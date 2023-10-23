США и Европа призвали Израиль к защите мирных жителей

Лидеры США, Канады, Франции, Германии, Италии и Великобритании в совместном заявлении вновь заявили о поддержке Израиля и его праве на самозащиту, но призвали страну к соблюдению международного права.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступили по поводу продолжающегося конфликта между Израилем и движением ХАМАС, признанным террористической организацией в США, ЕС и Израиле. Мировые лидеры подтвердили свою поддержку Израилю и его права на защиту от терроризма, а также призвали израильские власти к соблюдению международного гуманитарного права, включая защиту гражданского населения, сообщил Белый дом в воскресенье, 22 октября.

Государственные деятели также приветствовали освобождение двух заложников со стороны ХАМАС и призвали к немедленному освобождению всех остальных похищенных боевиками этого движения. Политики обязались тесно координировать действия по поддержке своих граждан в регионе, в частности, тех, кто хочет покинуть сектор Газа.

Первые лица намерены работать в регионе для урегулирования конфликта

Лидеры США, Канады и четырех европейских стран приветствовали сообщение о первых гуманитарных конвоях, доставивших помощь нуждающимся жителям сектора Газа. Авторы совместного заявления обязались продолжать координацию действий с партнерами в регионе для обеспечения постоянного и безопасного доступа к продовольствию, воде, медицинскому обслуживанию и другой помощи, необходимой для удовлетворения основных гуманитарных потребностей людей. Кроме того, они обязались продолжать тесную дипломатическую координацию, в том числе с ключевыми партнерами в регионе для предотвращения распространения конфликта, сохранения стабильности на Ближнем Востоке и работы по достижению политического решения и прочного мира, добавили в Вашингтоне.

Израиль объявил частичную блокаду сектора Газа после нападения на страну радикального исламистского движения ХАМАС. Атака произошла 7 октября, с тех пор Израиль наносит удары по этой территории с воздуха в ответ на обстрелы и неоднократно призывал местных жителей эвакуироваться на юг сектора.

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