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Лукашенко и Си обсудят в Пекине "вопросы сотрудничества"

Марина Барановская
3 декабря 2023 г.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко отправился в Китай. Главными темами его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином станут, по официальным сообщениям, вопросы торговли и экономического сотрудничества.

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Александр Лукашенко во время встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпинем, 1 марта 2023 года
Лукашенко и Си в Пекине, март 2023 годаФото: PAVEL ORLOVSKY/BELTA/AFP

Правитель Беларуси Александр Лукашенко 3-4 декабря посетит Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщило белорусское государственное информационное агентство БелТА. В понедельник, 4 декабря, должны состояться переговоры Лукашенко и Си. Темами обсуждения станут "торговля, экономика, инвестиции и международное сотрудничество". Программа визита Лукашенко в Китай предусматривает также "ряд мероприятий социально-гуманитарного направления", отмечается в сообщении агентства.

Ранее Лукашенко и Си провели в общей сложности 13 встреч, которые проходили в основном в Китае и в рамках заседаний Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Председатель КНР прилетал в Минск в 2015 году. Лукашенко последний раз посещал Китай в марте текущего года, проведя 4-часовые переговоры с Си Цзиньпином. Пресс-служба белорусского правителя сообщала тогда о "насыщенной программе" его встреч с "высшим руководством и крупным бизнесом" КНР, а также о подписании договоренностей в общей сложности на 3,56 млрд долларов.

С сентября 2022 года между Китаем и Беларусью существует "всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство", о котором страны договорились на саммите ШОС в Самарканде. На форуме "Один пояс - один путь", который состоялся в Пекине в октябре 2023 года, Александр Лукашенко отсутствовал. Некоторые СМИ полагают, что его не пригласили на эту встречу. Официально отсутствие правителя Беларуси не комментировалось.

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