Коронавирус: вакцинация в Германии начнется 27 января

Мировое сообщество борется с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 77 млн жителей планеты. Свыше 1,7 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 54 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 21 декабря (время московское).

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Вакцина BNT162b2 немецкой компании BioNTech и американского концерна Pfizer, предположительно, будет эффективна и против нового штамма коронавируса, считает глава BioNTech Угур Сахин (Ugur Sahin). В ближайшие дни это предположение будет проверяться, заявил он в эфире Bild Live. Эффективность препарата уже была доказана в отношении предыдущих мутаций коронавируса отметил он.

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Германия получит первые партии вакцины от коронавируса 26 декабря. В этот день поступят первые 151 125 доз препарата BNT162b2 компаний BioNTech и Pfizer, сообщило управление берлинского Сената по вопросам здравоохранения. 28 декабря будут поставлены еще 521 623 доз, 30 декабря - 672 750, указывается далее. В первую неделю января ФРГ получит еще 672 750 доз вакцины от коронавируса. По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцинация в Германии начнется 27 декабря, а каждую неделю января ФРГ будет получать не менее 670 тысяч доз вакцины.

Мутировавший коронавирус обнаружен в пяти странах, кроме Британии

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Новый вариант коронавируса, помимо Великобритании, уже обнаружен в пяти других странах - Австралии, Исландии, Италии, Нидерландах и Дании, сообщила эксперт по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове. Во всех из них, за исключением Дании, речь идет лишь об отдельных случаях, уточнила она. В свою очередь координатор ВОЗ по чрезвычайной помощи Майкл Райан считает, что новый вариант вируса может быть взят под контроль. Он подчеркнул, что и в этом случае рекомендации остаются прежними: социальная дистанция, ограничение прямых контактов и гигиенические меры.

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Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий. "Мы имеем визовый режим с Великобританией, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с обучения из-за границы домой на рождественские каникулы. Будем вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости изменим это решение", - указал он.

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Швеция вслед за многими другими европейскими странами приостановила въезд граждан из Великобритании, а также Дании. Решение принято во избежание риска распространения нового штамма коронавируса, заявило правительство в Стокгольме. Запрет не распространяется на граждан Швеции.

Новый штамм коронавируса, возможно, более заразен для детей

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Новый вариант коронавируса может быть более заразным для детей, чем предыдущие, заявил член экспертной группы, консультирующей британское правительство в вопросах пандемии Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона. По его словам, механизм более частого заражения детей новым штаммом пока неясен, но ученые видят такую тенденцию на основании имеющихся данных.

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Правительство Великобритании проинформировало Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о появлении нового штамма коронавируса сразу после получения этой информации 18 декабря, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон на брифинге. Кроме того, Лондон принял "быстрые и решительные меры" для замедления передачи новой разновидности вируса, указал он.

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Еврокомиссия окончательно одобрила вакцину от коронавируса BNT162b2, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. В скором времени страны ЕС смогут приступить к вакцинации, заявило ведомство спустя несколько часов после сертификации препарата Европейским агентством лекарственных средств. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила, что вакцина будет доступна одновременно всем странам ЕС и все они получат препарат на одинаковых условиях.

Люксембург ужесточил ограничительные меры

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Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель объявил об ужесточении ограничительных мер с 26 декабря. Комендантский час будет начинаться на 2 часа раньше, в 21.00 (23.00 мск), а магазины, не продающие товары первой необходимости, будут закрыты. Школы смогут принять учеников не раньше 10 января. Вирус в герцогстве выявлен у 44 582 человек, 450 больных скончались, 37 106 выздоровели.

Готический квартал в Барселоне

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Испания присоединилась к странам, остановившим сообщение с Великобританией после обнаружения в Соединенном Королевстве нового штамма SARS-CoV-2. Запрет на въезд не распространяется на испанских подданных, отметил Мадрид.

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Израиль на 10 дней запретил въезд иностранцев в страну через воздушные гавани. Исключение сделано для дипломатов, объяснил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Граждане Израиля по прибытии должны будут отправиться в карантин. Меры могут быть продлены, добавил Нетаньяху.

++17.50++

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) отправился на карантин, поскольку встречался с представителем земельного ландтага Флорианом Херманом (Florian Herrmann), у которого позднее обнаружили SARS-CoV-2. Зёдер продолжит работать дистанционно.

Вакцина BioNTech и Pfizer сертифицирована в ЕС

++17.10++

Европейское агентство лекарственных средств выдало разрешение на использование вакцины BNT162b2, разработанной немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Этот препарат уже применяют в ряде стран, включая Бахрейн, Великобританию, Канаду, Мексику, Саудовскую Аравию и США.

