Коронавирус: в Испании число зараженных превысило миллион

Мир борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 43,2 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели около 32 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 26 октября (время московское).

++23.00++

На 61 человека увеличилось число умерших от коронавируса в Москве, сообщил в понедельник оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество смертельных случаев с начала пандемии в Москве увеличилось до 6503. На утро понедельника в городе зафиксировано 401 040 случаев заражения коронавирусом, вылечились от инфекции 293 205 пациентов.

++21.50++

В больницы Франции 26 октября были доставлены 1307 пациентов с COVID-19. Это самое большое число со 2 апреля, когда за один день в стране были госпитализированы 1607 человек. К настоящему времени во французских больницах проходят лечение 17.784 пациентов с коронавирусной инфекцией. Максимальное число пациентов с COVID-19 в стационарных отделениях Франции - 32 292 человека - было зафиксировано 14 апреля. Число заражений за последние сутки, по данным министерства здравоохранения страны, составило 26.771. Это вдвое меньше воскресного показателя - 52.010 случаев. Однако по понедельникам цифры обычно меньше, поскольку в выходные фиксируются не все случаи заражения.

++21.20++

В связи с быстро растущими темпами заражения коронавирусом Литва ввела локальный карантин в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде - трех крупнейших городах страны, и в пяти самоуправлениях. С 28 октября по 11 ноября в этих городах будет действовать обязательный масочный режим в общественных местах и строгие ограничения при проведении культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Ранее правительство Литвы объявило карантин в 12 муниципалитетах с 26 октября до 9 ноября. 28 октября правительство должно принять решение о полном запрете массовых мероприятий.

++20.50++

За минувшие выходные в Испании было зарегистрировано более 50 000 новых случаев заражения SARS-CoV-2. По данным Министерства здравоохранения общее число случаев заболевания COVID-19 возросло почти до 1,1 миллиона. Число смертей в результате осложнения, вызванного коронавирусной инфекцией, увеличилось на 279 человек и достигло 35 031. 25 октября Испания ввела на территории всей страны чрезвычайное положение сроком на полгода. Но уже на следующий день власти подверглись критике: оппозиционные партии считают продолжительность ЧП чрезмерной, ученые называют принятые меры недостаточными, а некоторые испанцы не соблюдают действующий ночью комендантский час.

В США число зараженных достигло 8,6 миллиона

++20.20++

Число зараженных коронавирусом в США с начала пандемии достигло 8,6 млн

В США за минувшие сутки зафиксированы 63 195 новых случаев коронавируса и 380 смертей. В результате общее число зараженных с начала пандемии достигло 8,6 миллиона, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Количество летальных исходов составляет 224.601.

++20.00++

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что Европа не справляется в борьбе с пандемией коронавируса. Необходима "серьезная активизация мер", заявила представительница ВОЗ Мария ван Керкхов на проходившем онлайн брифинге. Пока еще по-прежнему сохраняется надежда, что страны ЕС смогут избежать введения повторного локдауна.

++19.40++

Рестораны и бары по всей Италии с 26 октября работают только до 18.00. В стране закрываются кинотеатры, театры, фитнес-студии, бассейны, горнолыжные курорты и концертные залы. Занятия в большинстве школ ведутся онлайн. По информации итальянского МИДа, в ближайшие дни на всей территории Италии будут введены ограничения в передвижении.

++18.50++

Жители Словении с 27 октября смогут покидать пределы своих муниципалитетов только в исключительных случаях. В их числе - работа, уход за престарелыми членами семьи и медицинские показания. Решение о запрете на выезд за пределы своих городов власти страны приняли после того, как в Словении на протяжении последних пяти дней ежедневно были зафиксированы более полутора тысяч новых случаев заражений коронавирусом. Ограничения будут действовать минимум неделю.

++18.20++

"Евровидение" в 2020 году из-за пандемии коронавируса пришлось отменить

В песенном конкурсе "Евровидение", который в 2021 году пройдет в Нидерландах, будет участвовать 41 страна, объявил его организатор Европейский вещательный союз (EBU). В нынешнем году самый крупный телевизионный музыкальный конкурс в мире пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Участниками "Евровидения-2021" станут те же страны, которые подали заявки на 2020 год, однако они должны будут представить новые музыкальные номера. Организаторы заверили, что "Евровидение-2021" состоится даже в том случае, если к тому моменту победить пандемию коронавируса не удастся. В каком формате пройдет конкурс, будет решено в начале 2021 года.

