Доклад: ЕС неэффективно поддерживает борьбу с коррупцией в Украине

Поддержка Евросоюзом борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти в Украине малоэффективна. К такому выводу пришла Европейская счетная палата (European Court of Auditors, ECA). Ее доклад на 80 страницах по итогам аудита помощи Киеву в этой сфере опубликовали в четверг, 23 сентября.

Высокоуровневая коррупция - главная преграда развитию Украины

Основным вопросом, которым задались аудиторы, было определение, насколько эффективной была помощь Брюсселя Украине в борьбе с коррупцией на высшем властно-бюрократическом уровне. "Мы пришли к выводу, что поддержка ЕС была частично эффективной в борьбе с коррупцией", - отмечается в отчете.

В то же время в пресс-релизе ECA формулировка жестче: "Поддержка Евросоюзом реформ в Украине неэффективна в борьбе с высокоуровневой коррупцией". А Юхан Партс, член счетной палаты, отвечавший за подготовку отчета, так подытожил меры Брюсселя по противодействию коррупции в Украине: "Есть много инициатив ЕС, но до сих пор никакого прорыва".

В ЕС не разработали целенаправленной стратегии преодоления большой коррупции в Украине

В своем аудите Европейская счетная палата сосредоточилась на высокоуровневой или же крупной (большой) коррупции. Под ней аудиторы понимают злоупотребление властью на высоком уровне, от которого выгоду получает небольшая группа людей, тогда как всему обществу это наносит "серьезный и масштабный вред". Именно такую коррупцию ECA считает главной преградой для развития Украины.

"Мы определили, что хотя ЕС поддерживает реформы для борьбы с коррупцией и помог сократить возможности для нее, высокоуровневая коррупция остается ключевой проблемой для Украины. Судебная реформа сталкивается с преградами, антикоррупционные органы под угрозой, доверие к таким институциям остается низким, а количество судебных приговоров за крупную коррупцию небольшое", - отмечается в отчете.

У ЕС нет стратегии противодействия большой коррупции в Украине

В ECA поясняют, что Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС (EEAS) уделяли внимание коррупции в Украине и воспринимали борьбу с ней как приоритет, пронизывающий весь диалог с Киевом. "Но они не разработали целенаправленную стратегию преодоления большой коррупции и доминирования олигархической системы", - добавляют в отчете.

Внешнеполитическая служба ЕС воспринимала борьбу с коррупцией в Украине как приоритет

Аудиторы проанализировали 24 европейские программы и проекта для Украины, например, макрофинансовую помощь. Только один из них - "Антикоррупция и поддержка ключевых реформ" - был направлен в целом на противодействие коррупции. Из остальных программ и проектов половина в той или иной мере касались этой тематики. И ни один проект не был ориентирован именно на борьбу с большой коррупцией, отмечают в ECA.

Исходя из этого, счетная палата рекомендовала Еврокомиссии и EEAS разработать "стратегический документ о том, как предупредить высокоуровневую коррупцию и бороться с ней" в Украине. "Этот документ должен определить ключевые действия с четкими временными рамками", - советуют авторы отчета и дают на это время до конца 2022 года.

Олигархи, захват государства в Украине и отмывание денег

Главной причиной высокоуровневой коррупции в Украине ECA называет олигархическую систему. И хотя Еврокомиссия еще в 2014 году заявляла о доминировании олигархов в Украине, программы, проанализированные аудиторами, "не занимались непосредственно олигархической системой". Исключение в ECA назвали лишь один проект - создание реестра национальных публичных деятелей Украины, администратором которого является общественная организация "Центр противодействия коррупции".

По мнению аудиторов, стратегия ЕС по борьбе с коррупцией в Украине должна включать конкретны меры противодействия олигархической структуре. В частности, ECA советует разработать "модель предотвращения того, чтобы отдельные украинцы (олигархи и лица под их влиянием), которых подозревают в большой коррупции, могли въезжать в ЕС и пользоваться своими активами там".

Идет ли речь о предложении ввести режим санкций ЕС за коррупцию, к чему призывает, например, Европарламент? На этот вопрос DW Юхан Партс ответил так: "Действительно, наши рекомендации звучат неконкретно. Но это потому, что мы - аудиторы". Партс пояснил, что вопрос того, как их конкретно внедрять - это уже дело Еврокомиссии и политиков в ЕС. Аудиторы указывают, что особенностью олигархии в Украине является "захват государства".

Так описывают ситуацию, когда влиятельные лица и компании получают выгоду от государства, прежде всего, путем влияния на госпредприятия. Хотя Еврокомиссия и поддерживала приватизацию госпредприятий Украины, пока там продвигается лишь малая приватизация, отмечают в ECA. Аудиторы говорят и об угрозе достижениям в корпоративном управлении большими госкомпаниями, как это продемонстрировало недавнее назначение Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Успехи в борьбе с коррупцией в Украине

Наряду с критикой, счетная палата указывает и на определенные позитивные результаты, к достижению которых причастен ЕС. Речь идет, например, о запуске и работе Национального антикоррупционного бюро и Высшего антикоррупционного суда.

ЕС способствовал запуску работы антикоррупционных органов Украины

В отчете указывается и на четыре проекта, "сокративших коррупцию и напрямую сохранивших деньги". Два из этих проектов были направлены на поддержку гражданского общества и, в частности, "помогли изобличить коррупционные схему, обратить общественное внимание", а собранные доказательства передавались правоохранительным органам. Поэтому ECA советует Еврокомиссии соответствующим образом "оценить и приспособить" масштаб поддержки журналистских расследований и активистов.

Юхан Партс сообщил, что аудиторы детально обсудили свои предложения с Еврокомиссией и EEAS. По его словам, там полностью согласились с шестью из семи рекомендаций, а еще с одной - касательно мониторинга и общественных отчетов о борьбе с коррупцией в Украине - частично.

Аудит охватил преимущественно период 2016-2020 годов, впрочем, в нем учтены и события, произошедшие в 2021-м - до окончательного принятия отчета 20 июля. Счетная палата оценивала только действия Еврокомиссии и других институций ЕС. В отчете подчеркивается, что он не содержит никаких оценок действий украинских властей или какого-либо из государств-членов Евросоюза.

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