Лондон финансирует расследование преступлений РФ в Украине

Великобритания планирует предоставить Украине 4,5 млн фунтов стерлингов (около 5,4 млн в пересчете на евро) в качестве помощи в раскрытии военных преступлений, совершенных силами РФ в ходе полномасштабного вторжения в соседнюю страну. Об этом в воскресенье, 29 декабря, пишет агентство dpa со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства.

Выделенные Лондоном деньги среди прочего получит офис генерального прокурора Украины. Средства пойдут на "документацию, расследование и уголовное преследование", пишет dpa.

"Зверства, которые мы видели в Украине, ужасны - не может быть устойчивого мира без ответственности", цитирует агентство на этом фоне главу МИД Великобритании Дэвида Лэмми. Министр также пообещал, что Лондон продолжит поддержку Киева и в других сферах.

В апреле 2024 года занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак заявил, что только по итогам прошедшего финансового года Лондон предоставил Украине поддержку на общую сумму в 3 млрд фунтов стерлингов (около 3,62 млрд евро)

Amnesty International: Россия совершает в Украине военные преступления против детей

Месяцем ранее международная правозащитная организация Amnesty International сообщила, что только в 2024 году в ходе войны РФ против Украины в результате действий российской стороны произошло как минимум 17 подтвержденных инцидентов, в которых пострадали дети. "Результаты исследований на местах свидетельствуют о том, что российские войска намеренно наносили удары по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры", указали правозащитники.

В частности, к таким атакам в AI отнесли попадание российской ракеты в крупнейший детский госпиталь Украины "Охматдет" в Киеве в июле. "Amnesty International не удалось обнаружить никаких свидетельств присутствия украинских военных на территории огромного больничного комплекса или в непосредственной близости от него. Размеры больницы фактически исключают возможность того, что тяжелая крылатая ракета, точность попадания которой составляет от 5 до 20 метров, была выпущена по другой цели", - отметили правозащитники в докладе.

По мнению исследователя AI Патрика Томпсона, цель подобных атак РФ, "особенно тех, в результате которых страдают дети, - посеять ужас и панику среди мирных жителей". Правозащитники сравнили участившиеся с лета 2024 года российские удары по инфраструктуре и гражданским объектам в Украине с первыми неделями российского вторжения, "когда российские войска разбомбили родильный дом и драматический театр в Мариуполе".

Киев призвал ЕС помочь вернуть незаконно вывезенных в Россию детей

Среди преступлений РФ против детей в Украине также значится их незаконная депортация в Россию или на оккупированные территории соседней страны. Как сообщил ранее омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, Киеву известно о как минимум 20 тысячах подобных случаев, но на самом деле их число может быть гораздо больше.

По данным Лубинца, в России в отношении вывезенных из Украины детей проводится "системная политика уничтожения украинской идентичности": их милитаризуют, отдают на воспитание в российские семьи, выдают им российские документы. Кроме того, у украинской стороны имеются доказательства, что несовершеннолетних на оккупированных территориях содержат в тюрьмах, где подвергают пыткам и жестокому обращению.

В связи с этим Киев запросил у Европарламента помощи ЕС в возвращении похищенных Россией детей. Депортация украинских детей в РФ ранее также стала поводом для выдачи ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Подобный документ должен был стать основанием для ареста Путина в любой стране, которая ратифицировала римский статут МУС, однако в сентябре 2024 года российский президент беспрепятственно посетил Монголию - одну из стран подписантов договора. Позднее МУС отправил отказ Монголии на рассмотрение членам собственной ассамблеи, однако о каких-либо штрафных санкциях суда в отношении Улан-Батора вслед за этим не сообщалось.