Норвегия ужесточает карантинные меры

++17.50++

Правительство Норвегии в связи с увеличением числа заражений SARS-CoV-2 ужесточило ограничительные меры. Они, в частности, предусматривают, что работающие в Норвегии граждане европейских государств, включенных Евросоюзом в "красную зону", должны будут пройти 10-дневный карантин в случае прибытия в Норвегию после 31 октября. Кроме того, с 28 октября норвежцам запрещено принимать у себя в гостях более пяти человек, а количество посетителей в общественных местах не должно превышать 50 человек. Ранее этот лимит составлял 200 человек.

++17.30++

Препарат ASS, в состав которого входит ацетилсалициловая кислота, может ослабить симптомы протекания COVID-19, утверждается в исследовании, проведенном в США. Проводившая его группа ученых пришла к выводу, что у пациентов, которые еще до заражения SARS-CoV-2 получали ASS в качестве терапии при высоком кровяном давлении или сахарном диабете, заболевание COVID-19 протекало значительно мягче. Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале "Anesthesia & Analgesia".

++17.00++

Власти Нюрнберга сообщили об отмене самого известного в Германии рождественского базара Кристкиндлесмаркт (Christkindlesmarkt). По словам бургомистра города Маркуса Кёнига (Marcus König), "это решение далось очень тяжело", но его пришлось принять "для защиты населения".

++16.45++

В отделениях интенсивной терапии в Германии к настоящему времени находятся более 1300 человек, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Около половины из них подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число заражений в Германии составляет 437 666, от осложнений COVID-19 умерли 10 056 человек. За последние сутки зарегистрировано 8685 новых случаев заражения.

++16.30++

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в среду, 28 октября, проведет встречу с главами федеральных земель, чтобы обсудить дальнейшие меры борьбы с увеличивающимся числом заражений SARS-CoV-2. На встрече высшего руководства правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Меркель назвала ситуацию в стране угрожающей, подчеркнув, что "на счету каждый день". В четверг, 29 октября, канцлер выступит с правительственным заявлением о политике государства в связи с пандемией коронавируса.

++16.00++

В испанском автономном сообществе Каталония в выходные дни может быть введен жесткий карантин. В настоящее время этот сценарий обсуждается региональным правительством, заявила его официальный представитель. Власти могут пойти на этот шаг, поскольку именно в выходные у людей больше всего социальных контактов, а, следовательно, и возможности заразиться коронавирусом. С 25 октября в Каталонии, как и по всей Испании, уже действует комендантский час, введенный как мера борьбы с увеличивающимся числом заражений коронавирусом. В соответствии с ним, выход на улицу с 22 вечера до 6 утра запрещен, все заведения и магазины закрыты.

В Испании с 25 октября запрещен выход на улицу с 22:00 до 6:00

++15.45++

В Литве поставлен новый антирекорд по числу суточных заражений коронавирусом. На следующий день после второго тура парламентских выборов, прошедших 26 октября, в стране были зарегистрированы 766 новых случаев инфекции SARS-CoV-2. К настоящему времени общее число больных COVID-19 в Литве достигло 10 949 человек, 136 пациентов умерли. Население Литвы составляет около трех миллионов человек.

В Австрии не исключают повторного локдауна

++15.30++

Канцлер Австрии Себастьян Курц не исключил введения в стране повторного локдауна в том случае, если не удастся остановить сильный рост числа новых заражений коронавирусом. Критерием для этого будет ситуация в реанимационных отделениях в больницах. "Ни одна страна не допустит, чтобы отделения интенсивной медицины были перегружены", - заявил Курц. В соответствии с австрийским законодательством, опасность краха системы здравоохранения является законным основанием для введения локдауна.

Накануне министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил о новых ограничительных мерах, которые, по его мнению, позволят взять под контроль ситуацию с распространением инфекции. С воскресенья в стране количество людей, встречающихся в общественных местах внутри помещений, не должно превышать шести человек, число участников вечеринок на свежем воздухе ограничено двенадцатью. В последнее время в Австрии ежедневно фиксируются новые антирекорды по числу ежедневных заражений SARS-CoV-2.

++15.15++

Более половины российских врачей заявили об уменьшении уровня доходов в результате пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией RNC Pharma и изданием "Медвестник". У 12 процентов респондентов доходы "резко уменьшились", 37 процентов участников заявили о "заметном снижении" доходов. У 6 процентов врачей доходы увеличились, но нагрузка, связанная с работой с коронавирусными больными, увеличилась непропорционально финансовым надбавкам. Еще у 20 процентов на фоне ковидных доплат были сокращены другие формы надбавок, иными словами, сумма заработка на фоне пандемии осталась прежней.

