Bloomberg: ВСУ могут уйти из Курской области в 2025 году

Источники издания объясняют свои прогнозы нехваткой солдат в рядах ВСУ и неопределенностью относительно будущих поставок западного оружия. По их мнению, это может ослабить позиции Киева на переговорах о перемирии.

Украина может потерять захваченные ею территории в Курской области РФ в течение нескольких месяцев, сообщило в пятницу, 27 декабря, Bloomberg со ссылкой на нескольких официальных лиц США, говоривших на условии анонимности. Издание напоминает, что ВСУ уже утратили контроль над половиной территории, которую они заняли летом нынешнего года. Его собеседники опасаются, что это может ослабить позиции Киева на возможных переговорах о прекращении огня с Россией.

По словам источников Bloomberg, это связано с нехваткой солдат в рядах ВСУ и неопределенностью относительно будущих поставок оружия из США и от других союзников. Поэтому украинские военные предположительно смогут удерживать территорию в Курской области до весны, а после будут вынуждены отступить или подвергнуться риску быть окруженными. Два собеседника выразили надежду, что президент Украины Владимир Зеленскийотдаст приказ об отступлении из региона своевременно, чтобы избежать больших потерь.

"Украинские солдаты продержались дольше, чем ожидалось"

По мнению американских чиновников, украинцы продержались в Курской области значительно дольше, чем ожидалось, отчасти благодаря разрешению США использовать американские ракеты для ударов вглубь территории РФ, поэтому их отступление оттуда все еще можно рассматривать как тактический успех.

Украинское вторжение в Курскую область показало, что граница РФ не полностью защищена и может быть снова прорвана в других местах, а также что использование американского оружия в России не приводит к катастрофической эскалации войны, заявил Bloomberg в свою очередь эксперт по России в Институте изучения войны Джордж Баррос. По его мнению, кроме того, это продемонстрировало, что "война не безнадежно зашла в тупик, а действительно весьма динамична".