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"Медиазона": Вербовка в армию РФ идет рекордными темпами

Екатерина Венкина
16 ноября 2024 г.

"Медиазона" проанализировала статистику Центробанка о резком росте числа кредитных каникул для новых участников войны РФ в Украине.

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Российский мобилизованный на учениях (фото из архива)
Российский мобилизованный на учениях в парке "Патриот" под Москвой (фото из архива)Фото: AP Photo/picture alliance/dpa

С июля по сентябрь 2024 года банки России оформили 54,2 тыс. кредитных каникул для новых участников войны в Украине, включая контрактников и мобилизованных. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщило издание "Медиазона" со ссылкой на данные Банка России.

Для сравнения - за аналогичный период 2023 года выдано 30 тыс. подобных отсрочек.

"Медиазона": Речь может идти о рекордных цифрах вербовки

Как пишет "Медиазона", статистика может свидетельствовать о рекордных цифрах вербовки в армию РФ.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о каникулах по ипотечным и потребительским кредитам и займам для воюющих в Украине. За этот период всего одобрено 411 тыс. таких каникул.

Отправка подсудимых из СИЗО на фронт

Российские власти могут отправить в зону военных действий около 40% из 60 тыс. подсудимых, находящихся в следственных изоляторах (СИЗО), сообщило 1 октября издание "Важные истории" со ссылкой на источник в министерстве обороны России.

Закон, позволяющий заключать контракт с Минобороны на стадии суда, Госдума приняла в конце сентября. Раньше такая возможность была лишь у находящихся под следствием либо уже осужденных.

Адвокат: Власти РФ не хотят объявлять вторую волну мобилизации

Адвокаты, работающие в России по уголовным статьям, сообщили "Важным историям", что из каждого СИЗО могут забрать на войну примерно 100 подсудимых. Если учесть, что в РФ действуют 210 следственных изоляторов, отправить воевать могут около 20 тыс. человек.

Активную кампанию вербовки адвокат Дмитрий Захватов связывал с нежеланием российских властей объявлять вторую волну мобилизации. Источник "Важных историй", близкий к Генштабу, связывал решение отправлять на войну подсудимых с сокращением притока заключенных."В России значительную часть контингента, сидящего по легким статьям, уже выгребли, приходится брать потенциальных сидельцев на входе", - сказал собеседник издания.

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