++14.50++

DHL Express ожидает рекордного роста оборота

Подразделение экспресс-доставки Deutsche Post - DHL Express - ожидает к Рождеству рекордного роста оборота. В связи с пандемией коронавируса жители Германии заказывают товары в интернете "как никогда ранее", - говорится в заявлении DHL Express. Компания ожидает, что объем грузоперевозок по сравнению с прошлым годом увеличится на 50 процентов.

Христианские демократы в Германии перенесли партийный съезд

++14.25++

Из-за быстро растущего числа новых случаев заражения коронавирусом правление одной из правящих в Германии партий - Христианско-демократического союза (ХДС) - приняло решение о переносе партийного съезда, запланированного на начало декабря, на более поздний срок. По словам генерального секретаря ХДС Пауля Цимиака (Paul Ziemiak), съезд состоится, когда позволит ситуация с пандемией, в крайнем случае он будет проведен в онлайн-режиме.

++13.40++

Согласно результатам опроса, проведенного Немецким институтом экономических исследований (DIW) в июне и июле, около 70 процентов немцев готовы привиться от коронавирусной инфекции. Около половины опрошенных высказались за введение обязательной вакцинации.

++12.50++

Прирост новых случаев заражения во Франции может вырасти до 100 000 в день. Об этом заявил главный иммунолог страны Жан-Франсуа Дельфрасси - глава экспертной комиссии, консультирующей правительство. По данным на 26 октября, во Франции в общей сложности с начала эпидемии выявлены более 1,138 млн заражений, более 34 700 человек скончались. По данным портала Worldometer, суточный прирост заражений в воскресенье составил более 52 тысяч.

++11.45++

За минувшие сутки в Армении выявлено 973 заражения, общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в стране достигло 78 810. Как сообщает единый информационный центр республики, скончались еще 18 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1535. "Из них 1196 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 339 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении. Выздоровели 51 162 человека (+254 за сутки).

В России - новый максимум суточного прироста заражений

++11.15++

В России суточный прирост составил 17 347 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Это новый пик числа новых заражений. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, предыдущий максимум был зафиксирован 23 октября - 17 340 новых заражений. Всего в России с начала эпидемии нарастающим итогом зарегистрированы 1,531 млн случаев инфицирования.

++10.45++

В Грузии за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 1872 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии достигло 30 303, сообщает Минздрав страны. По данным ведомства, общее число жертв коронавируса выросло до 215: за минувшие сутки скончались еще 14 человек. Выздоровели 11 370 человек.

++09.30+

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 5426 новых случаев заражения, выздоровели 1029 человек, умерли 73 пациента. Число заразившихся с начала пандемии составило 348 924 человек, от COVID-19 умерли 6464, выздоровели - 142 537 человек. В данный момент в Украине COVID-19 болеют 199 923 человека, что на 4324 больше, чем днем ранее.

++08.30++

В США число новых случаев заражения за сутки увеличилось на 60 413 до 8,67 миллиона с начала эпидемии. За сутки скончались 333 человека. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах увеличилось до 225 313 человек.

++07.50++

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (Jens Spahn), чтобы подготовиться к началу сезона гриппа, Германия закупила 27 млн доз вакцины. "В дополнение к ним, население может рассчитывать на запасы вакцины, имеющиеся в приемных врачей, аптеках и сфере оптовой торговли. Этого должно хватить, чтобы удовлетворить потребность населения в вакцине", - заверил Шпан.

В Германии 8685 зараженных за сутки

++07.20++

За прошедшие сутки число инфицированных в Германии, по данным , увеличилось на 8685. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 437 866 заражений SARS-CoV-2, скончались 10 056 пациента (24 человека за последние 24 часа). Выздоровевшими считаются 321 600 человек.

++06.40++

Самое позднее после грядущих выборов бундестага малый и средний бизнес в Германии может столкнуться с чередой банкротств, связанных с пандемией COVID-19, заявил председатель Федерального объединения среднего бизнеса Марио Охофен (Mario Ohoven) в интервью газете Augsburger Allgemeine. По мнению эксперта, страну ожидает рост числа банкротств предприятий и "масштабная потеря рабочих мест". Чтобы избежать этих негативных последствий, по мнению Охофена, правительству ФРГ необходимо любой ценой избежать второго локдауна, а также снизить финансовую нагрузку на предприятия.

++06.00++

В Италии с 26 октября до 24 ноября закрываются спортзалы, общественные бассейны, игровые залы, кинотеатры и театры, спа и термальные центры.

В Венесуэле заявили об открытии уничтожающего коронавирус лекарства

++05.20++

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро (справа) и министр внутренних дел Нестор Ревероль

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что ученые его страны разработали действенное лекарство от коронавируса. Согласно изложенной Мадуро версии, в основе "уничтожающего коронавирус лекарства" лежит "молекула DR10, которая используется для лечения гепатита С, вируса папилломы человека и Эболы". В ближайшие дни страна передаст Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) результаты работы, которую провел Институт научных исследований Венесуэлы.

