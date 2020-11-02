 Коронавирус: в Москве вступили в силу новые ограничения | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 13.11.2020

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Коронавирус

Коронавирус: в Москве вступили в силу новые ограничения

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 53 млн человек во всем мире, около 1,3 млн скончались. Выздоровели свыше 37 млн пациентов. DW следит за событиями 13 ноября.

Прохожие в масках на Красной площади в Москве

Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 53 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались около 1,3 млн человек, выздоровели свыше 37 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 13 ноября (время московское).

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В Китае SARS-CoV-2 обнаружен еще у 8 человек. Во всех случаях речь идет о приехавших из-за границы, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее данным, инфекция с начала вспышки была выявлена у 86 307 человек, количество летальных исходов среди больных (4634) неизменно уже почти 6 месяцев.

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Израиль закупит 8 млн доз вакцины против вируса SARS-CoV-2, разработанной германской биотехнологической фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer. Это позволит вакцинировать почти половину населения, заявил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. Поставки начнутся в январе. Обе фирмы подтвердили соглашение с Израилем, не приведя финансовых подробностей.

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В Москве с 13 ноября вступили в силу новые ограничения, направленные на замедление распространения коронавируса. Вузы и колледжи перешли на дистанционное обучение. Рестораны, бары, кафе, ночные клубы, караоке-бары, боулинг-центры и иные развлекательные заведения не могут принимать посетителей с 23.00 до 06.00. Проведение культурных мероприятий приостановлено. Новые меры действуют в течение двух месяцев - до 15 января 2021 года, и следовательно, будут касаться и новогодней ночи.

В Москве выявлено почти 500 000 случаев заражения, сообщил оперативный штаб. Всего с начала эпидемии в российской столице от легочного заболевания COVID-19 умерли 7643 человека, 70 летальных исходов пришлись на истекшие сутки.

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Продажа билетов принесет муниципальным транспортным предприятиям в Германии в 2021 году на 3,54 млрд евро меньше, чем в 2019-м, пишет деловое издание Handelsblatt со ссылкой на Объединение немецких транспортных предприятий (VDV). Выручка по этой статье в последний перед пандемией год составила 13,3 млрд евро. Их снижение вызвано последствиями распространения инфекции, в том числе локдаунами. Весной падение пассажиропотока достигало 80 процентов, отмечает Handelsblatt.

Хроника пандемии 12 ноября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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