Путин утвердил новую "антиэкстремистскую" стратегию РФ

В России обновилась государственная стратегия противодействию экстремизму в стране - соответствующий указ в связи с истечением срока действия принятой в 2020 году аналогичной стратегии подписал в субботу, 28 декабря, президент РФ Владимир Путин.

Одно из заметных нововведений в обновленной "антиэкстремистской" стратегии РФ - в тексте документа встречается понятие "русофобия". Согласно версии российских властей, это "неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку и культуре, выражающееся в том числе в агрессивных настроениях и действиях со стороны отдельных представителей и политических сил, а также дискриминационные действия со стороны властей недружественных России государств". "Недружественные" России страны при этом определяют сами власти РФ - в последней редакции этого перечня значатся 47 государств и территорий.

Другое нововведение, привлекшее внимание СМИ - пункт об "осуществлении учета лиц, выехавших за пределы РФ для участия в деятельности экстремистских организаций, а также для прохождения обучения в учебных центрах недружественных государств, в деятельности которых имеются признаки экстремизма".

Подробностей о том, что такое "учебные центры недружественных государств" с признаками экстремизма, не приводится. Однако, к примеру, власти РФ считают "экстремистским" несуществующее "движение ЛГБТ" и - также несуществующее - "Антироссийское сепаратистское движение". В РФ при этом уже не раз применяли "экстремистскую" статью для преследования людей на фоне запрета "движения ЛГБТ" - даже если это не были непосредственно лица нетрадиционной ориентации.

Идея создать базу уехавших из России именно в таком описании уже звучала ранее - ее в июле 2024 года выдвинуло МВД РФ. При этом СМИ сообщали о том, что в России с 2022 года неофициально уже ведется подобный перечень.

Украина попала в новую стратегию по борьбе с экстремизмом в РФ

Среди "основных источников угроз экстремизма" в России в тексте новой стратегии прямо упоминается Украина. "Серьезнейшие угрозы экстремистского характера исходят от широкого распространения идей неонацизма, усиления радикальных националистических вооруженных формирований", которые в том числе находятся в Украине, говорится в утвержденном Путиным документе. По мнению составителей стратегии, все эти формирования поддерживают "внешние силы", которые "поощряют совершение на территории России преступных действий, включая диверсионно-террористические акты в отношении людей и гражданских объектов, с вовлечением в эти преступные действия российских граждан".

Развязанная против Украины полномасшатбная война в "антиэкстремистской" стратегии властей РФ названа "украинским кризисом". Он якобы используется "недружественными государствами для развязывания гибридных войн против РФ и разжигания агрессивных русофобских настроений в мире".

"Дискредитация" армии РФ также упомянута в документе - она описывается как "метод манипулирования общественным мнением и распространения недостоверной информации", который якобы должен привести к участию людей в акциях протеста. Сами такие акции якобы "умышленно трансформируются в массовые беспорядки" и названы в стратегии "одним из основных способов дестабилизации общественно-политической обстановки в России".

Власти РФ хотят деанонимизировать экстремистов с помощью ИИ

В новой стратегии РФ модернизировались и предложения о целях и задачах по борьбе с экстремизмом. Среди них значится использование искусственного интеллекта в этой сфере. "Проведение научных исследований, направленных на разработку технологий искусственного интеллекта и их применение при осуществлении мониторинга... в том числе путем проведения потокового анализа данных, деанонимизации участников экстремистской деятельности", - гласит один из пунктов документа.

А в качестве молодежной "антиэкстремистской" политики власти РФ предлагают привлечь подростков "в свободное от учебы время" к "благоустройству воинских захоронений" и оказанию социальной помощи ветеранам, среди которых значатся в том числе люди, участвовавшие в войнах в Афганистане, Сирии и Украине. По мнению составителей документа, подростки также должны взять на себя шефство над "лицами, нуждающимися в медицинской и социальной реабилитации, паллиативной медицинской помощи".

По данным Киева, Россия потеряла в войне против Украины более 550 тысяч солдат ранеными. При этом известно о массе случаев в РФ, когда, возвращаясь с войны, участники вторжения в Украину совершали насильственные преступления - в том числе и против несовершеннолетних.