Россия и Беларусь подписали договор о гарантиях безопасности

Соглашение Москвы и Минска определяет взаимные обязательства по обороне в рамках Союзного государства, для выполнения которых Россия может задействовать свое тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Президент России Владимир Путин и правитель Беларуси Александр Лукашенко подписали в пятницу, 6 декабря, договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ определяет, в частности, взаимные обязательства в области обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя обеих стран, а также обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы этого надгосударственного образования.

Для решения этих задач Москва и Минск вправе задействовать "все имеющиеся силы и средства", указал Путин. Речь идет и о российском тактическом ядерном оружии, размещенном на белорусской территории по просьбе Минска, добавил он. Как в этот же день пояснил госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович, у правителя Беларуси имеется собственная "красная кнопка" и свой "ядерный чемоданчик".

Путин согласился с предложением Лукашенко разместить в Беларуси "Орешник"

Кроме того Владимир Путин положительно отреагировал на просьбу Лукашенко разместить на территории Беларуси новые системы вооружений, прежде всего ракетную систему "Орешник", "Считаю, что размещение таких комплексов, как "Орешник", на территории Республики Беларусь, возможно", - цитирует Путина связанный с пресс-службой Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".ъ

По словам Путина, размещение "Орешника" в Беларуси будет возможно во второй половине 2025 года, так как именно к этому сроку российские власти планируют наладить серийный выпуск данной ракетно системы.

В январе этого года Минск включил возможность применения ядерного оружия в новую версию своей военной доктрины. В мае Беларусь объявила о "внезапной проверке" тактического ядерного оружия, а Россия провела учения с тактическим ЯО неподалеку от украинской границы. Евросоюз расценивает размещение тактического ядерного оружия в Беларуси как очередную провокацию в контексте агрессии РФ против Украины.

Обновленная ядерная доктрина России

В конце сентября президент России заявил, что Москва оставляет за собой право на применение ядерного оружия против неядерных государств, в том числе в случае агрессии против Беларуси. Кремль заявил, что этот вопрос согласован с Минском. В ноябре Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.

К тактическому ядерному оружию относятся ядерные боеприпасы, средствами доставки которых являются ракеты относительно малой дальности (не стратегические межконтинентальные ракеты). В отличие от стратегического оружия, мощность тактического ЯО не превышает нескольких килотонн в тротиловом эквиваленте.