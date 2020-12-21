Коронавирус: новый штамм мог дойти до Германии

Мировое сообщество борется с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 78,1 млн жителей планеты. Свыше 1,7 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 54,9 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 22 декабря (время московское).

++23.20++

Террористические группировки по всему миру могут воспользоваться пандемией, чтобы усилить свое влияние, считает Международная организация уголовной полиции (Интерпол). "Террористы, как и все преступники, попытались извлечь выгоду из COVID-19 - заработать деньги, укрепить фундамент и способствовать расколам", - отметил генеральный секретарь организации Юрген Шток (Jürgen Stock).

++23.00++

В Германии официально запрещена продажа новогодних фейерверков. Эта мера призвана не допустить распространения инфекции, поскольку за фейерверками, как правило, наблюдает множество зрителей. Запрет "защитит наши больницы от перегрузки", объяснил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer).

Самолет польской авиакомпании LOT

++22.00++

Европейская Комиссия (ЕК) одобрила выделение польской государственной авиакомпании LOT финансовой помощи объемом в 650 млн евро. Большая часть суммы - 400 млн евро, будет предоставлена в виде займа с пониженной процентной ставкой, сообщается на сайте ЕК. Во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, компанию Lot необходимо поддержать, так как она играет важную роль для авиасообщения Польши и ее экономики, отметила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

++21.15++

Французский медицинский регулятор HAS намерен принять решение о допуске вакцины от коронавируса BioNTech 24 декабря, в католическое Рождество. В случае получения разрешения вакцинация может начаться 27 декабря. 21 декабря вакцина немецкой компании BioNTech и американской Pfizer получила допуск европейского регулятора EMA и была одобрена Еврокомиссией.

В Великобритании – рекордный прирост случаев COVID-19

++20.30++

В Великобритании за последние 24 часа выявлено 36 804 новых случая заражения коронавирусом, что стало самым большим приростом с начала ведения статистики. Сутками ранее прирост составил 33 364 случая. Всего в стране COVID-19 с начала пандемии заболели более 2,1 млн человек. Число смертей в результате заражения за последние сутки выросло на 691 до более чем 68,3 тысячи.

++20.05++

В Азербайджане за последние сутки коронавирус выявлен более чем у 2,2 тысячи человек. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии выросло до 205,87 тыс. Количество смертей в результате заражения увеличилось на 41 до почти 2,3 тысячи.

++19.45++

Вероятность того, что новая мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании и некоторых других странах, уже достигла Германии, "очень, очень высока", считает глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер (Lothar Wieler). Вместе с тем он полагает, что разработанные ранее вакцины от коронавируса защитят и от его нового штамма.

На улице Мюнхена

++19.20++

Жителей Баварии обязали по возвращении из стран и регионов, признанных в ФРГ "зонами риска", предъявить результат теста на коронавирус - не позднее, чем через три дня после въезда. Это правило распространяется на всех, кто совершает поездки в туристических целях или по семейным делам.

++18.55++

В Беларуси за сутки число инфицированных коронавирусом с начала пандемии выросло на 1858 до 177 274, сообщил Минздрав страны. Число смертей в результате заражения увеличилось на 8 до 1341.

++18.30++

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) может завершить карантин, на который он ушел после того, как SARS-CoV-2 был обнаружен у главы его государственной канцелярии Флориана Хермана (Florian Herrmann). В своем Twitter Зёдер сообщил, что органы здравоохранения больше не считают его "контактным лицом первой категории", а последний тест на коронавирус показал негативный результат. Вместе с тем Зёдер "в целях предосторожности" продолжит работать из дома.

++17.45++

Власти Кубы с января введут правило, согласно котором все прибывающие на остров туристы должны предъявить отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил "Интерфаксу" советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер. По его словам, требование вступит в силу 1 января, но для россиян оно начнет действовать 15 числа.

Россия возобновила авиасообщение с Кубой 15 октября, но пока возможны полеты только на небольшие острова.

++16.55++

Из-за обнаружения в Великобритании нового штамма коронавируса швейцарское министерство здравоохранения запросило у авиакомпаний списки пассажиров всех 92 рейсов, прилетевших из Соединенного Королевства после 14 декабря. Речь идет примерно о 10 тысячах гражданах. Накануне власти Швейцарии ввели карантин для всех, кто прилетел из Великобритании после этой даты.

++16.20++

Власти Берлина запретили краткосрочные поездки в Польшу для совершения покупок и других необязательных целей. Ранее такое правило ввела немецкая федеральная земля Бранденбург, расположенная между Польшой и Берлином, также обладающим статусом земли.

++15.50++

Компания-разработчик вакцины CureVac из Тюбингена не ожидает снижения эффективности своего препарата против нового штамма вируса. "Мы постоянно исследуем распространенные штаммы и изучаем их эффекты", - заявил представитель компании. По его словам, технология mRNA (messenger RNA, или перенос фрагмента РНК - генетического кода вируса) "хорошо подходит для быстрой и гибкой реакции на вспышку".