++16.25++

Свыше 40 процентов жителей Испании хотят сделать прививку от COVID-19, следует из данных опроса Центра социологических исследований. Это на 3 процентных пункта больше, чем в ноябре. Еще 28 процентов респондентов намерены подождать с вакцинацией (в ноябре такое мнение выразили 47 процентов опрошенных).

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Власти Иордании распорядились временно прекратить авиасообщение с Великобританией в свете появления нового штамма коронавируса. Мера будет действовать до 3 января.

На улицах Парижа

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Франция намерена 27 декабря начать вакцинацию от коронавируса, заявил министр социальных дел и здравоохранения Оливье Веран. Первыми прививку получат наиболее уязвимые категории граждан, добавил он. Вакцинация будет добровольной. Между тем состояние президента Франции Эмманюэля Макрона, у которого несколькими днями ранее обнаружили инфекцию, остается стабильным, отметил официальный представитель правительства.

Россия приостановит авиасообщение с Великобританией

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Россия с полуночи 22 декабря на 1 неделю приостановит авиасообщение с Великобританией после обнаружения в королевстве нового штамма вируса, сообщил оперативный штаб.

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Беларусь зарегистрировала российский препарат "Спутник V". "По имеющимся на сегодняшний день данным, вакцина безопасна и эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было", - заявил белорусский министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. В почти 10-миллионной республике инфекция подтверждена у 175 416 человек, 1333 больных скончались, около 153 000 выздоровели, следует из официальных данных.

++14.00++

Индия в качестве меры предосторожности с полуночи 23 декабря приостановит авиасообщение с Великобританией до 31 декабря. Пассажиры, прилетевшие в Индию до этого срока, будут обязаны пройти ПЦР-тесты в аэропортах.

Интерпол не исключает нападения на склады с вакцинами

++13.30++

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) ожидает всплеска преступлений в связи с масштабными поставками вакцин против нового вируса. Генеральный секретарь организации Юрген Шток (Jürgen Stock) не исключил проникновения злоумышленников на склады для хранения препаратов и нападений на транспорт.

++12.50++

Специальный административный район Китая Гонконг с полуночи 22 декабря прекратит принимать авиарейсы из Соединенного Королевства в связи с обнаружением в этой европейской стране нового, более заразного штамма коронавируса. С этого же дня прибывшие в Гонконг из Великобритании должны будут находиться в карантине 21 день вместо 14.

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Губернатор Токио Юрико Коикэ призвала 14 млн жителей японской префектуры по возможности остаться дома во время предстоящих праздников, чтобы не допустить распространения инфекции. Возбудитель COVID-19 в Японии подтвержден у 195 880 человек, 2873 пациента умерли, 165 333 выздоровели.

Данные по России и Украине

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В Украине вирус обнаружен еще у 6545 человек. Всего в стране 970 993 инфицированных, из них 16 665 скончались, 586 258 выздоровели. Больше всего пациентов с COVID-19 - в Киеве (101 123), Харьковской области (65 414) и Одесской области (64 589), меньше всего в Кировоградской области (7617), сообщает украинское министерство здравоохранения.

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В России за истекшие сутки выявлены 29 350 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – это новый максимальный показатель с начала пандемии. За все это время вирус обнаружен у 2 877 727 человек, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Кроме того за минувшие сутки, по данным оперативного штаба, скончались 493 человека с ковидом (за все время пандемии - 51 351). Выздоровели 19 705 человек (с начала пандемии - 2 295 362 человека).

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Германский фонд защиты пациентов и Свободная демократическая партия (СвДП) считают необходимым привлечь военнослужащих бундесвера для экстренного тестирования персонала и посетителей домов престарелых на коронавирус. В Германии в настоящее время насчитывается около 12 тысяч домов престарелых, поэтому для тестов следует немедленно задействовать бундесвер и добровольцев, подчеркнул глава фонда Ойген Брыш (Eugen Brysch) в интервью газете Bild.

++09.20++



Расположенный в немецком городе Тюбингене концерн Curevac с 22 декабря приступит к третьей фазе испытаний своей вакцины от коронавируса - CvnCoV. В частности, будет проверено, насколько эффективен этот препарат среди персонала медицинских учреждений - группе населения с особо высоким риском инфицирования. Для исследования будут задействованы 2500 сотрудников университетской клиники в Майнце.

