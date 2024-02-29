Литва установила вероятных убийц режиссера Кведаравичюса

Генеральная прокуратура Литвы установила личности трех человек, подозреваемых в убийстве литовского кинорежиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса весной 2022 года в осажденном войсками РФ Мариуполе. Об этом заявила во время координационного совещания Объединенной следственной группы в Киеве в четверг, 29 февраля, генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене.

По ее данным, в ходе досудебного расследования, проводимого в Литве, подозреваемыми в этом преступлении признаны три военнослужащих 1-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Их имена в сообщении не названы. Всех троих подозревают в причастности к вооруженной агрессии России против Украины, а также в незаконном аресте, лишении свободы, заключении в тюрьму и убийстве гражданина Литвы Кведаравичюса.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Андрей Костин ранее рассказал, что Мантаса Кведаравичюса пытали, в том числе нанесли ему ножевые ранения и несколько переломов, а также подвергали имитации расстрела.

Местонахождение подозреваемых устанавливается

Литва направила в Генпрокуратуру Украины запрос о правовой помощи, чтобы установить местонахождение вероятных убийц, вручить им судебные постановления о признании подозреваемыми, провести их допросы и другие необходимые процессуальные действия.

Мантас Кведаравичюс приехал в Мариуполь в марте 2022 года и снимал там мирных жителей. Впоследствии он попал в плен к российским войскам а в апреле погиб. Невеста режиссера Анна Билоброва, находившаяся вместе с ним в Мариуполе, смогла вывезти в Литву тело жениха, а также отснятый им материал.

В декабре 2022 года картина "Мариуполис-2", смонтированная из отснятых Кведаравичюсом кадров, получила премию Европейской киноакадемии как лучший документальный фильм (European Documentary).

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