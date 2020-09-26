Врачи в ФРГ готовятся к росту смертности от COVID-19

Германские врачи в отделениях интенсивной терапии готовятся к тому, что число смертей от последствий COVID-19 "в ближайшие недели продолжит расти". Об этом глава Немецкого междисциплинарного объединения интенсивной медицины и реаниматологии Уве Янссенс (Uwe Janssens) заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое они публикуют в субботу, 26 сентября.

По словам Янссенса, нынешняя динамика летальных исходов с задержкой отражает реальное течение пандемии и увеличение случаев инфицирования в последнее время. По словам врача, от начала заболевания до его перехода в тяжелую фазу проходят в среднем 14 дней. При этом в реанимации пациенты остаются от 21 до 24 дней. Таким образом, те, кто фигурирует в статистике по смертности на данном этапе, заразились, предположительно, свыше пяти недель назад.

"Врачи знают гораздо больше"

В то же время медик считает, что ожидать столь же драматического развития ситуации, как весной, не стоит. "Врачи интенсивной терапии сегодня гораздо больше знают об успешных вариантах лечения и могут более целенаправленно вмешиваться (в течение болезни. - Ред.) с помощью лекарств", - уверен Уве Янссенс. Кроме того, общество научилось лучше заботиться об особо уязвимых группах: пожилых людях и лицах с другими сопутствующими заболеваниями.

Немецкий союз учителей ждет ухудшения ситуации в школах

Между тем глава Немецкого союза учителей (НСУ) Хайнц-Петер Майдингер (Heinz-Peter Meidinger) ожидает, что ситуация с заболеваемостью в школах в ближайшее время ухудшится. Как передало издание Bild со ссылкой на опрос профильных земельных министерств, на данный момент порядка 50 тысяч школьников помещены в карантин. По оценкам НСУ, это число "в предстоящие три месяца, возможно, удвоится, и не исключено, что возрастет даже и в несколько раз".

Институт имени Роберта Коха (RKI) 26 сентября зафиксировал самый большой с конца апреля прирост новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии. За минувшие сутки возбудитель заболевания COVID-19 был выявлен у 2507 человек, а 9 инфицированных скончались, следует из данных RKI.

С момента проникновения инфекции в страну вирус выявлен у 282 730 человек, 9452 зараженных скончались, а около 249 700 больных вылечились. Индекс репродукции коронавируса (R) в Германии в настоящее время составляет 0,91, увеличившись по сравнению с предыдущим днем (0,78). Это означает, что 100 инфицированных заражают 91 здорового человека.

Вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии обнаружен у 32,76 млн жителей планеты, а 993 463 больных с COVID-19 умерли, указывает международная группа волонтеров Worldometer. Больше всего заражений - в США (7,24 млн), Индии (5,9 млн) и Бразилии (4,69 млн).

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