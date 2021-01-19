Немцы требуют внести в конституцию культурные поправки

Во время локдауна в Германии закрыты музеи, театры, кино... Культурная жизнь замерла. Правда, виртуальные прогулки по выставкам, кинофестиваль в цифровом формате, спектакли, которые можно стримить, - все это есть, но настоящей, живой культуры нет. Коронавирус фактически парализовал культуру. И вот на фоне пандемии в середине декабря 2020 года в Германии появляется петиция "Культуру - в Основной закон". Неужели нужно было сначала случиться пандемии, чтобы о культуре заговорили в таком контексте?!

Нет, с пандемией эта петиция никак не связана, поясняют ее инициаторы. И давайте сразу скажем, что в Конституции ФРГ, конечно же, есть статья (пятая), в которой как раз говорится и про культуру: во-первых, в Германии каждый имеет право свободно выражать и распространять свое мнение устно, письменно и посредством изображения, а также беспрепятственно получать информацию из общедоступных источников. Конституцией ФРГ гарантируется свобода печати и свобода передачи информации посредством радио и кино, а также свобода искусства и науки, исследований и преподавания. Тогда что же требуют инициаторы петиции, которая набрала 35 процентов от общего количества подписей, необходимых для того, чтобы попасть на рассмотрение германского бундестага?

Что требуют инициаторы петиции

Главное требование заключается в том, чтобы защита искусства и культуры была прописана в Основном законе как основное, фундаментальное право. Авторы петиции настаивают, чтобы у каждого гражданина ФРГ было право на неограниченное участие в культурной жизни. Кроме того, за культурой должны быть закреплены "долгосрочные способы обеспечения обязательств", которые бы защитили представителей культуры от потери заработка, вызванных не по их собственной вине. Прямо о пандемии здесь не говорится, однако совершенно очевидно, что актуальная ситуация, когда все культурные учреждения страны были вынуждены закрыть свои двери, - это наглядный пример того, что инициаторы петиции хотели бы избежать в будущем.

Один из инициаторов петиции, композитор и исполнитель Ханс-Эккардт Венцель (Hans-Eckardt Wenzel), говоря о положении культуры в целом, не стесняется драматических выражений: "то, как политика относится к искусству и культуре, - разрушительно", культура "истекает кровью"... Эти образные высказывания описывают культурный вакуум, в котором оказалась страна из-за ограничений, связанных с пандемией. То есть не только свобода культуры должна быть гарантирована конституцией, но и ее защита. Деятели культуры, подписавшие петицию, на этом настаивают. Венцель уверен, что над культурой нависла угроза: она всегда выступала неким стержнем общества, а сегодня культура теряет свою роль.

Голоса петиции

На странице петиции можно прочитать комментарии тех, кто считает это дело важным. Михаэль Швинн (Michael Schwinn) из Оффенбаха пишет: "Культура помогает нам понять, созидать и менять мир". Он вспоминает слова американского художника Барнетта Ньюмана, который в своем эссе написал: "Первым человеком был художник ". Мартин Саллер (Martin Saller) из Ингольштадта оставил такую запись: "Без культуры в долгосрочной перспективе жизни нет". Дизайнер из Берлина Сандра Паульс (Sandra Pauls) подчеркивает, что искусство и культура относятся к основным потребностям человека. И искусство, и культура - релевантные для системы. Не хочется себе даже представлять бескультурное общество. Многие записи, оставленные на стене комментариев, отсылают так или иначе к пандемии и ее последствиям для деятелей культуры.

Ханс-Эккерт Венцель

Авторы петиции напрямую к пандемии не отсылают. Они говорят о том, что искусство и культура могут выполнять свои обязательства перед обществом только тогда, когда им обеспечено необходимое внимание и признание на федеральном уровне. Немецкая культура давно имеет дело со структурной проблемой, считают инициаторы петиции. Ей уже давно не хватает признания, гарантий и денег. Среди известных личностей, подписавших петицию: режиссер Вим Вендерс (Wim Wenders), немецкий джазовый музыкант, трубач и музыкальный продюсер Тиль Брённер (Till Brönner), музыкант Константин Веккер (Konstantin Wecker). Но одних только известных имен недостаточно для того, чтобы собрать необходимое количество подписей. А их нужно 50 тысяч, чтобы петиция была направлена на рассмотрение в бундестаг. Срок истекает 24 января. Интересно, что в 2009 году немецкие парламентарии уже говорили о будущем культуры в Германии. Специальная комиссия занималась этим вопросом, и тогда единогласно было выдвинуто требование закрепить культуру в Основном законе как цель государственного значения. В Немецком совете по вопросам культуры (Deutscher Kulturrat) сейчас напомнили об этой рекомендации комиссии в своем обращении, адресованном в поддержку петиции.

Что говорят политики

Внесение поправок в Конституцию ФРГ требует не только одобрения бундестага, но и согласия в другой палате парламента - бундесрате, представительстве федеральных земель. Насколько сложно реализовать изменения конституции, показывает многолетняя дискуссия о правах детей. Требования закрепить права детей в Основном законе Германии были озвучены еще в 2007 году.

Председатель парламентского комитета по культуре Катрин Будде (Katrin Budde) в целом поддерживает петицию. Политик считает, что момент для нее был выбран правильно. "Я думаю, что многие люди во время пандемии осознали, какую важную роль искусство и культура играют в их повседневной жизни", - заявила она в интервью DW. Поэтому в обществе есть большая поддержка и понимание важности этого вопроса. Требования инициаторов петиции сегодня актуальны, как никогда, еще и потому, что высокие расходы, которые сейчас несет Германия в борьбе с пандемией, в будущем могут привести к необходимости сократить какие-то статьи бюджета. То есть то, что считается не таким важным, получит меньше финансирования или будет и вовсе его лишено".

Юридическая сторона вопроса

Однако далеко не все разделяют мнение, что поддержка культуры должна быть закреплена в конституции. Профессор права Кристоф Дегенхарт (Christoph Degenhart) подчеркивает сложность юридической стороны вопроса: "Основной закон должен содержать только конкретные юридические понятия. То, что прописано в конституции, обеспечено правовыми санкциями, а для целей государственного значения это неприменимо". Поэтому Дегенхарт настаивает: "Руки прочь от Конституции".

По его мнению, требование права на сопричастность к культурной жизни само по себе - хорошее, но лишено конкретики и оставляет слишком много места для интерпретаций. И еще есть одна особенность культурного пространства, о которой нельзя забывать, напоминает профессор: культура в большей степени в Германии находится в ведении федеральных земель, как и образование. На федеральном уровне решается лишь определенный круг вопросов, когда речь идет о проектах и учреждениях общенационального значения.

Инициаторы петиции знают о существующих сложностях в правовом поле, но сегодня для них особенно важно говорить о культуре. Они хотят, чтобы в обществе шла дискуссия о ее важной роли.

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