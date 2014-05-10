You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Евро-2024 в Германии
Ситуация в Беларуси
Реклама
Фото: Rainer Hackenberg/akg-images/picture-alliance
Фото: Rainer Hackenberg/akg-images/picture-alliance
Министерство иностранных дел Бельгии
Внешнеполитическое ведомство Королевства Бельгии.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Коронавирус выявлен у глав МИД Австрии и Бельгии
Коронавирус выявлен у глав МИД Австрии и Бельгии
Александер Шалленберг и Софи Вильмес незадолго до положительного теста на SARS-CoV-2 были на встрече глав МИД стран ЕС.
Здоровье
17.10.2020
17 октября 2020 г.
Посла России вызывают в МИД Бельгии
Посла России вызывают в МИД Бельгии
Бельгийские F-16 не находились в провинции Алеппо, заявили главы МИД и Минобороны Бельгии.
Политика
19.10.2016
19 октября 2016 г.
МИД Бельгии: Абдеслам планировал новые атаки
МИД Бельгии: Абдеслам планировал новые атаки
Власти серьезно относятся к утверждению подозреваемого в терроризме о планировании новых нападений.
20.03.2016
20 марта 2016 г.
СМИ: Российских хакеров подозревают в кибератаке на МИД Бельгии
СМИ: Российских хакеров подозревают в кибератаке на МИД Бельгии
Целью злоумышленников оказались документы о кризисе на Украине.
10.05.2014
10 мая 2014 г.
Всего публикаций: 4
Реклама