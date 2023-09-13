"Катюша" на руинах. Зачем певица из КНР побывала в Мариуполе

Китайская оперная певица Ван Фан выступила в разрушенном драмтеатре Мариуполя, находящемся на оккупированной РФ части территории Украины. О том, что это было и какую вызвало реакцию, - DW.

"Выступление китайской "оперной певицы" Ван Фан с песней "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе, в котором российская армия убила более 600 невинных людей - пример полной моральной деградации", - написал на своей страничке в Facebook 9 сентября пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. Далее он отметил: "Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны пояснений относительно пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также относительно пути, по которому они прибыли на временно оккупированную территорию".

Между тем об этом визите в самом Китае не сообщали даже государственные масс-медиа. Ван Фан на самом деле не такая известная певица в Китае. Но внимание к ее поездке привлекли китайские соцсети, например, Weibo. Изначально опубликованное российским госСМИ "Спутник" 7 сентября видео выступления перепостили миллионы раз.

Кто ездил в Мариуполь

По сообщениям СМИ России, оперная певица Ван Фан посетила Мариуполь не одна. Вместе с ней там была неофициальная делегация, как сообщалось, китайских "патриотически настроенных художников и блогеров". Об этом написал в своем Facebook и Олег Николенко: "По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию прибыла группа китайских блогеров. Их приезд незаконен. Он грубо нарушает законодательство Украины, которое регулирует пересечение государственной границы иностранцами".

Китайский МИД случившееся пока никак не прокомментировал. Но высказался муж оперной певицы. Чжоу Сяопинь - известный китайский патриотически настроенный блогер и член Народного политического консультативного совета Китая (совещательный орган при руководстве КНР. - Ред.). В соцсетях он защищает выступление своей супруги на руинах драмтеатра в Мариуполе и хвалит ее за смелость. Ван Фан он называет "розой на поле боя". И одновременно говорит о том, что сам не ездил в Мариуполь, "чтобы избежать ненужного гнева", потому что занимает политический пост.

Чжоу Сяопинь также заявил, что Ван Фан посетила Мариуполь по приглашению. Остается непонятным, кто ее туда пригласил. Но певицу вместе с остальными членами делегации встречали в Мариуполе официально. Так, сразу после своего выступления Ван Фан встретилась с Денисом Пушилиным, временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной "ДНР".

За что китайцы критикует певицу

Многие китайские пользователи интернета критикуют Ван Фан за то, что она исполнила в Мариуполе песню "Катюша", которая обрела популярность во время Второй мировой войны и носит яркую идеологическую окраску. "Независимо от того, является ли китаец пророссийски или антироссийски настроенным, существует много других песен на русском языке, например, "Подмосковные вечера" - не настолько идеологически заряженные", - отметил один из пользователей соцсети Weibo.

Другой пишет, что исполнение "Катюши" на руинах мариупольского театра является "щепоткой соли на открытую рану украинского народа". "Это не то, в чем нуждается Китай", - критически отозвался на визит певицы Сюй Сицзинь, бывший главный редактор газеты Global Times (входит в структуру "Жэньминь жибао" - официального органа ЦК КПК).

Здание драмтеатра в Мариуполе в марте 2022 года, через несколько недель после начала российского вторжения подверглось бомбардировке со стороны российских войск. В этом здании искали защиту мирные жители города. В результате взрыва бомбы, сброшенной на театр, погибли, по данным агентства AP, более 600 человек.

Но муж певицы приводит свои аргументы. В соцсети Weibo он заверил, что здание театра подверглось "бомбардировке со стороны украинских нацистов". Руины театра, по его мнению, являются символом боевого духа тех местных украинских сил, которые борются против "украинских солдат и армии НАТО".

Экс-редактор Global Times Сюй Сицзинь подчеркивает, что это лишь личное мнение мужа певицы Ван Фан. И оно не имеет ничего общего с нейтральной позицией КНР по данному вопросу. "Это война между Россией и Украиной, это не война Китая. И она ни в коем случае не должна стать войной КНР", - указал он. Тем временем китайские власти все же отреагировали на бурную дискуссию вокруг выступления Ван Фан, но не в форме публичного заявления, а цензурой всех постов, посвященных этой теме. Они активно удалялись.

Смотрите также: