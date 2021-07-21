На Олимпиаде в Токио прошли первые соревнования

Первые спортивные соревнования прошли в рамках летней Олимпиады в Токио, хотя официальная церемония открытия Игр-2020 состоится только 23 июля. Сборная Японии победила команду Австралии 8:1 в матче группового этапа по мужскому софтболу (облегченной версии бейсбола) в среду, 21 июля, на арене в Фукусиме, в 280 километрах к северу от Токио.

В соответствии с решением префектуры, из-за пандемии коронавируса матч проходил без зрителей.

Софтбол - впервые в программе Олимпиады с 2008 года

Софтбол на этих Играх вновь включен в программу Олимпиады. Он считался олимпийским видом спорта с 1996 по 2008 годы. Шесть сборных поборются за один комплект олимпийских наград.

Ситуация с пандемией остается серьезная

Между тем ситуация с пандемией в стране остается серьезной. По данным группы волонтеров Worldometer, с начала эпидемии в Японии выявлено 844 014 заразившихся, с диагнозом COVID-19 скончались 15 060 человек. Население страны превышает 126 млн человек.

Олимпиада в Токио изначально планировалась на июль-август 2020 года, но из-за COVID-19 была перенесена и пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название "Токио-2020" было решено сохранить.

Россияне выступят под флагом ОКР

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) спортсмены РФ выступят на Играх не под национальным флагом, а под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). В случае их победы будет исполнен не гимн РФ, а фрагмент Первого концерта Чайковского.

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