Коронавирус: ситуация в Германии продолжает осложняться

Ситуация с числом инфицированных в Германии продолжает осложняться. За последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 124,9 случая заражения, днем ранее этот показатель составлял 119,1. Данный параметр, зафиксированный в субботу, 27 марта, - самый высокий с 19 января. Тогда он достигал 131,5, свидетельствуют данные Института имени Роберта Коха (RKI).

Рост показателя заболеваемости эксперты связывают, главным образом, с распространением новых мутаций.

За истекшие сутки в стране выявлено еще 20 472 инфицированных. Их общее число достигло 2 755 225. Возбудитель COVID-19 с появления в ФРГ унес жизни 75 780 человек (суточный прирост 157), около 2 477 500 больных выздоровели.

Локдаун продлен до 18 апреля

С 16 декабря 2020 года в ФРГ действует жесткий локдаун. Он продлен до 18 апреля. Жителей Германии по-прежнему просят сократить контакты до абсолютно необходимого минимума. Разрешены встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет. Работодателям предписано изыскать возможности для расширения дистанционной работы. Школы и детские сады будут приостанавливать свою деятельность при показателе новых заражений за последние семь дней в 200 случаев на 100 тысяч человек.

Решение о дополнительных праздничных днях на Пасху отменено

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 24 марта по итогам экстренного заседания признала, что решение объявить в Германии два дополнительных праздничных дня и продлить пасхальные выходные до пяти дней было неправильным, поскольку оно могло привести к множеству проблем.

В этой связи власти решили ограничиться призывом к жителям страны оставаться на время праздников дома и отказались от объявления официальными праздничными днями предпасхальных четверга и субботы.

В работающих магазинах и общественном транспорте по-прежнему необходимо носить только медицинские маски или респираторы FFP2. С 1 марта в стране вновь открыты парикмахерские, с 8 марта - книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища, постепенно возобновляют работу музеи и галереи.

Распространение вируса в мире

Новый коронавирус SARS-CoV-2 с начала пандемии обнаружен у 126 134 260 жителей планеты, свыше 2 767 546 больных с COVID-19 умерли, а порядка 71 463 066 человек выздоровели, сообщил Университет Джонса Хопкинса 27 марта. В число стран, в которых зарегистрировано более 10 млн инфицированных, входят: США, Бразилия и Индия. По всему миру продолжается вакцинация. В ФРГ она стартовала в конце декабря 2020 года, более 4 процентов населения уже сделали обе требуемые прививки.

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