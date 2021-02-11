Коронавирус: в ЕС началась процедура экспертизы вакцины "Спутник V"

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 115 млн жителей планеты. Свыше 2,5 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 91 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 4 марта (время московское).

++12.35++

EMA приступило к процессу экспертизы вакцины "Спутник V"

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к процессу постепенной экспертизы российской вакцины "Спутник V" для последующей регистрации. Об этом сообщают Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и европейский регулятор.

Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых. EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству, отмечают в РФПИ.

++11.45++

В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 11 385 случаев. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 475. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 290 135 случаев заражения коронавирусом, 87 823 умерших и 3 869 857 выздоровевших.

++10.45++

В Украине за сутки выявлены 10 057 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 194 пациента. Как сообщило министерство здравоохранения, общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии составило 1 364 705, скончались 26 591 пациентов, выздоровели 1 186 873.

++09.50++

В Бразилии второй день подряд зафиксирован максимум летальных исходов - более 1900 случаев. Органы здравоохранения сообщили о 1910 скончавшихся от COVID-19 за сутки. Общее число летальных исходов в Бразилии с начала пандемии выросло до 259 271. В абсолютных величинах больше людей скончалось только в США. Всего в Бразилии выявлено более 10,7 млн случаев заражения. В стране проживают более 213,5 млн человек.

++08.45++

Президент Индии Рам Натх Ковинд получил первую дозу прививки против коронавируса. Как сообщает The Times of India, глава государства привился в военном госпитале в Нью-Дели. Он поблагодарил медицинский персонал, участвующий в кампании по вакцинации в стране и призвал сограждан также сделать прививки от SARS-CoV-2.

++06.30++



В Германии за последние сутки, по данным Института Роберта Коха, зафиксированы 11 912 случая заражений - на 43 больше, чем днем ранее. От последствий инфекции скончались 359 человек. Всего число заражений в ФРГ достигло 2,47 млн. В ходе пандемии скончались 71 240 человек. За последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 64,7 случая заражения, больше, чем днем ранее (63,8). Согласно решению федеральных и земельных властей от 3 марта, верхней границей этого показателя являются 100 случаев. 2 декабря 2020 года показатель заболеваемости достигал наивысшего значения - 197,6.

В Германии начинают свободную продажу тестов на коронавирус

++04.30++

Сеть немецких супермаркетов Aldi начнет с 6 марта продавать в своих филиалах по всей Германии тесты на коронавирус для самостоятельного применения. Упаковка из пяти тестов будет стоить 25 евро, один клиент сможет приобрести одну упаковку. Другие немецкие торговые сети тоже объявили о начале продаж похожих тестов.

++03.15++

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предостерегают от слишком быстрой отмены ограничений. "Сейчас не время снимать все ограничения", - заявила глава CDC Рошелль Валенски, подчеркнув, что следующие два месяца будут чрезвычайно важны для дальнейшего развития пандемии.

Возле одного из центров тестирования в Университете Вермонта

Заявление прозвучало на фоне известия о том, что власти штата Техас снимают практически все ограничения. Отменено обязательное ношение масок, рестораны могут быть заполнены на 100%.

++01.50++

Власти Франции могут уже 4 марта объявить об очередном ужесточении ограничений в некоторых регионах страны, в частности в Париже и департаменте Мозель на границе с Германией, где новые варианты коронавируса приводят к сильному росту заболеваемости. В рамках ограничений не исключен запрет на выход из дома по выходным дням.

Канцлер Австрии и премьер Дании обсудят производство вакцин в Израиле

++01.15++

Канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министр Дании Метте Фредериксен 4 марта отправятся в Израиль, где обсудят возможное совместное производство вакцин от коронавируса в этой стране. Оба политика объявили, что не хотят полагаться только на Евросоюз в деле приобретения вакцин.

++00.35++

Проживающие за рубежом россияне не смогут получить прививку от коронавируса в диппредставительствах РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24". "Что касается российских граждан, которые могли бы привиться в российских посольствах, такой опции нет, потому что российские посольства не являются медицинскими центрами", - отметила она. Решения о вакцинации работников посольств принимаются отдельно по каждой стране, в частности, в зависимости от регистрации там российской вакцины, указала Захарова.

Смотрите также: