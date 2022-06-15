Как выглядят гнев и чревоугодие, или Лимбург - город старого фахверка

Не все дороги ведут в Лимбург, но именно через него пролегал один из важнейших торговых путей Средневековья. Via Publica соединяла Брюссель и Прагу - проходила через Кельн, Лимбург, Франкфурт-на-Майне и Нюрнберг.

Много столетий, вплоть до Первой мировой войны, за провоз товаров по каменному мосту, построенному в середине XIV века, в этом городе взимали сбор, исправно пополнявший здешнюю казну. Сегодня около Лимбурга проходят сразу две оживленные дороги - федеральный автобан А3 и скоростная трасса для поездов ICE.

Лимбург на картине Джорджа Кларксона Стэнфилда 1876 года

Лимбургский собор, замок и река Лан

Фахверковая резиденция епископа около Лимбургского собора. Получила широкую известность из-за огромных затрат на ремонт и модернизацию, что привело к отставке здешнего епископа в 2014 году

Автобан и скоростная железнодорожная трасса проложены в нескольких километрах от города, дорога Via Publica вела прямо через него. Причем в Лимбурге находилось самое узкое место на всем этом очень длинном пути - такое узкое, что еще в Кельне на Сенном рынке - Хоймаркте (Heumarkt) была указана ширина проезда около дома на лимбургской улочке Кляйне Рютче (Kleine Rütsche), чтобы купцы могли заранее убедиться, не слишком ли широкие повозки снаряжают в дорогу.

Гнев и чревоугодие - изображения на "Доме семи грехов"

"Дом семи грехов"

Слева - гнев, справа - чревоугодие. Вместе с гордыней, сребролюбием, завистью, блудом и уныньем эти символические изображения с 1567 года украшают, если можно так сказать в данном нравоучительном случае, фасад "Дома семи грехов" ("Haus der Sieben Laster") на улочке Брюккенгасса (Brückengasse), ведущей от Старого моста в центр Лимбурга. Раньше они взирали на купцов и путников, сегодня - развлекают туристов.

Резные украшения на фасаде одного из старых фахверковых домов в Лимбурге

Несущие деревянные балки фахверкового дома

Лимбург на гравюре 1655 года

Первое письменное упоминание Лимбурга-на-Лане ("Lintpurc") датировано 910 годом. Городские права он получил 1214 году, а через четыре с лишним века таким его увидел знаменитый швейцарский художник и издатель Маттеус Мериан. Справа от собора, которому мы посвятили отдельный репортаж - Лимбургский собор - самый красивый храм Гессена, на гравюре изображен древний замок - Burg Limburg. Он сохранился, однако городскую стену в 1818 году разобрали.

Во времена кельтов и Меровингов

В районе Лимбурга реку Лан можно было перейти вброд. Следы первых поселений указывают на живших здесь кельтов - примерно в пятом веке до нашей эры. В конце правления династии Меровингов около 760 года переправу стали контролировать с помощью специально воздвигнутого укрепления, а рядом появилось поселение, ставшее позже Лимбургом.

Кафе и рестораны в Старом городе

Фахверковый фасад в солнечный летний день

На протяжении 130 лет в этом доме работал магазин по продаже кроватей. Позже здесь открыли кафе

Окно фахверкового дома и резное изображение ангела

Очень старый фахверк

Исторический центр Лимбурга с его средневековыми фахверковыми зданиями очень хорошо сохранился. Стараниями властей и владельцев домов сегодня его старые улочки с точки зрения охраны исторических памятников выглядят просто образцово-показательно, но не лишены при этом характерной патины времен.

Согласно последним исследованиям в области традиционной немецкой архитектуры, восемь из двух десятков самых старых фахверковых домов Германии находятся именно в Лимбурге. Фасады большинства зданий в историческом центре богато украшены резными орнаментами и фигурами - где-то удивительными старыми, где-то забавными новыми, но прекрасно вписанными в облик города, жителям которого чувства юмора, явно, не занимать.

Работы Фриделя Хенслера в Старом городе

Еще одно загадочное существо и уютная улочка в историческом центре Лимбурга

Как хамелеоны они приняли красно-коричневый цвет, в который выкрашены фахверковые балки. Такие явно современные фигуры, словно вылепленные из теста, можно увидеть сразу на нескольких домах в Лимбурге. Их оставил городу… пекарь Фридель Хенслер (1936-2008), работавший не только в своей булочной, но и основавший собственное художественное ателье.

Площадь Плётце с фахверковыми домами XVI - XVII веков

Те самые крокодилы под эркером дома номер 14

Крокодил - большая рыба!

Такие резные фигуры можно увидеть под эркером дома Плётце 14 (Plötze 14), построенного в середине XVI века богатым торговцем специями. Они иллюстрируют историю ветхозаветного пророка Ионы, которого в море поглотила большая рыба. В ее утробе он раскаялся в своих поступках, за что был выпущен на берег. По всей видимости, в Лимбурге решили добиться большего эффекта, заменив беззубого кита… крокодилом, вернее - крокодилами, чтобы проиллюстрировать весь сюжет.

Фасад фахвекового дома и вывеска с печатной машинкой на улице Россмаркт (Roßmarkt)

Окошко фахверкового дома и наблюдающая за прохожими приветливая обитательница города

Вывеска бывшего постоялого подворья в доме 1527 года

Балкон подворья Вальдердорфер Хоф

Одними средневековыми жемчужинами список достопримечательностей Лимбурга не заканчивается. Например, этот резной балкон украшает фасад подворья Вальдердорфер Хоф (Walderdorffer Hof) - памятника, сочетающего в себе примеры ренессансного стиля и эпохи барокко. Его возвели с участием итальянских мастеров по заказу Вильдериха фон Вальдердорфа, позже ставшего епископом Вены. Этот церковный деятель прославился своей кротостью и щедростью.

Что посмотреть на Лане

Завершая знакомство с Лимбургом, отметим, что на реке Лан расположено много других городов и достопримечательностей, заслуживающих внимания. Среди них - ставший в 2021 году Всемирным наследием курорт Бад-Эмс со старым православным храмом, барочная резиденция в Вайльбурге и университетский город Марбург, в котором учился Михаил Ломоносов.