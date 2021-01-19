 Немцы требуют внести в конституцию культурные поправки | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Немцы требуют внести в конституцию культурные поправки

Основной закон ФРГ гарантирует свободу культуры, но многим этого кажется мало, и они призывают внести поправки в конституцию. Почему? DW разбиралась.

Акции в поддержку культуры

Во время локдауна в Германии закрыты музеи, театры, кино... Культурная жизнь замерла. Правда, виртуальные прогулки по выставкам, кинофестиваль в цифровом формате, спектакли, которые можно стримить, - все это есть, но настоящей, живой культуры нет. Коронавирус фактически парализовал культуру. И вот на фоне пандемии в середине декабря 2020 года в Германии появляется петиция "Культуру - в Основной закон". Неужели нужно было сначала случиться пандемии, чтобы о культуре заговорили в таком контексте?!

Нет, с пандемией эта петиция никак не связана, поясняют ее инициаторы. И давайте сразу скажем, что в Конституции ФРГ, конечно же, есть статья (пятая), в которой как раз говорится и про культуру: во-первых, в Германии каждый имеет право свободно выражать и распространять свое мнение устно, письменно и посредством изображения, а также беспрепятственно получать информацию из общедоступных источников. Конституцией ФРГ гарантируется свобода печати и свобода передачи информации посредством радио и кино, а также свобода искусства и науки, исследований и преподавания. Тогда что же требуют инициаторы петиции, которая набрала 35 процентов от общего количества подписей, необходимых для того, чтобы попасть на рассмотрение германского бундестага?

Что требуют инициаторы петиции

Главное требование заключается в том, чтобы защита искусства и культуры была прописана в Основном законе как основное, фундаментальное право. Авторы петиции настаивают, чтобы у каждого гражданина ФРГ было право на неограниченное участие в культурной жизни. Кроме того, за культурой должны быть закреплены "долгосрочные способы обеспечения обязательств", которые бы защитили представителей культуры от потери заработка, вызванных не по их собственной вине. Прямо о пандемии здесь не говорится, однако совершенно очевидно, что актуальная ситуация, когда все культурные учреждения страны были вынуждены закрыть свои двери, - это наглядный пример того, что инициаторы петиции хотели бы избежать в будущем.

Один из инициаторов петиции, композитор и исполнитель Ханс-Эккардт Венцель (Hans-Eckardt Wenzel), говоря о положении культуры в целом, не стесняется драматических выражений: "то, как политика относится к искусству и культуре, - разрушительно", культура "истекает кровью"... Эти образные высказывания описывают культурный вакуум, в котором оказалась страна из-за ограничений, связанных с пандемией. То есть не только свобода культуры должна быть гарантирована конституцией, но и ее защита. Деятели культуры, подписавшие петицию, на этом настаивают. Венцель уверен, что над культурой нависла угроза: она всегда выступала неким стержнем общества, а сегодня культура теряет свою роль.

Голоса петиции

На странице петиции можно прочитать комментарии тех, кто считает это дело важным. Михаэль Швинн (Michael Schwinn) из Оффенбаха пишет: "Культура помогает нам понять, созидать и менять мир". Он вспоминает слова американского художника Барнетта Ньюмана, который в своем эссе написал: "Первым человеком был художник ". Мартин Саллер (Martin Saller) из Ингольштадта оставил такую запись: "Без культуры в долгосрочной перспективе жизни нет". Дизайнер из Берлина Сандра Паульс (Sandra Pauls) подчеркивает, что искусство и культура относятся к основным потребностям человека. И искусство, и культура - релевантные для системы. Не хочется себе даже представлять бескультурное общество. Многие записи, оставленные на стене комментариев, отсылают так или иначе к пандемии и ее последствиям для деятелей культуры.

Ханс-Эккерт Венцель

Ханс-Эккерт Венцель

Авторы петиции напрямую к пандемии не отсылают. Они говорят о том, что искусство и культура могут выполнять свои обязательства перед обществом только тогда, когда им обеспечено необходимое внимание и признание на федеральном уровне. Немецкая культура давно имеет дело со структурной проблемой, считают инициаторы петиции. Ей уже давно не хватает признания, гарантий и денег. Среди известных личностей, подписавших петицию: режиссер Вим Вендерс (Wim Wenders), немецкий джазовый музыкант, трубач и музыкальный продюсер Тиль Брённер (Till Brönner), музыкант Константин Веккер (Konstantin Wecker). Но одних только известных имен недостаточно для того, чтобы собрать необходимое количество подписей. А их нужно 50 тысяч, чтобы петиция была направлена на рассмотрение в бундестаг. Срок истекает 24 января. Интересно, что в 2009 году немецкие парламентарии уже говорили о будущем культуры в Германии. Специальная комиссия занималась этим вопросом, и тогда единогласно было выдвинуто требование закрепить культуру в Основном законе как цель государственного значения. В Немецком совете по вопросам культуры (Deutscher Kulturrat) сейчас напомнили об этой рекомендации комиссии в своем обращении, адресованном в поддержку петиции.

