 На Олимпиаде в Токио выявили еще 17 случаев заражения коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.07.2021

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Мир

На Олимпиаде в Токио выявили еще 17 случаев заражения коронавирусом

Общее число инфицированных SARS-CoV-2 среди тех, кто связан с проведением Игр в Токио, увеличилось до 123 человек.

Демонстрация против проведения Олимпиады в Токио

Демонстрация против проведения Олимпиады в Токио

Организаторы Олимпийских игр в Токио утром в субботу, 24 июля, сообщили о 17 новых случаях заражения коронавирусом у людей, связанных с проведением Игр либо участием в них. Тем самым общее число тех, чей тест на SARS-CoV-2 в период с 1 июля оказался положительным, возросло до 123 человек.

Днем ранее стало известно, что от участия в соревнованиях будут вынуждены отказаться скейтбордистка из Нидерландов и игрок в настольный теннис из Чехии. О первом случае заражения коронавирусом сообщила и немецкая сборная: инфекцию выявили у велосипедиста Зимона Гешке (Simon Gechke).

Новые случаи заражения коронавирусом выявляют в Олимпийской деревне, несмотря на жесткие меры предосторожности, принятые организаторами Игр. По правилам, участники соревнований могут прибыть на Олимпиаду не раньше, чем за пять дней до своего выступления, и обязаны покинуть Японию не позже, чем через 48 часов после него. Кроме того, было решено, что большинство состязаний состоятся без зрителей.

XXXII летние Олимпийские игры проходят на фоне непрекращающихся протестов. Многие японцы считают, что проведение массовых спортивных соревнований во время пандемии негативно скажется на уровне заражений коронавирусом в стране.

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    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


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