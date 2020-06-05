Двум из трех молодых семей в РФ хватает денег только на еду и одежду

Около двух третей российских молодых семей (64%) во втором квартале 2020 года располагали средствами, которых хватало лишь для покупки продуктов питания и одежды. Товары длительного пользования молодые семьи (возраст супругов от 18 до 25 лет) не могли себе позволить, следует из данных Росстата, опубликованных на его сайте. По сравнению со вторым кварталом 2019 года число таких семей увеличилось на 13,7% процента. Год назад они считались наиболее благополучными по сравнению с другими категориями домохозяйств.

Кроме того, за год ухудшилось финансовое положение неработающих пенсионеров. Из них 62,4 процента (год назад 58,8%) хватает денег только на продукты питания и одежду.

При этом, согласно Росстату, улучшилось положение многодетных семей. По сравнению со вторым кварталом 2019 года на 10% до 50,5% сократилось число семей, которые могут купить только еду и одежду. В целом по России доля семей, которые не могут позволить себе товары длительного пользования - бытовую технику, мебель, транспортные средства, - за год выросла всего на 0,5% до 49,9%.

Издание РБК цитирует аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, по мнению которых улучшение финансового состояния многодетных семей связано с тем, они за время пандемии коронавируса получили максимальную поддержку от властей. Пандемией, по их оценкам, объясняется и резкое снижение доходов молодых семей: молодые люди намного чаще работают в сфере обслуживания, которая наиболее пострадала от ограничительных мер.

Ухудшение финансового положения россиян, по данным Росстата, продолжилось и в третьем квартале нынешнего года. После падения доходов россиян на 8,4% во втором квартале, с июля по сентябрь минус составил еще 4,8 процента.

Смотрите также:

Смотреть видео 04:15 Поделиться Локдауна в России не будет Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3kN0k Вторая волна коронавируса может убить бизнес в России