Что говорят политики

Внесение поправок в Конституцию ФРГ требует не только одобрения бундестага, но и согласия в другой палате парламента - бундесрате, представительстве федеральных земель. Насколько сложно реализовать изменения конституции, показывает многолетняя дискуссия о правах детей. Требования закрепить права детей в Основном законе Германии были озвучены еще в 2007 году.

Председатель парламентского комитета по культуре Катрин Будде (Katrin Budde) в целом поддерживает петицию. Политик считает, что момент для нее был выбран правильно. "Я думаю, что многие люди во время пандемии осознали, какую важную роль искусство и культура играют в их повседневной жизни", - заявила она в интервью DW. Поэтому в обществе есть большая поддержка и понимание важности этого вопроса. Требования инициаторов петиции сегодня актуальны, как никогда, еще и потому, что высокие расходы, которые сейчас несет Германия в борьбе с пандемией, в будущем могут привести к необходимости сократить какие-то статьи бюджета. То есть то, что считается не таким важным, получит меньше финансирования или будет и вовсе его лишено".

Юридическая сторона вопроса

Однако далеко не все разделяют мнение, что поддержка культуры должна быть закреплена в конституции. Профессор права Кристоф Дегенхарт (Christoph Degenhart) подчеркивает сложность юридической стороны вопроса: "Основной закон должен содержать только конкретные юридические понятия. То, что прописано в конституции, обеспечено правовыми санкциями, а для целей государственного значения это неприменимо".  Поэтому Дегенхарт настаивает: "Руки прочь от Конституции".

По его мнению, требование права на сопричастность к культурной жизни само по себе - хорошее, но лишено конкретики и оставляет слишком много места для интерпретаций. И еще есть одна особенность культурного пространства, о которой нельзя забывать, напоминает профессор: культура в большей степени в Германии находится в ведении федеральных земель, как и образование. На федеральном уровне решается лишь определенный круг вопросов, когда речь идет о проектах и учреждениях общенационального значения.

Инициаторы петиции знают о существующих сложностях в правовом поле, но сегодня для них особенно важно говорить о культуре. Они хотят, чтобы в обществе шла дискуссия о ее важной роли.

Смотрите также:

  • Львов

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо эпидемии

    Пандемия коронавирусной инфекции заставила этих украинцев во Львове вспомнить о масках чумных докторов Средневековья. Устрашающие маски с огромным птичьим клювом наводили страх на болезнь, от которой не было лечения, но, прежде всего, они защищали (наподобие современных респираторов) самих докторов от инфекции. В клюве находились пахучие травы, спасавшие медиков от чумного смрада.

  • Загреб

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо страдания

    Средневековью посвящены музеи во многих городах. Музей Tortureum в хорватском Загребе показывает маски, которые в темные века использовались как инструменты пыток и истязаний.

  • Мексика

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо культа

    Маска появилась как реквизит культа. Ритуальные маски изображали животных, духов, мифологические сущности, силы природы. Они широко известны с древнейших времен у многих племен и народов мира и использовались для коммуникации со сверхъестественными силами. Или для устрашения злых духов.

  • Остров (2005)

    Маски в истории, религии и культуре

    Пулестойкое лицо

    Способность маски вызывать страх используется и поныне. Баллистическая маска входит в экипировку спецназа во многих странах мира. Лицевая бронь предназначена не только для защиты от пуль. Она эффективна также как средство устрашения. В фантастическом боевике "Остров" (2005) действие происходит в 2019 году после глобальной катастрофы.

  • Венеция

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо анонимности

    Роскошные венецианские маски в прошлом носили не только во время карнавала - праздника анонимной вседозволенности. Обедневших патрициев, замаскированных под нищих, маски защищали от нескромных взглядов, когда те просили милостыню. Знаменитости в масках путешествовали инкогнито.

  • Фантом оперы (2004)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо интриги

    От "Маскарада" Лермонтова до "Фантома оперы": костюмированные вечеринки великосветского общества с амурными приключениями и многоходовыми интригами не раз служили сюжетными кулисами для мелодрам и трагедий в романах, операх и в фильмах.

  • Глаза без лица (1960)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо гламура

    У каждой эпохи - свои развлечения. Безжизненную маску вместо лица рискуют получить те, кто слишком увлекается погоней за вечной молодостью и безупречной красотой. Французский фильм ужасов "Глаза без лица" (1960) известен своими натуралистическими сценами пластической хирургии и показом изуродованных человеческих лиц.