++15.20++

В Украине за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у 8513 человек. Всего в стране 979 506 инфицированных, из них 16 897 умерли, 600 288 выздоровели. Больше всего пациентов с COVID-19 - в Киеве (102 282), Харьковской области (65 652) и Одесской области (65 503), меньше всего в Кировоградской области (7861), сообщает министерство здравоохранения.

++14.30++



Коронавирусом переболели более трети депутатов Госдумы РФ, сообщил ее председатель Вячеслав Володин на заседании. "У нас ситуация непростая, - цитирует Володина "Интерфакс". - Мы сегодня с вами почтили память второго депутата, который ушел из жизни из-за болезни коронавирусом". 15 декабря спикер Госдумы сообщал, что 157 депутатов переболели или продолжают лечиться от коронавируса, при этом пять из них заразились повторно.

Кафе в Подгорице

++14.00++



В Черногории до 11 января действует правило, согласно которому туристы должны предъявить тест на коронавирус с отрицательным результатом, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. При отсутствии теста необходимо пройти 14-дневный карантин. В стране с 22.00 до 5.00 действует комендантский час, междугородний пассажирский транспорт в это время не вправе ездить 25 и 30-31 декабря, а также 1-2 и 7 января. Кроме того, ограничения распространяются на работу ресторанов в отелях, бассейнов, спа-центров и на развлекательные мероприятия.

++13.30++



Компании BioNTech может понадобиться шесть недель, чтобы "приспособить" свою вакцину от коронавируса к новому штамму, появившемуся в Великобритании и некоторых других странах. Об этом сообщил глава BioNTech Угур Шахин на пресс-конференции. В этом случае измененная вакцина должна будет снова получить допуск медицинского регулятора, отметил Шахин.

ВОЗ проведет экстренное заседание по новому штамму

++13.00++





Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена созвать экстренное заседание Европейского регионального бюро ВОЗ, чтобы обсудить новую мутацию коронавируса, сообщил директор бюро Ханс Клюге, пояснив, что дата заседания пока не определена. Он отметил, что сейчас важно получить больше информации о новом штамме вируса и посредством новых ограничений предотвратить его распространение. В состав Европейского регионального бюро ВОЗ входят 53 государства, включая Россию.

++12.00++



Несмотря на обнаружение нового штамма коронавируса в Великобритании, Европейская комиссия намерена рекомендовать странам Евросоюза не закрывать границы, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС. Брюссель считает необходимым сохранить грузовое транспортное сообщение, при этом поездки граждан государств ЕС в другие европейские страны должны быть сокращены до необходимого минимума. Официальное представление рекомендаций Еврокомиссии запланировано на вторую половину дня 22 декабря.

++11.30++



За последние сутки в Индии зафиксировано 19 556 новых случаев заражения COVID-19, это наименьший прирост инфицирования с 3 июля. Всего в стране с начала пандемии заразились коронавирусом около 10,08 млн человек. Количество смертей в результате заражения выросло на сутки на 301 - до более чем 146,1 тысячи.

В России выявлено почти 29 тысяч новых случаев инфицирования

++11.00++



В России за последние сутки выявлено 28 776 новых случаев заражения коронавирусом, более 7,2 тысячи из них - в Москве. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии в РФ выросло до более чем 2,9 млн. Количество смертей в результате заражения увеличилось на 561 - до более чем 51,9 тысячи.

++10.30++



Немецкая фармацевтическая компания BioNTech ожидает, что до конца 2020 года в распоряжение стран Евросоюза поступят 12,5 млн доз вакцины от коронавируса, которую BioNTech разработала совместно с американской Pfizer. BioNTech отмечает, что намерена расширить объемы производства препарата.

++09.30++

Правительства в Лондоне и Париже продолжают согласовывать возможное открытие границы, которую Франция закрыла вскоре после сообщений о повышенной заразности обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса. Тем временем британское объединение предприятий розничной торговли BRC предупредило: если в ближайшие сутки тоннель под Ла-Маншем не будет открыт для грузового транспорта, это может иметь отрицательные последствия для потребителей. «Непосредственно после рождественских праздников может возникнуть проблема. Речь идет о таких продуктах, как салат, овощи, свежие фрукты, которые в это время поступают главным образом из Европы», - заявил телерадиокомпании BBC Эндрю Опай, который отвечает в BRC за продовольственные товары.

++08.30++

В текущем году Немецкий Красный Крест (НКК) получил гораздо больше пожертвований, чем в прошлом - почти 50 млн евро против более 30 млн в 2019-м. В условиях пандемии коронавируса «многие хотят помочь другим. Это меня очень радует», признала президент НКК Герда Хассельфельдт (Gerda Hasselfeldt) в интервью газете Saarbrücker Zeitung. По ее словам, благодаря пожертвованиям в кризисные времена удается помочь онлайн-обучению детей из социально слабых семей, а также инвалидам.

