 Экономика ФРГ из-за коронавируса обвалится сильнее, чем ожидалось | Экономические новости из Германии | DW | 14.10.2020

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Экономика

Экономика ФРГ из-за коронавируса обвалится сильнее, чем ожидалось

Ведущие экономисты скорректировали предыдущий прогноз более чем на один процент в сторону понижения. Докризисный уровень экономики в ФРГ будет достигнут лишь к концу 2021 года, полагают они.

Грузовые контейнеры

Из-за пандемии коронавируса экономика Германии в 2020 году обвалится сильнее, чем ожидалось в начале года. Ведущие институты экономики в осеннем отчете, обнародованном в среду, 14 октября, прогнозируют снижение ВВП ФРГ еще более чем на один процент до минус 5,4 процента.

На 2021 год прогнозируется рост на уровне 4,7 процента, тогда как в весеннем отчете экономисты полагали, что в текущем году экономика сократится на 4,2, а в 2021 году - вырастет на 5,8 процента.

Авторы документа констатируют, что восстановление экономики в ФРГ в настоящее время тормозится медленными темпами роста в сферах с большим количеством социальных контактов, таких как туризм, общепит, ивент-индустрия и воздушный транспорт.

Докризисный уровень - лишь к концу 2021 года

Экономисты ожидают, что на докризисный уровень экономика Германии может выйти лишь к концу 2021 года, при этом объем ВВП будет ниже того, который удалось бы достичь без пандемии. На нормальные темпы развития экономика выйдет лишь к концу 2022 года, прогнозируют эксперты.

В подготовке осеннего прогноза принимали участие пять ведущих экономических институтов Германии. По заказу правительства ФРГ они дважды в год готовят заключения о состояния экономики в стране.

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    Автор: Марина Барановская


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