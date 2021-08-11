 Германия передала Украине 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca | Новости из Германии о Германии | DW | 21.08.2021

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Германия

Германия передала Украине 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca

Накануне визита Меркель в Киев посол ФРГ передала главе украинского Минздрава дозы вакцины на сумму порядка 6 миллионов евро. Транспортные расходы покрыты в рамках программы ЕС по оказанию помощи при стихийных бедствиях.

В киевской больнице

Власти Германии продолжают оказывать помощь Украине в борьбе с пандемией коронавируса. В субботу, 21 августа, посол ФРГ в Киеве Анка Фельдхузен (Anka Feldhusen) передала украинскому министру здравоохранения Виктору Ляшко 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca стоимостью около 6 миллионов евро, говорится в пресс-релизе посольства Германии в Украине.

В сообщении указывается, что транспортные расходы были покрыты в рамках механизма Еврозоюза по оказанию помощи при стихийных бедствиях UCPM.

Вакцина была передана накануне поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в Киев. Ранее глава германского правительства пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить вакцину в качестве немедленной помощи в борьбе с пандемией SARS-CoV-2.

Германия помогала Украине с самого начала пандемии и предоставила аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование на сумму 76 миллионов евро.

Берлин выделил на борьбу с пандемией по всему миру в общей сложности 2,2 миллиарда евро, большая часть из которых направлена на поддержку глобального механизма COVAX, который призван предоставить бедным странам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам.

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    Автор: Андрей Гурков


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