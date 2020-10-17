Коронавирус выявлен у двух министров, участвовавших во встрече глав МИД ЕС

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен у двух министров иностранных дел спустя несколько дней после встречи глав МИД стран ЕС. Об этом в субботу, 17 октября, сообщили в Twitter глава внешнеполитического ведомства Бельгии Софи Вильмес и представительница ее австрийского коллеги Александера Шалленберга.

У Шалленберга отсутствуют симптомы заболевания, говорится в сообщении. Он принимал участие в заседании кабинета министров 14 октября, поэтому все члены австрийского правительства в качестве меры предосторожности проходят тесты на наличие вируса. Представительница министра добавила, что Шалленберг мог заразиться 12 октября во время встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. Во время завтрака он находился неподалеку от своей бельгийской коллеги Софи Вильмес.

У Вильмес также выявлен вирус. Днем ранее она перешла в режим самоизоляции из-за "подозрительных симптомов". Бельгийский министр допускает, что заразилась в кругу близких. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пожелал обоим министрам скорейшего выздоровления и намерен уйти на карантин до 19 октября.

У главы МИД Германии коронавирус не обнаружен

У германского министра иностранных дел Хайко Маса (Heiko Maas) не было близких контактов с австрийским коллегой, сообщил его представитель. Тесты, которые сдали Мас и сопровождавшие его в поездке в Люксембург сотрудники ведомства, показали отрицательные результаты, отметили в МИД Германии.

Вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии обнаружен почти у 40 млн жителей планеты, а 1,11 млн больных с COVID-19 умерли, указывает международная группа волонтеров Worldometer. Больше всего заражений - в США (8,3 млн), Индии (7,4 млн) и Бразилии (5,2 млн). В Австрии инфицированы 63 тысячи человек, 889 больных скончались, 48,7 тысячи выздоровели. В Бельгии вирус выявлен у 202 тысяч жителей, 10,3 тысячи инфицированных умерли, 20,8 тысячи выздоровели.

Все больше государств вновь усиливают меры по борьбе с распространением заболевания. В то же время медицинские учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцины против нового коронавируса.

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