко: В Беларусь ввезли десятки ядерных боеголовок

Николай Линке
10 декабря 2024 г.

По словам политика, ракеты "Орешник" в Беларуси разместят на площадках для ядерного оружия времен СССР.

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Александр Лукашенко в Баку в ноябре 2024 года
Александр Лукашенко в Баку в ноябре 2024 годаФото: Bianca Otero/ZUMAPRESS/picture alliance

Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в страну уже ввезли десятки тактических ядерных боеголовок из России. Политик пригрозил использовать их против тех, кто пересечет границу государства. Видеозаписи его выступления опубликовалTelegram-канал "Пул Первого" во вторник, 10 декабря. 

"Если ядерное оружие применить - это большая ответственность. По крайней мере после Хиросимы и Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал. Из мощнейших крупных государств, не говоря о Беларуси. Но я предупредил всех своих врагов, друзей и соперников: если вы только наступите на линию государственной границы, где я служил и так далее, ответ будет мгновенный. Я не буду смотреть, ядерное оружие или еще какое-то. Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие", - сказал Лукашенко.

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли. Мы об этом не говорим, это наше дело. А ответ будет и таким", - добавил правитель Беларуси.

"Орешник" разместят на площадках для ядерного оружия

По его словам, после распада СССР Беларусь передала России стратегическое ядерное оружие, а сейчас получила от Москвы только тактическое. "Хотя, конечно, мощь, наверное, в пять раз мощнее, чем этот "Орешник". Поэтому ядерное оружие – это очень серьезно. А это обычное оружие. Которое не заражает объекты, территорию и прочее. Но мощь колоссальная", - продолжил Лукашенко.

Он заявил, что ракеты "Орешник" в Беларуси разместят на площадках, где при СССР находились стратегические ядерные ракеты. По словам Лукашенко, таких объектов в стране около 30 штук. "Мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть, разместим и нацелим их". Политик утверждает, что Владимир Путин принял его условие, что "цели определять будет мы в Беларуси, не россияне". "Вместе будем нажимать на кнопку, не дай Бог, если это нужно, но цели будем определять мы", - сказал Лукашенко.

Новый договор между Россией и Беларусью

В пятницу, 6 декабря, Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.  Документ определяет, в частности, взаимные обязательства в области обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя обеих стран, а также обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы этого надгосударственного образования.

Для решения этих задач Москва и Минск вправе задействовать "все имеющиеся силы и средства", указал Путин. Речь идет и о российском тактическом ядерном оружии, размещенном на белорусской территории по просьбе Минска, добавил он. Как в этот же день пояснил госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович, у правителя Беларуси имеется собственная "красная кнопка" и свой "ядерный чемоданчик".

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