++08.50++

Пассажиры рейсов из Великобритании, которые приземлились в воскресенье, 20 декабря, в немецких аэропортах, могут покинуть их только после получения негативного результата теста на коронавирус. В некоторых случаях задержки с тестами привели к тому, что десяткам пассажиров приходится ночевать в аэропорту. Для 63 пассажиров в аэропорту Ганновера оборудованы места для сна в полевых условиях, результаты теста ожидаются в понедельник.

++07.10++

В Германии за прошедшие сутки выявлено 16 643 новых случая заражения коронавирусом, сообщил утром в понедельник Институт имени Роберта Коха. От последствий заражения скончались 226 человек, всего с начала пандемии число смертельных случаев в ФРГ достигло 26 275. За текущий год в стране коронавирусом заразились более 1,51 миллиона человек, 1,11 миллиона выздоровели.

++06.25++

Власти штата Новый Южный Уэльс в Австралии подтвердили, что новый штамм коронавируса из Великобритании обнаружен в очаге заражения инфекцией в северной части Сиднея. Там выявлено 83 новых случая заражения SARS-CoV-2.

++05.40++

Канада, Аргентина, Колумбия и Чили ввели запрет на полеты пассажирских самолетов в и из Великобритании из-за распространения нового, более заразного штамма коронавируса.

++04.50++

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о готовности сделать себе прививку от коронавируса перед телекамерами. "Когда до меня дойдет очередь, я сделаю это публично и с энтузиазмом", - сказал Трюдо в воскресенье в интервью телекомпании CBC. По словам главы правительства, он будет строго придерживаться правил вакцинации, установленных органами здравоохранения, - то есть примет участие в вакцинации, когда очередь дойдет до граждан в возрасте от 40 до 50 лет. Трюдо исполнится 49 лет 25 декабря. Вакцинация в Канаде началась неделю назад с использованием препарата, разработанного немецкой компанией BioNTech совместно с американским концерном Pfizer.

В США согласовали программу помощи в объеме 900 млрд долларов

++04.05++

Демократы и республиканцы в Конгрессе США согласовали новую программу помощи в объеме 900 миллиардов долларов, призванную смягчить последствия пандемии коронавируса. Об этом в Twitter сообщил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Программа среди прочего предусматривает увеличение пособия по безработице и единовременную финансовую помощь гражданам в размере 600 долларов. Начиная с марта текущего года, Конгресс США уже одобрил несколько программ поддержки конъюнктуры общим объемом около 3 триллионов долларов.

++03.15++

Новый штамм коронавируса, распространения которого из Великобритании опасаются власти многих стран Евросоюза, был обнаружен в Италии. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщает министерство здравоохранения этой страны. Штамм был обнаружен в одном из римских военных госпиталей у пациента, который недавно прибыл из Великобритании.

++02.35++

С понедельника в Москве бесплатную прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" могут сделать работники СМИ, транспорта и промышленности, сообщил мэр города Сергей Собянин. "В общей сложности около 1 миллиона москвичей теперь смогут защитить себя от COVID-19 и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе", - написал Собянин ранее на своем сайте. C 4 декабря в Москве прививку от коронавируса могли сделать работники сфер образования, здравоохранения и социальной защиты, с 14 декабря - сотрудники учреждений культуры, торговли и услуг и центров госуслуг.

++01.50++

Автомобильная пробка в Великобритании перед Евротоннелем

Поскольку Франция закрыла свои границы для въезда из Великобритании, британские власти были вынуждены закрыть на выезд порт в Дувре и тоннель под проливом Ла-Манш, соединяющий британские острова с европейским континентом. Последний поезд в Париж выехал из Лондона вечером в воскресенье, сообщила компания Getlink. В Дувре дирекция порта попросила пассажиров не приезжать в порт, а транспортные компании – не доставлять грузы в ближайшие 48 часов, начиная с полуночи. Соответствующее обращение опубликовано в Twitter.

++01.20++

Турция с понедельника прекращает авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Данией и ЮАР из-за распространения нового штамма коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны.

++00.50++

Европейские страны с понедельника приостанавливают авиасообщение с Великобританией из-за распространения там нового, более заразного штамма коронавируса. О соответствующем решении в воскресенье сообщили власти Германии, Нидерландов, Швейцарии, Чехии, Болгарии, Латвии.

++00.15++

Сотни людей в городах Германии в воскресенье приняли участие в акциях протеста против ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. По данным полиции, в Берлине от 600 до 800 человек вышли на "Марш молчания против дискриминации и за права человека". В Гамбурге около 300 человек участвовали в акции, в Гере – около 170 человек. Все акции прошли мирно.

>>> Хроника пандемии 18 декабря >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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