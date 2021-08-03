Кристина Тимановская пока не планирует просить политическое убежище в Польше

Прилетевшая накануне в Польшу белорусская бегунья Кристина Тимановская, которую пытались насильно вывезти с Олимпиады в Токио тренеры, сообщила о намерении остаться в спорте и продолжить спортивную карьеру. При этом она еще не думала о том, чтобы запросить в Польше политическое убежище, заявила спортсменка на пресс-конференции в Варшаве в четверг, 5 августа, где ее сопровождал белорусский оппозиционер Павел Латушко.

По ее словам, Польшу в качестве нового места жительства она выбрала, поскольку в эту страну могут приезжать родители. Одновременно Тимановская заявила, что не ожидала "политического скандала" после ее критики в адрес тренеров и отказа лететь в Беларусь. "Это ситуация, которая касалась только спорта, была совершена ошибка", - пояснила она и указала, что за эту ошибку кто-то должен понести ответственность. При этом Тимановская отметила, что "не стала бы связывать эту ошибку с политикой".

Тимановская не исключает возвращения в Беларусь

Легкоатлетка не исключила возможность возвращения на родину при отсутствии угроз. "Я готова вернуться в Беларусь, когда буду уверена, что мое нахождение в стране будет безопасно", - отметила она. Тимановская также ответила утвердительно на вопрос об опасениях за безопасность оставшихся в Беларуси близких.

Спортсменка призвала белорусов перестать "бояться, если на них оказывается какое-то давление" и смело заявлять о проблемах. Она выразила желание поддержать соотечественников, оказавшихся в подобной ситуации и призвала их обращаться к ней.

Боррель заявил о нарушении олимпийского перемирия

В МИД Польши тем временем сообщили, что Тимановская находится под охраной польских дипломатических служб. Сейчас она в безопасном месте и отдыхает, а после приезда мужа будет принимать решение о дальнейших действиях, сообщил в эфире польского радио заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.

Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уверен, что инцидент с Тимановской противоречил олимпийскому перемирию. Он написал в Twitter, что рад благополучному прибытию в Польшу белорусской спортсменки. При этом он констатировал, что "еще один гордый гражданин Беларуси был вынужден бежать из собственной страны из-за действий режима Лукашенко".

Дело Тимановской

30 июля Кристина Тимановская резко отреагировала в Instagram на решение руководства сборной Беларуси, которое поставило ее выступать вэстафете 4 по 400 метров вместо спортсменок, не допущенных к участию в Олимпиаде. 1 августа стало известно, что Тимановскую отстранили от участия в Играх по распоряжению из Минска и пытаются насильно вывезти из Японии в Беларусь. Оказавшись в аэропорту, легкоатлетка обратилась за помощью к полиции, отказалась от посадки в самолет и заявила, что ее доставили к самолету против ее воли.

В НОК Беларуси сообщили о решении отправить Тимановскую домой "в связи с эмоционально-психологическим состоянием" спортсменки. Сама она назвала эти утверждения ложью. Оппозиция и правозащитники уверены, что решение о вывозе Тимановской принял лично белорусский правитель Александр Лукашенко. 4 августа спортсменка прилетела из Токио сначала в Вену, затем в Варшаву.

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