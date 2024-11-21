Контрактники не смогут уволиться из армии России до 65 лет

Конституционный суд России постановил, что контрактники не могут быть уволены со службы в армии РФ до достижения 65 или 70 лет в зависимости от звания.

Конституционный суд (КС) России постановил, что заключившие контракт с Минобороны РФ не могут быть уволены до достижения предельного возраста в 65 или 70 лет в зависимости от звания. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда в четверг, 21 ноября.

Суд рассматривал жалобу контрактника на отказ в увольнении из российских вооруженных сил по достижении предельного возраста в 50 лет, установленного еще до мобилизации. Он просил признать неконституционной статью ФЗ-269, которая не позволяет увольняться из армии до 70 лет старшим офицерам и до 65 лет военнослужащим остальных званий.

Заявитель настаивал, что такая норма противоречит Конституции России, так как некоторые военнослужащие заключили контракт с Минобороны РФ еще до объявления частичной мобилизации и вступления в силу ФЗ-269. Однако суд не согласился с его доводами.

"Медиазона": Вербовка в армию РФ идет рекордными темпами

Издание "Медиазона" проанализировало статистику Центробанка РФ по предоставлению кредитных каникул для новых участников войны в Украине с российской стороны. Журналисты пришли к выводу, что с июля по сентябрь 2024 года банки России оформили 54 200 подобных отсрочек. За аналогичный период в 2023 году их было выдано всего 30 000.

Как пишет "Медиазона", статистика может свидетельствовать о рекордных цифрах вербовки в армию РФ.