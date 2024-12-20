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Шесть человек погибли при ударе по Рыльску Курской области

Алексей Волошинов
20 декабря 2024 г.

ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльск Курской области, сообщил врио губернатора региона Хинштейн. Погибли шесть человек, в том числе ребенок.

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Фото из архива: последствия украинского удара по Курску, август 2024 года
Фото из архива: последствия украинского удара по Курску, август 2024 годаФото: Ilya Pitalev/Sputnik/IMAGO

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльск в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале в пятницу, 20 декабря.

По предварительным данным Хинштейна, в результате обстрела погибли шесть человек,  среди них - один ребенок. Еще десять пострадавших, включая 13-летнего ребенка, доставлены в больницу. "Их травмы квалифицируются как легкие", - написал политик.

Он добавил, что украинские войска также повредили местный дом культуры, здание начальной школы, жилой и учебный корпуса авиационного колледжа и несколько других зданий.

Утром обстрелу ВС РФ подвергся Киев

Утром 20 декабря массированному удару российских войск подверглась столица Украины Киев и его окрестности. По словам мэра города Виталия Кличко, обломки сбитых российских ракет упали в четырех районах столицы.

Позднее местные власти уточнили, что в результате атаки погиб один человек, еще 12 получили ранения. Кроме того, были повреждены здания посольств Албании, Аргентины, Палестинской автономии, Северной Македонии, Черногории и Португалии, рассказали в МИД Украины. Среди дипломатов пострадавших нет.

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