++04.40++

В Санкт-Петербурге вступили в силу новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, в соответствии с которыми ресторанам, кафе и барам запретили работать в ночное время. В 23.00 все бары, кафе, клубы и рестораны должны прекратить работу.

++04.00++

Правительство Украины отказалось от очных заседаний из-за распространения коронавируса. Работа в онлайн-режиме должна обеспечить возможность бесперебойной деятельности правительства в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Бундесвер поможет отделам здравоохранения

++03.20++

Армин Лашет (Armin Laschet) - премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, наиболее сильно пострадавшей от коронавируса, - намерен усилить территориальные отделы здравоохранения. Туда будут направлены тысяча служащих бундесвера и тысяча сотрудников из других отделов органов власти и управления. Цель этого - не потерять контроль над выявлением всех контактов зараженных SARS-CoV-2.

++02.40++

Акция протеста против мер правительства по сдерживанию эпидемии, Тель-Авив, 17 октября

Израильская правительственная комиссия по борьбе с распространением коронавируса приняла в воскресенье решение продлить до 1 ноября действующие в стране ограничения на деятельность предприятий и экономическую активность. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Вместе с тем в стране начинают снимать некоторые карантинные ограничения. В частности, с 1 ноября, хотя и не в полном объеме, возобновляются школьные занятия для учеников первых и вторых классов.

Во Франции за сутки число новых заражений впервые превысило отметку в 50 000

++01.20++

За последние сутки в Москве умерли 62 больных COVID-19, сообщил городской оперативный штаб. Накануне число скончавшихся пациентов составило 68 человек - это было максимальное значение с начала июня. Общее число летальных исходов достигло 6442.

++00.40++

Во Франции, по данным Минздрава, за сутки число новых заражений коронавирусом впервые превысило отметку в 50 000 случаев, достигнув 52 010 случаев. За последние 24 часа от последствий заражения COVID-19 в стране скончались 116 человек. Таким образом, общее число жертв пандемии во Франции выросло до 34 761 пациента.

++00.01++

Бойко Борисов

Глава правительства (председатель Совета министров) Болгарии Бойко Борисов заразился COVID-19. Об этом он сообщил 25 октября в Facebook. "После двух ПЦР-тестов сегодня получены положительные результаты на COVID-19. У меня общее недомогание, в настоящий момент по предписанию врачей я остаюсь на лечении дома", - отметил он. По словам премьера, вся информация о его контактах передана в региональную инспекцию здравоохранения. "Уверен, что при соблюдении всех мер я справлюсь!" - добавил премьер. По словам Борисова, он отложил все встречи и участие в любых общественных мероприятиях до 30 октября.

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

Как мир борется с коронавирусом Пандемией коронавируса охвачено более 188 стран Общее число заразившихся коронавирусом в мире к 12 июня, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 7,5 млн человек, эпидемия охватила не менее 188 стран и территорий. Выздоровели около 3,5 млн человек, свыше 420 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Как мир борется с коронавирусом По всему миру отменяют мероприятия Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Европа пытается защититься от коронавируса Опасаясь стремительного распространения коронавируса, практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Занятия в учебных заведениях поначалу были полностью отменены, позже - восстановлены в сильно ограниченном объеме. На фотографии: медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

Как мир борется с коронавирусом Италия, Испания, Великобритания Первыми в Европе коронавирус наиболее сильно поразил Италию и Испанию. В Италии карантин на территории всей страны был введен уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка была задействована армия (см. фото).К концу мая максимальное число смертей от SARS-CoV-2 в Европе зафиксировано в Великобритании.

Как мир борется с коронавирусом Германия: постепенное смягчение карантинных мер До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К 12 июня число инфицированных превысило 186 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 8,7 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

Как мир борется с коронавирусом Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии поначалу пустовали полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. К маю снабжение было восстановлено. В некоторых магазинах только висят объявления с просьбой не покупать товары для создания запасов дома.

Как мир борется с коронавирусом Коронавирус добрался до России Число инфицированных коронавирусом в России к 12 июня превысило 510 тысяч человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

Как мир борется с коронавирусом Израиль: жесткий карантин принес результаты В Израиле к 12 июня коронавирус диагностирован более чем у 18 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

Как мир борется с коронавирусом Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных К 12 июня в Иране зарегистрировано более 180 тысяч заболевших и более 8,5 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, новых случаев заражений нет. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

Как мир борется с коронавирусом Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции? Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

Как мир борется с коронавирусом Когда появится вакцина от коронавируса? Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке

