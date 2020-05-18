Коронавирус: жителей Португалии обязали носить маски на улице

Мир борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 44,7 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели более 32 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 29 октября (время московское).

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Вакцина, которую разрабатывают немецкая компания BioNTech и американская Pfizer, может стать доступна еще до ближайшего праздника Рождества по Григорианскому календарю (25 декабря), пишет газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании. Ранее обе компании заявили, что при хорошем развитии событий в конце ноября они подадут заявку на регистрацию препарата. Таким образом, их вакцина может опередить конкурирующую - от британо-шведской компании AstraZeneca.

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Эксперимент с использованием собак для распознавания людей с коронавирусом, который проводят в аэропорту финской столицы Хельсинки, показал положительные предварительные результаты. Согласно заявлению авторов исследования, специально обученные псы "протестировали" 2200 пассажиров и у 0,6 процента из них распознали инфекцию.

Одновременно традиционные тесты сдали 16-17 тысяч пассажиров, и менее 1 процента проб оказались положительными. Ученые проверяют, смогли ли собаки почувствовать все заражения, которые позднее были подтверждены. Результаты исследования будут обнародованы в конце года.

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Директор американского Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) Энтони Фаучи не ожидает регистрации вакцины от коронавируса до конца 2020 года. Об этом Фаучи заявил медицинскому журналу Jama Network. По его словам, дальше всего продвинулись клинические испытания вакцин компаний Moderna и Pfizer. Препарат будет готов, "возможно, в январе, а может, и позже, мы этого не знаем", отметил инфекционист. Высказывания Энтони Фаучи отличаются от заявлений президента США Дональда Трампа, который настаивает на том, что вакцина будет готова до конца 2020 года.

Пять регионов Испании закроют свои границы

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Пять регионов Испании, включая столицу страны Мадрид, закроют свои границы на несколько дней - с 30 октября по 2 ноября. Это связано с традицией испанцев навещать родственников и вместе посещать могилы умерших на День всех святых 1 ноября. Ежегодно в этот период около 6 млн жителей Испании ездят к своим родственникам в другие регионы.

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В Португалии вступила в силу обязанность носить маски на улице. Она не распространяется только на детей до 10 лет. За нарушение гражданам грозит штраф от 100 до 500 евро.

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Фармацевтический концерн из США Gilead, производящий препарат ремдесивир, который используют в США, ЕС и ряде других стран при лечении пациентов с COVID-19, сообщил об увеличении своего оборота почти на 900 млн долларов в третьем квартале 2020 года. На прошлой неделе медицинский регулятор США (FDA) одобрил применение ремдесивира для лечения больных с COVID-19. Это первое лекарство, сертифицированное для лечения ковида в Соединенных Штатах.

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Американский авиаконцерн Boeing уволит 30 тысяч сотрудников до конца 2021 года из-за экономических последствий пандемии. Сокращения затронут около 19 процентов штата компании, в которой сейчас трудятся порядка 160 тысяч человек.

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В ООН выявлено более 5325 случаев заражений коронавирусом с начала пандемии. 64 сотрудника ООН с COVID-19 скончались. В штаб-квартире организации в Нью-Йорке за все время зарегистрированы не менее 130 случаев. В данный момент работа в этом здании фактически парализована после обнаружения заражения у 5 членов делегации одной из стран. По неподтвержденным данным, речь идет о делегации Нигера, который в данный момент входит в состав Совета Безопасности ООН в качестве одного из непостоянных членов

Хроника пандемии 28 октября >>>

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