++07.25++

В Германии за последние сутки зафиксировано более 19 тысяч заражений коронавирусом. От последствий заражения за сутки умер 731 человек, общее число жертв с начала пандемии - 27 006 человек. А общее число выявленных случаев инфекции в Германии превысило 1,5 миллиона.

++06.30++

Берлинское издание TIP назвало директора Института вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиана Дростена (Christian Drosten) "лучшим берлинцем года". Список из трех "самых стыдных берлинцев" возглавляют три ковид-диссидента: повар-веган Аттила Хильдман (Attila Hildmann), журналист Ансельм Ленц (Anselm Lenz) и бывший учитель Николай Нерлинг (Nikolai Nerling).

++05.50++

Главный страх россиян во время пандемии - потерять работу. Это следует из исследования, проведенного в сентябре и октябре Высшей школой экономики. Этот страх назвали 37 процентов из 6 тысяч опрошенных. 21 процент признали, что боятся прекращения выплат зарплаты или пенсии.

++04.40++

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер стимулирования экономики объемом в 900 миллиардов долларов. Теперь документы будут направлены в Сенат, где их должны одобрить в ближайшее время. После этого проекты поступят на подписание президенту США Дональду Трампу.

++03.45++

Закрытые магазины в центре Франкфурта-на-Майне

В Германии в ноябре продолжилось сокращение налоговых поступлений в бюджеты федерации и федеральных земель. В ноябре они снизились на 7 процентов, в то время как в период с января по октябрь сокращение составило 8 процентов. За одиннадцать месяцев текущего года дефицит федерального бюджета достиг 133,6 миллиарда евро. Наряду с сокращением доходов бюджета резко увеличились расходы на программы помощи гражданам и компаниям, пострадавшим от ограничительных мер, которые были введены для борьбы с пандемией коронавируса.

BioNTech и Pfizer проверят вакцину на новом штамме коронавируса

++02.50++

Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer, с высокой долей вероятности будет эффективна и против нового штамма коронавируса, появившегося в Великобритании, заявил глава BioNTech Угур Сахин (Ugur Sahin) агентству dpa. По его словам, вакцину проверяли с помощью 20 вариантов этого вируса с другими мутациями, и во всех случаях иммунный ответ организма с ними успешно боролся. Как отметил Сахин, теперь вакцину нужно проверить на действенность в отношении нового штамма коронавируса, на что потребуется около двух недель.

++02.10++

Во вторник вакцину от коронавируса получат главный инфекционист США Энтони Фаучи и министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар. Вместе с ними прививку препаратом американского концерна Moderna сделает директор Национального института здравоохранения (NIH) Фрэнсис Коллинз, а также рядовые медицинские работники NIH. "Мы считаем важным публично получить вакцину, чтобы продемонстрировать, что эти вакцины безопасны и эффективны", - написал Азар в своем Twitter. Ранее Фаучи, которому недавно исполнилось 80 лет, заявлял, что сделает прививку публично, чтобы укрепить доверие граждан к вакцине.

ВОЗ призывает не паниковать из-за нового штамма коронавируса

++01.30++

Несмотря на то, что новый и очевидно более заразный штамм коронавируса вызывает серьезное беспокойство у властей по всему миру, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают не паниковать. "Даже если вирус распространяется немного эффективнее, его все еще можно остановить", - подчеркнул координатор ВОЗ по чрезвычайной помощи Майкл Райан. По его словам, ситуация "еще не вышла из-под контроля". "Нет никаких доказательств, что новый штамм приведет к более тяжелому течению болезни", - отметил Райан, сообщив, что его устойчивость к находящимся в разработке вакцинам проверяется сейчас в нескольких лабораториях. По мнению ВОЗ, стратегия борьбы с новым штаммом остается прежней и не требует никаких изменений.

++00.55++

Снабжение Великобритании товарами повседневного спроса работает надежно, несмотря на ограничение пассажирских и грузовых перевозок между британскими островами и европейским континентом из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом в понедельник вечером заявил британский премьер Борис Джонсон после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По его словам, задержки поставок в Соединенное Королевство касаются только "небольших объемов продуктов питания".

++00.15++

Избранный президент США Джо Байден публично получил прививку от коронавируса вакциной, разработанной совместно немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Вакцинация политика была проведена в понедельник в клинике города Ньюарк в штате Делавэр. 78-летний Байден призвал американцев не бояться вакцинации, сказав перед телекамерой, что нет "повода для опасений". Он также призвал граждан США носить маски и следовать рекомендациям экспертов. США наиболее сильно пострадали от пандемии коронавируса, с начала которой в стране умерло около 318 тысяч человек.

>>> Хроника пандемии 21 декабря >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также: