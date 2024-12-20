Шесть человек погибли при ударе по Рыльску Курской области

ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльск Курской области, сообщил врио губернатора региона Хинштейн. Погибли шесть человек, в том числе ребенок.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльск в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале в пятницу, 20 декабря.

По предварительным данным Хинштейна, в результате обстрела погибли шесть человек, среди них - один ребенок. Еще десять пострадавших, включая 13-летнего ребенка, доставлены в больницу. "Их травмы квалифицируются как легкие", - написал политик.

Он добавил, что украинские войска также повредили местный дом культуры, здание начальной школы, жилой и учебный корпуса авиационного колледжа и несколько других зданий.

Утром обстрелу ВС РФ подвергся Киев

Утром 20 декабря массированному удару российских войск подверглась столица Украины Киев и его окрестности. По словам мэра города Виталия Кличко, обломки сбитых российских ракет упали в четырех районах столицы.

Позднее местные власти уточнили, что в результате атаки погиб один человек, еще 12 получили ранения. Кроме того, были повреждены здания посольств Албании, Аргентины, Палестинской автономии, Северной Македонии, Черногории и Португалии, рассказали в МИД Украины. Среди дипломатов пострадавших нет.