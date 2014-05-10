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Здание министерства иностранных дел Бельгии в Брюсселе
Фото: Rainer Hackenberg/akg-images/picture-allianceФото: Rainer Hackenberg/akg-images/picture-alliance

Министерство иностранных дел Бельгии

Внешнеполитическое ведомство Королевства Бельгии.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Человек в маске и перчатках держит пробирку с этикеткой COVID-19

Коронавирус выявлен у глав МИД Австрии и Бельгии

Коронавирус выявлен у глав МИД Австрии и Бельгии

Александер Шалленберг и Софи Вильмес незадолго до положительного теста на SARS-CoV-2 были на встрече глав МИД стран ЕС.
Здоровье17 октября 2020 г.
Бельгийский боевой самолет F-16

Посла России вызывают в МИД Бельгии

Посла России вызывают в МИД Бельгии

Бельгийские F-16 не находились в провинции Алеппо, заявили главы МИД и Минобороны Бельгии.
Политика19 октября 2016 г.
Брюссель

МИД Бельгии: Абдеслам планировал новые атаки

МИД Бельгии: Абдеслам планировал новые атаки

Власти серьезно относятся к утверждению подозреваемого в терроризме о планировании новых нападений.
20 марта 2016 г.
Монитор компьютера с хакерской программой

СМИ: Российских хакеров подозревают в кибератаке на МИД Бельгии

СМИ: Российских хакеров подозревают в кибератаке на МИД Бельгии

Целью злоумышленников оказались документы о кризисе на Украине.
10 мая 2014 г.
Всего публикаций: 4