  • Каир

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо загробного мира

    У каждой эпохи также - свои идеалы красоты. Золотая маска Тутанхамона служит прекрасным образцом древнеегипетского ювелирного искусства. В отличие от посмертной маски из гипса, которая является слепком с лица усопшего и остается в мире живых, погребальная маска сохраняет лицо покойного для его путешествия в мир загробный.

  • Лос-Анджелес

    Маски в истории, религии и культуре

    Лица перевоплощения

    Стереотипные роли и маски, которые мы примеряем на себя в нашей социальной жизни и под влиянием массовой культуры, исследует в бесконечной серии постановочных фотографических автопортретов Синди Шерман. За обезличенными персонажами художница призывает увидеть человека.

  • Лос-Анджелес

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо имиджа

    Австралийская певица Сиа утверждает, что ее сценический парик, практически полностью скрывающий лицо, помогает ей оставаться неузнаваемой в повседневной жизни. На самом деле в интернете можно без труда найти фотографии Сии, и, конечно же, маска из парика - это в первую очередь часть имиджа.

  • Французский дуэт Daft Punk

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо невидимки

    Французский дуэт Daft Punk не появляется на публике без шлемов, своего фирменного камуфляжа. Как выглядят Тома и Ги-Мануэль, давно уже известно их фанатам. Но это не мешает пионерам электронной танцевальной музыки сохранять свой культовый статус и поныне.

  • Людвигсхафен (24.01.2019)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо акционизма

    Девушки в балаклавах из российской антииерархической панк-группы Pussy Riot прославились на весь мир не концертами или альбомами, а своими политическими акциями.

  • Маска (1994)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо сюжета

    Новое лицо, маска, все меняет. Ее преображающую силу охотно использует и кинематограф. Джим Керри в кинокомедии "Маска" (1994) превращается с помощью волшебной маски из неудачника в зеленолицего супергероя.

  • Крик II (1998)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо кошмара

    Редкий фильм ужасов обходится без маски, пусть даже только из грима. "Крик" цитирует десятки культовых "ужастиков" и сам после выхода на киноэкраны в 1995 году пополнил их число. Маска из этого фильма отсылает к знаменитой картине Эдварда Мунка "Крик".

  • Авиньонские девицы

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо авангарда

    "Авиньонские девицы" - первая картина кубического периода Пабло Пикассо - написана в 1907 году. Две правые фигуры с лицами, напоминающими африканские маски, знаменуют собой рождение нового течения в живописи. Невинный идеал классического обнаженного тела сменил новый образ сексуальности, агрессивный и угрожающий.

  • Зальцбург (2019)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо отсутствия

    В современном театре Европы актер перевоплощается в образ без помощи объекта, который скрывает лицо. Но в некоторых постановках маска продолжает напоминать о своем рождении в культе смерти. Так "Имярек" (Jedermann) по пьесе Гуго фон Гофмансталя, идущий в Зальцбурге с 1920 года, рассказывает о самодовольном богаче, за которым приходит Смерть.

  • Фукуи

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо традиции

    Через маску в японском театре и сегодня используется техника полного отождествления исполнителя с воплощаемым им персонажем. Надеть маску - это такой же сложный процесс, как "вжиться в роль" по методу Станиславского. Маска и актер не существуют по отдельности. Человек и маска становятся одним целым еще задолго до выхода на сцену.

    Автор: Элла Володина


 

Контекст

Прекрасная и сильная лаборантка - символ времени (фото)

Импозантная, изящная, могучая и одновременно ранимая - так описывают эту скульптуру, задуманную еще до пандемии, в немецких СМИ.  

Почему танго танцуют для канцлера

Кризисные времена обнажают суть проблемы и показывают пути ее решения. Танго-сообщество Германии просит о помощи и требует от немецких властей признать себя частью мировой культуры.  

Кинофестивали в эпоху короны

Обычно в это время на Лазурном берегу Франции проходит самый важный в мире киносмотр. Но из-за коронавируса Канны полностью отменили. Другие фестивали находят альтернативы и извлекают из кризиса пользу для будущего.  

Что показывают в закрытых немецких кинотеатрах (фото)

Перед началом пандемии годовой оборот немецких кинотеатров от продажи билетов составил около миллиарда евро. В 2020 году они долгое время были закрыты или работали с ограничениями.  

День в музее в эпоху короны

Одними из первых учреждений в области культуры в Германии вышли из локдауна музеи. Корреспондент DW о своей первой посткоронавирусной прогулке по выставочным залам Кельна.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандальный акт вандализма на Музейном острове в Берлине  

Убытки из-за коронавируса: кому в ФРГ предоставят финансовую помощь  

Культура на колесах  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW