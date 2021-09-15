Еврокомиссия согласовала выделение Украине 600 млн евро

Еврокомиссия согласовала выделение Украине второго транша макрофинансовой помощив размере 600 млн евро. Об этом в пресс-службе Еврокомиссии сообщили корреспонденту DW в среду, 15 сентября. Там уточнили, что это решение было принято еще 13 сентября.

"Данное решение следует за положительной оценкой выполнения условий, прописанных в меморандуме о взаимопонимании, а также за хорошим прогрессом в выполнении Украиной текущей программы МВФ. Ожидается, что само выделение средство произойдет в октябре 2021 года", - уточнили в Еврокомиссии.

Напомним, что 14 сентября завершился "срок доступности" средств по экстренной программе макрофинансовой помощи Евросоюза Украине. Ее общий размер составлял 1,2 млрд евро. Чтобы получить вторую половину этой суммы, Киеву необходимо было выполнить ряд конкретных условий, среди которых особое значения играла судебная реформа.

Напомним, что макрофинансовая помощь - это кредиты, которые ЕС выделяет на благоприятных условиях соседним странам для поддержки их платежного баланса в условиях сложной экономической ситуации. Максимальный срок погашения займов - 15 лет. Нынешнюю, экстренную программу макрофинансовой помощи в ЕС утвердили для поддержки соседних стран в условиях пандемии. Первый транш в размере 600 млн евро Украине выделили в декабре 2020 года.

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